Crimen y Justicia

Una turista de 23 años desapareció durante un bautismo de buceo en Puerto Madryn

El operativo de búsqueda es llevado adelante por Prefectura. La chica había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia

Una embarcación de la Prefectura
Una embarcación de la Prefectura Naval Argentina participa en la intensa búsqueda de una mujer buceadora desaparecida en Puerto Madryn al atardecer de ayer

Una joven turista de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo en aguas del mar de Puerto Madryn, provincia de Chubut, es intensamente buscada desde este lunes por efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, se trata de una mujer de 23 años, oriunda de Buenos Aires, quien iba a bordo de una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Personal de búsqueda y rescate
Personal de búsqueda y rescate inspecciona equipos de buceo en Puerto Madryn como parte del operativo para localizar a la mujer desaparecida.

Según los primeros datos, la turista desapareció durante una inmersión de buceo recreativo en aguas del Golfo Nuevo. El operativo de la Prefectura Naval se concentra en la zona de Punta Cuevas y abarca el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

La joven integraba un grupo de cuatro personas que participaba de la expedición organizada por la empresa.

Miembros de la Prefectura Naval
Miembros de la Prefectura Naval Argentina en la playa de Puerto Madryn durante la búsqueda de una buceadora desaparecida.

Según informaron los responsables de la actividad, la ausencia de la turista se advirtió al concluir la práctica, cuando sólo tres de los buceadores retornaron a la superficie. El hecho fue informado de inmediato a las autoridades, lo que activó los protocolos de emergencia.

“Ante esta situación, la Fuerza desplegó de inmediato un medio de superficie con un nadador de rescate para iniciar la búsqueda en la zona. Posteriormente, se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Personal de búsqueda y rescate
Personal de búsqueda y rescate en la costa de Puerto Madryn durante el atardecer, donde se realiza un operativo para hallar a una mujer desaparecida mientras buceaba.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. De acuerdo con la información disponible, dos permanecían en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que la tercera continuaba bajo observación médica.

Las fuentes indicaron que el caso ya está en manos de la Justicia de Chubut, mientras que las tareas de búsqueda continúan en toda la zona. De acuerdo con el medio LU17, el fiscal Martín Cárcamo está a cargo de la investigación.

Noticia en desarrollo

