Crimen y Justicia

El caso de “El Sicario” que aterrorizaba a Moreno: un crimen y los intentos de asesinato de su madre y su ex

Marcos Daniel Segovia, de 26 años, fue capturado en las últimas horas. Que estuviera libre generaba desesperación entre los investigadores: “Teníamos miedo de que siga con esa seguidilla y que mate a alguien más”

Guardar
"El Sicario": Marcos Daniel Segovia,
"El Sicario": Marcos Daniel Segovia, de 26 años (Capturas: Semanario Actualidad)

Teníamos miedo de que siga con esa seguidilla y que mate a alguien más”, resume un investigador del partido de Moreno ante Infobae el alivio tras la captura de Marcos Daniel Segovia, de 26 años, a quien lo apodan “El Sicario”.

Se trata de un presunto homicida que, antes de caer preso en las últimas horas, era buscado por haber intentado asesinar a su madre y a su ex pareja, y por el crimen de un hombre en el barrio Las Catonas; todos los hechos los cometió en un mismo día, según la causa en su contra.

La fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial General Rodríguez - Moreno, le endilga a Segovia una tentativa de femicidio, un homicidio tentado agravado por el vínculo, porque era la madre, y un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La pena en expectativa no es otra más que una prisión perpetua.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que Marcos Daniel Segovia fue detenido mientras caminaba tranquilamente por las calles del barrio Indaburu, en el partido de Moreno. El sospechoso cayó preso por tareas de las Comisaría 7ª y 8ª de la Policía Bonaerense, que realizaban rastrillajes y relevamientos por la zona del hecho.

En ese contexto, el homicida fue divisado en el interior de una casa e intentó darse a la fuga al detectar la presencia policial. Sin embargo, fue arrestado a los pocos metros.

Estábamos todos asustados y desesperados por encontrarlo”, completaron las fuentes del caso el alivio de tenerlo tras las rejas.

A principios de febrero, la fiscal Saucedo imputó a “El Sicario” por tentativa de femicidio, luego de balear a su pareja y madre de su único hijo en medio de una fuerte discusión.

Según detalla el medio Semanario Actualidad, la mujer sufrió heridas de arma de fuego en el antebrazo derecho y en el abdomen, y fue trasladada de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

La víctima fue operada y estabilizada en el centro de salud, donde permanece internada con pronóstico reservado, pero estable. Por su parte, el atacante se fugó del lugar del hecho con su hijo en brazos.

Ese mismo día, justo antes de atacar a su pareja, Marcos Daniel Segovia le había disparado a una vecina que había salido de su domicilio al escuchar los gritos en la casa lindera. Por fortuna, la bala pegó en la mampostería y la mujer resultó ilesa.

Poco después, la madre de Marcos Daniel Segovia se presentó en la Comisaría 7ª de Moreno (La Reja) junto a su nieto, ileso, y lo entregó a los uniformados. También contó que ella había sufrido un intento de asesinato por parte de su propio hijo, pero la fortuna estuvo de su lado y ninguna de las balas que le gatilló salió del tambor de su revólver.

Durante esa misma jornada, pasado el mediodía, Marcos Daniel Segovia se vio involucrado en un caso de homicidio. En el barrio Satélite II, debajo del puente vehicular de Eva Perón y Joaquín V. González, Horacio Sena, de 53 años, fue baleado por el imputado, que lo acusó de haber intentado robar en su casa.

Sena, con graves heridas de arma de fuego, también fue trasladado al hospital local, donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, murió pasada la medianoche.

Una vez arrestado, Marcos Daniel Segovia quedó a disposición de la justicia. Fuentes del caso indicaron a este medio que se negó a declarar durante la audiencia imputativa y permanece alojado en una dependencia policial de la zona.

Temas Relacionados

Marcos Daniel SegoviaMorenoHomicidiosFemicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quién era Sofía Devries, la joven influencer que murió mientras buceaba en Puerto Madryn

Era intensamente buscada por Prefectura desde el lunes, cuando no logró emerger hasta la superficie. Era oriunda de Moreno

Quién era Sofía Devries, la

Fue a bucear y nunca emergió: cuál es la principal hipótesis de la muerte de Sofía Devries

El cuerpo de la joven de 23 años fue hallado por Prefectura en Puerto Madryn a 20 metros de profundidad

Fue a bucear y nunca

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn

La joven tenía 23 años y hacía una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional, pero no emergió

Encontraron el cuerpo de Sofía

Imputaron por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

La acusación la formuló la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. El sospechoso está detenido por matar a su ex pareja, su ex suegra y al remisero Martín Palacio

Imputaron por abuso sexual infantil

El conmovedor mensaje del padre de Kim Gómez al comienzo del juicio por su crimen en La Plata

Marcos Gómez difundió un mensaje dedicado a la niña de siete años asesinada el año pasado luego de que delincuentes la arrastraran con el vehículo robado a su madre. Hoy comenzó el juicio contra uno de los acusados

El conmovedor mensaje del padre
DEPORTES
Inesperada escena en los Juegos

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

TELESHOW
El hermano de Mauro Icardi

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

INFOBAE AMÉRICA

Bayer acordó pagar USD 7.250

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos