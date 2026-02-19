Crimen y Justicia

Detuvieron a una joven en Chaco que tenía pedido de captura internacional por tráfico de drogas

El arresto ocurrió en la vía pública cuando la Policía patrullaba la zona. Días atrás, otra chica quedó detenida por delitos vinculados a estupefacientes

Guardar
La PFA detuvo a la
La PFA detuvo a la mujer

En la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Policía Federal Argentina detuvo a una mujer de 25 años sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

La aprehensión se produjo en el barrio Ex Aeroclub mientras el personal de la División Unidad Operativa Federal local realizaban recorridas preventivas.

La investigación que condujo al operativo tenía como objetivo localizar a una persona que permanecía prófuga de la Justicia provincial. Durante las tareas de patrullaje, los agentes identificaron a la joven mientras circulaba por la vía pública el martes por la noche, según indicó Diario Chaco. Posteriormente, al verificar sus datos en los sistemas informáticos oficiales, constataron que se trataba de una mujer que registraba un pedido de captura vigente por el delito de transporte de estupefacientes.

Tras confirmar la vigencia de la orden judicial, los agentes procedieron a la detención inmediata de la mujer. Luego fue trasladada a una dependencia policial, donde se labraron las actuaciones de rigor. La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las actuaciones procesales.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía Antidrogas de la Segunda Circunscripción de la ciudad, conducida por la fiscal Laura Borelli, quien dispuso las medidas judiciales pertinentes en el marco de la investigación. La mujer permanece detenida mientras se completan los trámites judiciales y se aguarda la resolución de la autoridad competente sobre su situación procesal.

Otra joven detenida en Chaco

Una mujer fue detenida en
Una mujer fue detenida en la Comisaría Séptima de Resistencia, Chaco, tras intentar ingresar un paquete de droga simulando ser leche en polvo. (Diario Chaco)

Esta misma semana, una joven de 21 años fue detenida en Resistencia, al intentar ingresar cocaína oculta en un paquete de leche en polvo destinado a un interno alojado en la Comisaría Séptima Metropolitana. El procedimiento se realizó durante la tarde, cuando personal policial efectuaba los controles de rutina a las personas que llevan alimentos a familiares detenidos en esa dependencia.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Diario Chaco, el hecho ocurrió alrededor de las 16:45 del martes. La mujer se presentó en la comisaría con el objetivo de entregar un paquete de alimentos a un familiar privado de su libertad. Al inspeccionar el contenido, los agentes detectaron dentro de un envase de leche en polvo diez pequeños envoltorios con una sustancia blanquecina. Ante esta situación, se activaron los protocolos internos para el abordaje de casos vinculados a drogas.

El personal policial solicitó la intervención del Departamento de Consumos Problemáticos, área especializada en la detección y análisis de sustancias ilícitas. Los efectivos procedieron a realizar la prueba de campo, práctica habitual para la identificación de estupefacientes en este tipo de situaciones. El reactivo utilizado indicó la presencia de cocaína, con un peso total de 1,4 gramos distribuidos en aproximadamente diez dosis.

Tras el hallazgo, quedó aprehendida y la sustancia quedó secuestrada por disposición de la Fiscalía Antidrogas N°2, que interviene en la causa. El caso quedó caratulado como supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La investigación busca determinar si la detenida actuó sola o si existen otras personas involucradas en el intento de ingreso de la droga a la dependencia policial.

La joven sería sometida a declaración indagatoria. El fiscal a cargo del expediente evaluará si existen elementos suficientes para imputar a la detenida y avanzar en la pesquisa. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la mujer ni del destinatario del paquete de leche en polvo que contenía la droga.

El procedimiento se enmarca en los controles habituales que las fuerzas de seguridad aplican para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas a las comisarías y otros establecimientos penitenciarios de la provincia. La investigación continuará para esclarecer el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.

Temas Relacionados

Chacodetenidasrobosúltimas noticias

Últimas Noticias

Declaró el policía detenido por la muerte de una mujer en Mendoza y admitió haber disparado tras la pelea

Tras este giro en la causa, anticiparon que los imputados podrían cumplir una prisión preventiva. Todavía buscan identificar al resto de los involucrados

Declaró el policía detenido por

Revelaron cómo fueron las horas previas al crimen de la mujer que fue calcinada y desmembrada: “Estaba feliz”

Ramona Medina salió de su casa para ir al corso y no regresó. Un hombre de 38 años, con quien mantenía una relación, se encuentra detenido

Revelaron cómo fueron las horas

Comenzó el juicio contra los 21 policías acusados de torturar y amenazar a siete jóvenes en Rosario

Los hechos ocurrieron en marzo de 2018. Los chicos pasaban la noche en una plaza de Mendoza y Provincias Unidas de barrio Belgrano. Fueron detenidos y maltratados en la comisaría 14

Comenzó el juicio contra los

El ex funcionario de Entre Ríos acusado de causar la muerte de cuatro hombres admitió su responsabilidad en el juicio

“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver atrás”, declaró el hombre frente al tribunal

El ex funcionario de Entre

Dispararon contra agentes de la Policía para evitar un control de tránsito en Mar del Plata y hay un detenido

Uno de los hombres fue detenido mientras que el otro logró escapar. Incautaron una pistola calibre 9 mm

Dispararon contra agentes de la
DEPORTES
El error del árbitro que

El error del árbitro que nadie advirtió en el gol anulado por falta del entrenador Israel Damonte que dio la vuelta al mundo

Ataja en el Real Madrid, jugó para España y fue citado por primera vez a la selección argentina

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

TELESHOW
Soledad Villamil: “La falta de

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia surcoreana sentenció a

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol

Hackers vinculados a China accedieron a datos confidenciales del gobierno italiano y robaron información de disidentes al régimen

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López