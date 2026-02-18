Cómo sigue la búsqueda de la joven turista que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Dos agentes de la Prefectura Naval Argentina y un vehículo todoterreno se encuentran en una playa de Puerto Madryn en el operativo de búsqueda de la joven buzo desaparecida

La Prefectura Naval Argentina intensificará la búsqueda de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció mientras buceaba en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, durante la jornada, el operativo sumará personal especializado, equipamiento específico y un vehículo operado en forma remota (ROV), trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, cuya sede se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.

Las tareas de rastreo se concentran en el sector frente a Punta Cueva, donde se despliegan unidades móviles de patrulla terrestre y personal que recorre la costa a pie. Además, se utilizan recursos subacuáticos para ampliar el radio de búsqueda en el lecho marino.

En ese sentido, destacaron el contacto permanente entre la Prefectura y la Fiscalía que investiga la desaparición de Sofía. “Se mantiene un contacto fluido con el Ministerio Público Fiscal, mientras se coordinan las tareas operativas”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Uno de los responsables del operativo dejó en claro, este martes, cuáles son las expectativas: “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, afirmó Adrián Wagener, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura.

Wagener subrayó la gravedad de la situación: “Posibilidades de encontrarla con vida, no. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”.

El jefe de salvamento remarcó que la operación ya superaba las 24 horas de búsqueda, lo que reduce aún más las chances de un hallazgo favorable. Además, aclaró que en este tipo de actividades no hay un seguro con la superficie, ya que suele ser más riesgoso.

Dos motos acuáticas navegan el mar de Puerto Madryn para buscar a Sofía Devries

“El buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie. “Igualmente, el lugar donde estaban buceando es seguro”, certificó.

De todos modos, insistió en que el sector donde se produjo la desaparición cuenta con autorización de la Prefectura Naval y mantiene buena visibilidad, con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros, según la marea.

La causa está a partir de ahora en manos de la fiscal María Eugenia Vottero. Inicialmente estuvo a cargo de su colega, María Angélica Carcano, quien impartió las primeras medidas.

Personal de la Prefectura Naval realiza un patrullaje a bordo de dos embarcaciones

La investigación

La joven desapareció mientras realizaba una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios. Sofía hacía parte de un grupo de 7 personas, entre las que estaba su pareja.

Un mapa detallado muestra el despliegue de equipos de Prefectura Naval Argentina y las zonas de búsqueda en la costa de Puerto Madryn.

El grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a la altura de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo.

Fuentes judiciales señalaron esta mañana a Infobae que la principal hipótesis es que Devries “se sacó el respirador”, en medio de un posible ataque de pánico.

Apenas se reportó la desaparición, se activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven.

“La investigación penal no cuenta, por el momento, con personas imputadas. Se han tomado entrevistas a quienes participaron de la actividad, y se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho”, comunicó el MPF.

Por lo pronto, la Fiscalía investiga si hubo responsabilidades en la desaparición. Quiere establecer “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente”.