La madre de Kim Gómez revivió el horror en el inicio del juicio por el crimen

La nena de 7 años fue asesinada, luego de que la arrojaran de un auto en movimiento y fuera arrastrada por más de un kilómetro

Florencia Barboza, madre de Kim Gómez, asesinada durante un robo en La Plata, reconstruyó ante el tribunal el momento en que delincuentes la interceptaron en un semáforo y la obligaron a salir del vehículo mientras su hija permanecía en el asiento trasero, atada con el cinturón de seguridad.

La madre relató cómo, tras ser tirada al piso, vio cómo los ladrones escapaban con la niña aún en el interior del auto, indicó NA.

Barboza fue la primera testigo en declarar. Frente a los jueces, describió cómo el acusado principal, que tenía 17 años al momento del hecho, la obligó a salir del coche y tomó el control del vehículo desde el lado del acompañante.

La madre mencionó que advirtió la presencia de otro sospechoso, un adolescente de 14 años, aunque no logró identificarlo plenamente. Ambos jóvenes permanecen detenidos, aunque el menor es considerado no punible y está alojado en un instituto de máxima seguridad bajo tratamiento interdisciplinario.

El relato de Barboza ocurrió en medio de un profundo silencio en la sala de audiencias, de acuerdo a 0221.com.ar.

El acusado de presuntamente haber sido el autor había sido identificado por la ropa que llevaba puesta el día del crimen

Por su parte, el padre de Kim, Marcos Gómez, destacó la fortaleza de su expareja al enfrentar la declaración y subrayó la necesidad de conocer en detalle los últimos minutos de vida de su hija para poder procesar la pérdida.

“Florencia hizo todo lo que tenía que hacer”, expresó el padre de la menor. Antes del inicio del juicio, Gómez también expresó públicamente el compromiso de la familia de buscar justicia “siendo la voz de la nena”.

La defensa y la acusación

El acusado sostiene que el joven no advirtió la presencia de la niña en el auto durante la fuga y que nunca tuvo intención de causarle la muerte. La defensora oficial, Raquel Ponzinibio, recordó que el menor se entregó voluntariamente a la Justicia, lo que permitió avanzar con el juicio oral.

0221.com.ar detalló que la fiscalía buscará acreditar la responsabilidad penal por homicidio en ocasión de robo, apoyándose en pruebas como registros de cámaras y el reconocimiento del imputado por parte de la madre.

El debate oral continuará durante ocho jornadas, previéndose un veredicto antes de finalizar febrero.

El crimen de Kim abrió un nuevo debate sobre el Régimen Penal Juvenil

Aunque en el proceso se valorará toda la prueba recabada por la Fiscalía, explicaron que el juicio no podrá contar con la participación del público y deberá apegarse a los estándares de respeto y protección a la infancia explicitados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Una vez que los jueces evalúen el conjunto de pruebas presentadas por las partes y, al término de los debates orales, deberán expedirse sobre la responsabilidad penal del mayor de los acusados. A pesar de que la expectativa de pena para el acusado varía entre 10 y 25 años de reclusión por el delito de homicidio en ocasión de robo, la propia dinámica de la justicia juvenil podría reducir ese lapso.

Así fue el crimen de Kim Gómez

A finales de febrero de 2025, dos adolescentes de 17 y 14 años protagonizaron el robo de un Fiat Palio rojo en el que se encontraban Kim y su madre, Florencia, quienes estaban frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo, La Plata.

En el momento que fueron abordadas, la mujer logró huir, pero su hija quedó atrapada en el asiento del acompañante, con el cinturón de seguridad puesto. Durante el escape, los testigos declararon que los ladrones intentaron arrojar a la menor por la ventanilla del auto.

El crimen de Kim Gómez en La Plata: las imágenes de la huida de los delincuentes que terminó con la muerte de la nena

En medio de esa secuencia, la menor era arrastrada durante 15 cuadras, cuando el vehículo finalmente chocó contra un poste de luz. Los delincuentes escaparon, quedando el cuerpo sin vida de Kim debajo del automóvil de su madre.

La causa pasó al Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 bajo la fiscalización de la fiscal Mercedes Catani, después de que la jueza de Garantías de menores, María José Lescano, atribuyera diferentes grados de responsabilidad a los sospechosos. El mayor fue señalado como autor del crimen y el menor, como coautor, al determinarse que ambos tuvieron un papel decisivo en el desenlace del robo y la muerte de la niña.

La fiscal Carmen Ibarra condujo las pesquisas iniciales y logró reunir pruebas sustanciales contra el joven de 17 años, entre ellas, imágenes de una cámara de seguridad que lo mostraban usando un short con la cara de Diego Maradona. Los investigadores de la DDI platense hallaron la prenda en su domicilio durante un allanamiento, ratificando su implicación. También se documentó la participación activa del chico de 14 años.

El caso reabrió la discusión sobre la edad de imputabilidad en la Argentina y la respuesta judicial ante delitos graves cometidos por menores. En ese sentido, organizaciones sociales, vecinos y ciudadanos han realizado múltiples movilizaciones en La Plata para exigir justicia y reclamar políticas de seguridad.