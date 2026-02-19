Detuvieron a una joven en Chaco que tenía pedido de captura internacional por tráfico de drogas

La PFA detuvo a la mujer

En la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Policía Federal Argentina detuvo a una mujer de 25 años sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

La aprehensión se produjo en el barrio Ex Aeroclub mientras el personal de la División Unidad Operativa Federal local realizaban recorridas preventivas.

La investigación que condujo al operativo tenía como objetivo localizar a una persona que permanecía prófuga de la Justicia provincial. Durante las tareas de patrullaje, los agentes identificaron a la joven mientras circulaba por la vía pública el martes por la noche, según indicó Diario Chaco. Posteriormente, al verificar sus datos en los sistemas informáticos oficiales, constataron que se trataba de una mujer que registraba un pedido de captura vigente por el delito de transporte de estupefacientes.

Tras confirmar la vigencia de la orden judicial, los agentes procedieron a la detención inmediata de la mujer. Luego fue trasladada a una dependencia policial, donde se labraron las actuaciones de rigor. La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las actuaciones procesales.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Antidrogas de la Segunda Circunscripción de la ciudad, conducida por la fiscal Laura Borelli, quien dispuso las medidas judiciales pertinentes en el marco de la investigación. La mujer permanece detenida mientras se completan los trámites judiciales y se aguarda la resolución de la autoridad competente sobre su situación procesal.

Otra joven detenida en Chaco

Una mujer fue detenida en la Comisaría Séptima de Resistencia, Chaco, tras intentar ingresar un paquete de droga simulando ser leche en polvo. (Diario Chaco)

Esta misma semana, una joven de 21 años fue detenida en Resistencia, al intentar ingresar cocaína oculta en un paquete de leche en polvo destinado a un interno alojado en la Comisaría Séptima Metropolitana. El procedimiento se realizó durante la tarde, cuando personal policial efectuaba los controles de rutina a las personas que llevan alimentos a familiares detenidos en esa dependencia.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Diario Chaco, el hecho ocurrió alrededor de las 16:45 del martes. La mujer se presentó en la comisaría con el objetivo de entregar un paquete de alimentos a un familiar privado de su libertad. Al inspeccionar el contenido, los agentes detectaron dentro de un envase de leche en polvo diez pequeños envoltorios con una sustancia blanquecina. Ante esta situación, se activaron los protocolos internos para el abordaje de casos vinculados a drogas.

El personal policial solicitó la intervención del Departamento de Consumos Problemáticos, área especializada en la detección y análisis de sustancias ilícitas. Los efectivos procedieron a realizar la prueba de campo, práctica habitual para la identificación de estupefacientes en este tipo de situaciones. El reactivo utilizado indicó la presencia de cocaína, con un peso total de 1,4 gramos distribuidos en aproximadamente diez dosis.

Tras el hallazgo, quedó aprehendida y la sustancia quedó secuestrada por disposición de la Fiscalía Antidrogas N°2, que interviene en la causa. El caso quedó caratulado como supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La investigación busca determinar si la detenida actuó sola o si existen otras personas involucradas en el intento de ingreso de la droga a la dependencia policial.

La joven sería sometida a declaración indagatoria. El fiscal a cargo del expediente evaluará si existen elementos suficientes para imputar a la detenida y avanzar en la pesquisa. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la mujer ni del destinatario del paquete de leche en polvo que contenía la droga.

El procedimiento se enmarca en los controles habituales que las fuerzas de seguridad aplican para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a las comisarías y otros establecimientos penitenciarios de la provincia. La investigación continuará para esclarecer el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.