El caso de “El Sicario” que aterrorizaba a Moreno: un crimen y los intentos de asesinato de su madre y su ex

"El Sicario": Marcos Daniel Segovia, de 26 años (Capturas: Semanario Actualidad)

“Teníamos miedo de que siga con esa seguidilla y que mate a alguien más”, resume un investigador del partido de Moreno ante Infobae el alivio tras la captura de Marcos Daniel Segovia, de 26 años, a quien lo apodan “El Sicario”.

Se trata de un presunto homicida que, antes de caer preso en las últimas horas, era buscado por haber intentado asesinar a su madre y a su ex pareja, y por el crimen de un hombre en el barrio Las Catonas; todos los hechos los cometió en un mismo día, según la causa en su contra.

La fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial General Rodríguez - Moreno, le endilga a Segovia una tentativa de femicidio, un homicidio tentado agravado por el vínculo, porque era la madre, y un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La pena en expectativa no es otra más que una prisión perpetua.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que Marcos Daniel Segovia fue detenido mientras caminaba tranquilamente por las calles del barrio Indaburu, en el partido de Moreno. El sospechoso cayó preso por tareas de las Comisaría 7ª y 8ª de la Policía Bonaerense, que realizaban rastrillajes y relevamientos por la zona del hecho.

En ese contexto, el homicida fue divisado en el interior de una casa e intentó darse a la fuga al detectar la presencia policial. Sin embargo, fue arrestado a los pocos metros.

“Estábamos todos asustados y desesperados por encontrarlo”, completaron las fuentes del caso el alivio de tenerlo tras las rejas.

A principios de febrero, la fiscal Saucedo imputó a “El Sicario” por tentativa de femicidio, luego de balear a su pareja y madre de su único hijo en medio de una fuerte discusión.

Según detalla el medio Semanario Actualidad, la mujer sufrió heridas de arma de fuego en el antebrazo derecho y en el abdomen, y fue trasladada de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

La víctima fue operada y estabilizada en el centro de salud, donde permanece internada con pronóstico reservado, pero estable. Por su parte, el atacante se fugó del lugar del hecho con su hijo en brazos.

Ese mismo día, justo antes de atacar a su pareja, Marcos Daniel Segovia le había disparado a una vecina que había salido de su domicilio al escuchar los gritos en la casa lindera. Por fortuna, la bala pegó en la mampostería y la mujer resultó ilesa.

Poco después, la madre de Marcos Daniel Segovia se presentó en la Comisaría 7ª de Moreno (La Reja) junto a su nieto, ileso, y lo entregó a los uniformados. También contó que ella había sufrido un intento de asesinato por parte de su propio hijo, pero la fortuna estuvo de su lado y ninguna de las balas que le gatilló salió del tambor de su revólver.

Durante esa misma jornada, pasado el mediodía, Marcos Daniel Segovia se vio involucrado en un caso de homicidio. En el barrio Satélite II, debajo del puente vehicular de Eva Perón y Joaquín V. González, Horacio Sena, de 53 años, fue baleado por el imputado, que lo acusó de haber intentado robar en su casa.

Sena, con graves heridas de arma de fuego, también fue trasladado al hospital local, donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, murió pasada la medianoche.

Una vez arrestado, Marcos Daniel Segovia quedó a disposición de la justicia. Fuentes del caso indicaron a este medio que se negó a declarar durante la audiencia imputativa y permanece alojado en una dependencia policial de la zona.