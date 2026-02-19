Megaestafa inmobiliaria: imputaron a un abogado por un engaño de USD 7 millones y Pedro Troglio es una víctima

Escrache a Diego Lacki en una de las obras

Un nuevo caso de estafa inmobiliaria estalló en las últimas horas en la ciudad de La Plata. Tras recibir una ola de denuncias, el fiscal Gonzalo Petit Bosnic imputó al abogado y empresario Diego Elías Lacki por desmanejos en cuatro fideicomisos de construcción, con un presunto daño estimado, de acuerdo al relato de los damnificados, en siete millones de dólares.

Macarena Núñez, vinculada a Lacki como su supuesta socia gerente, también fue imputada por el fiscal. Una de las víctimas que los denunció en la Justicia es Pedro Troglio, el ex futbolista y actual director técnico del club Banfield.

La historia, aquí, es la de costumbre en este tipo de casos: víctimas que pagan departamentos que no se entregan. Lacki fue imputado, precisamente, por los delitos de estafa y defraudación fraudulenta, con seis edificios a medio construir y otros que, directamente, ni siquiera llegaron a ejecutarse. Al ser presionado por sus inversores ante la falta de avance, Lacki le echaba la culpa a conflictos gremiales, según una de las denuncias en su contra.

También, se investiga a la empresa platense ABES Desarrolladora de Negocios SRL, conformada 20 años atrás y que nuclea a los fideicomisos. Hoy, según su perfil comercial, tiene un rastro de cheques sin fondo de poco más de 700 mil pesos. También, enfrentó una medida cautelar dictada por ARBA. Lacki, supuestamente, se presentaba como su dueño, aunque no figura dentro de la composición societaria de la empresa, al menos, según los registros analizados por Infobae.

Petit Bosnic, por su parte, requirió al Juzgado de Garantías N°3 una serie de medidas en la instrucción del caso en las últimas semanas que incluyeron órdenes de presentación en puntos como las oficinas de ABES, el relevo de los sitios de construcción para determinar el estado de las obras y la toma de declaraciones a los denunciantes. La orden para notificar a Lacki de la causa en su contra fue firmada el 6 de febrero pasado; el expediente nuclea un total de cinco causas penales.

Una de las víctimas, por su parte, pidió que la Justicia asegure los bienes en el caso. Esta denunciante, según un documento en la causa, planteó “el aseguramiento patrimonial, es decir, la adopción de medidas cautelares como el embargo preventivo, anotación de prohibición de enajenar, medidas cautelares reales o registrales para impedir la dispersión de activos, preservando el eventual resarcimiento civil”.

Pedro Troglio, una de las víctimas (Candela Teicheira)

La denuncia de Pedro Troglio

Entre los denunciantes se encuentra Pedro Troglio, subcampeón del mundo en Italia ‘90 con Selección Argentina de fútbol, actual entrenador de Banfield e ídolo platense con un memorable paso por Gimnasia y Esgrima, cuya declaración en la causa se espera en los próximos días.

“En el mes de junio del 2023, una persona de extrema confianza de Pedro lo invitó a participar de una cena con un grupo, algo muy habitual por su condición de ex futbolista y actual técnico de fútbol”, aseguró el abogado que lo representa, Miguel Molina, en su denuncia ante la Justicia.

Entre esos comensales, precisamente, se encontraba Lacki. Allí, el empresario y abogado "se presentó como dueño de la empresa ABES, comercializadora de edificios y vendedora de departamentos en pozo”, continúa la denuncia.

Así, el 14 de marzo de 2024, Troglio firmó contrato con ABES Dezzeo, uno de los fideicomisos investigados. “En aquella oportunidad se abonó por una unidad de un dormitorio de aproximadamente cincuenta y tres con cuarenta y un metros cuadrados cubiertos y descubiertos (53,41 m2) identificado como Piso 1 departamento ‘D’ contrafrente por la suma de USD 64.092″, continúa la denuncia, que menciona a Macarena Núñez.

“Era evidente que la construcción no avanzaba o lo hacía muy lentamente. Frente a nuestros reclamos, nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores, inspecciones”, continuó el abogado de Troglio.

Peor todavía: Troglio, según él mismo, adquirió una segunda unidad a la empresa de Lacki. “El 24 de julio del 2025 compramos un departamento en pozo en el fideicomiso al costo 'Abes Lucero’ con renta garantizada. El departamento asignado es el 7B del edificio ‘Lucero’ de 93,65 m2 por un total de dólares 93,650″.