Robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López: el video que muestra cómo la médica acusada sustrajo las ampollas

El video que muestra cómo la médica acusada de robar fentanilo en el Hospital de Vicente López sustraía las ampollas

Después de que la médica anestesióloga acusada de robar fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López confesara su adicción ante la Justicia, este jueves Infobae accedió a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro de salud, las cuales muestran los movimientos que realizó, con la compañía de su madre, para acceder a las ampollas.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, la grabación en cuestión corresponde al día en que la médica, identificada como Florencia A. (34) imputada por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por tratarse de material público, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público, se presentó en el hospital de Vicente López junto a su madre.

Tras ingresar al hall principal, la médica - que lucía gafas de sol en su rostro a pesar de estar en un ambiente cerrado y vestía una camisa blanca, una remera celeste y un jean gris - y su mamá se sentaron en una fila de bancos. A continuación, y sin ningún tipo de reparos, la anestesista sacó un recetario de su cartera y completó la orden necesaria para acceder a las ampollas de fentanilo.

Florencia A. se presentó en el centro de salud junto a su madre.

Según la imputación, la especialista “suscribió falsamente una orden médica” donde asentó “una cirugía inexistente a nombre de su madre”.

Ya con la orden sellada, la imputada se acercó a la ventanilla de la farmacia del hospital, donde presentó la documentación correspondiente para que le permitieran el ingreso. Luego, un empleado le abrió la puerta y la médica accedió al depósito donde se acopian los medicamentos.

La médica presentó la falsa orden en la farmacia del hospital y luego accedió a las ampollas de fentanilo.

Al cabo de algunos minutos, la acusada salió de la farmacia con una bolsa de color blanco en sus manos, donde escondía las ampollas de fentanilo, y se retiró del lugar junto a su progenitora.

Ya con el fentanilo en su poder, la médica se retiró del hospital junto a su madre.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a este medio, Florencia A. no integraba la planta permanente en ningún centro de salud, a pesar de que trabajó hasta noviembre pasado en el hospital de Vicente López y en el hospital Fernández, de CABA.

Asimismo, los investigadores corroboraron que la médica se desafilió meses atrás de la AAARBA (Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires).

La denuncia contra Florencia A. fue realizada por el director del hospital municipal de Vicente López, al detectar un faltante de ampollas de fentanilo. Además del video que muestra a la acusada retirando fármacos con orden médica falsa a nombre de paciente coincidente con su madre, el cual encabeza esta nota, existe otra grabación en la que se la puede observar con evidentes signos de intoxicación severa y mientras era asistida por personal médico.

La confesión

Ante la fiscal Marcela Semería, quien investiga la causa en su contra, Florencia A. reconoció este martes en su indagatoria el robo del poderoso opiáceo en el centro médico. También, admitió su adicción a este tipo de fármacos y a medicación como el clonazepam, según aseguraron fuentes del caso a este medio.

En su relato, la anestesióloga aseguró que su adicción comenzó años atrás, “desde chica”, asegura un investigador, cuando accedía a este tipo de fármacos, que encontraba en los botiquines de los médicos de su familia. En su testimonio, no apuntó que su consumo se debiera al estrés de su trabajo, o a cualquier factor de su trabajo.

Luego, explicó que fue “puesta a disponibilidad” en su trabajo y que atravesó un tratamiento, pero que finalmente reincidió.

Los medicamentos encontrados en la casa de la anestesista

Al allanar su domicilio, detectives del área de inteligencia de la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA encontraron ampollas rotas de fentanilo, ampollas de midazolam -otro potente opioide-, psicofármacos como fluoxetina y biperideno -empleado en tratamientos para dejar de fumar- y haloperidol -un medicamento antipsicótico-, así como varios analgésicos inyectables.

Semería, por su parte, pidió que la aprehensión de la acusada se convierta en una detención formal ante el Juzgado de garantías del caso. El pedido fue confirmado en horas de la tarde del martes.