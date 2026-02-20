Acusaron a médicas y obstetras de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida

La beba murió en el Hospital Castro Rendón de Neuquén (Facebook)

Cuatro profesionales de la salud del Hospital Castro Rendón de Neuquén fueron formalmente acusadas por la muerte de una recién nacida, ocurrida el 21 de enero de 2023. La decisión se tomó en una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial, donde el fiscal Andrés Azar les atribuyó a las imputadas haber actuado con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención obstétrica y neonatal brindada a una paciente embarazada de 39 semanas.

La acusación de homicidio culposo surge en el marco de una atención obstétrica que, según la fiscalía, presentó omisiones y acciones inadecuadas que derivaron en el fallecimiento de la recién nacida a las 15 del día mencionado, en el principal centro de salud pública de la provincia. El proceso penal, seguido con atención en el ámbito local, involucra a cuatro mujeres identificadas como A.P., N.M., L.G. y E.S.M., quienes se desempeñaban como médicas y licenciadas en obstetricia y pediatría en el hospital.

Según el fiscal, la médica ginecóloga A.P. fue responsable de la cesárea y dispuso la finalización del embarazo por inducción sin causa obstétrica que la justificara. Además, omitió realizar monitoreo fetal intraparto durante un lapso crítico de más de tres horas, no registró de manera adecuada las prácticas efectuadas y confeccionó el parte quirúrgico con demora. Estas acciones, de acuerdo a la investigación, constituyeron una violación de los protocolos establecidos para la atención de partos de alto riesgo.

En relación a N.M., licenciada en obstetricia, la fiscalía sostuvo que participó en la administración de oxitocina sin realizar monitoreo fetal simultáneo, incumpliendo los protocolos de seguridad vigentes. También omitió dejar constancia en la historia clínica de las evaluaciones periódicas del estado fetal, lo que dificultó el seguimiento y la toma de decisiones en tiempo real durante el trabajo de parto.

La médica pediatra L.G., a cargo de la atención neonatal inmediata, recibió a la recién nacida con signos de depresión grave y aspiración meconial. Sin embargo, de acuerdo con los cargos, no realizó maniobras avanzadas de reanimación, no dispuso el traslado inmediato a terapia intensiva neonatal y tampoco cumplió con los deberes de registro de la evolución clínica del caso.

Por último, la licenciada en obstetricia E.S.M. fue señalada por no efectuar los controles de signos vitales maternos y fetales en un período considerado crítico. La fiscalía también le atribuyó no informar de manera inmediata las anomalías detectadas ni dejar registros escritos de su actuación, lo que agravó la falta de respuesta oportuna ante la situación de riesgo.

Como consecuencia de estas conductas, la recién nacida sufrió un cuadro de sufrimiento fetal agudo con aspiración de líquido meconial, lo que derivó en encefalopatía neonatal y falla multiorgánica, provocando su muerte. El fiscal Azar encuadró las conductas bajo la figura de homicidio culposo en carácter de coautoras (artículos 84 y 45 del Código Penal), considerando que las profesionales actuaron de manera conjunta con impericia y negligencia, incumpliendo los estándares mínimos exigidos por la medicina en este tipo de situaciones.

La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos presentada por la fiscalía, permitiendo que la investigación continúe y se avance en el esclarecimiento de responsabilidades.

Horror en Ensenada: una bebé murió en un hospital y descubrieron que tenía signos de abuso

La menor fue atendida por el personal médico del Hospital Gutiérrez de La Plata, pero murió pocos minutos después de su ingreso (LinkedIn)

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires investiga la muerte de una bebé de un año y dos meses de edad en la localidad de Ensenada, a quien le descubrieron signos de abuso y maltrato. Por el hecho, fueron imputados los padres y el tío de la menor.

Fuentes con acceso a la investigación que lleva adelante Martín Almirón, titular de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata, indicaron a Infobae que se confirmaron los signos de abuso sexual en la víctima, por lo que se profundizará la investigación.

“Por ahora, son señales. Se va a investigar a fondo porque el hecho es gravísimo, pero hay que ver por qué murió, y en caso de confirmarse el abuso, quién fue”, aclararon las fuentes consultadas por este medio.