Balearon a un nene de 11 años mientras jugaba en Rosario y hay dos detendios

Los dos detenidos acusados de balear al niño de 11 años en la zona de Aborígenes Argentinos y Gascón en Rosario (Rosario3)

Un menor de 11 años sufrió una herida de arma de fuego en la pierna derecha mientras jugaba en un playón del oeste de Rosario. Hasta el momento, las autoridades lgoraron detener a dos sospechosos.

El hecho, ocurrido ayer lunes por la noche en inmediaciones de Aborígenes Argentinos y Garzón, generó alarma entre los vecinos y movilizó a fuerzas policiales y personal de salud.

El episodio se produjo cuando la Policía fue alertada por un llamado al 911, que reportaba disturbios en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron el menor herido, por lo que solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

En el lugar, los profesionales constataron que el niño presentaba una lesión con orificio de entrada y salida en el miembro inferior derecho, sin que la bala hubiese comprometido huesos ni órganos vitales.

El procedimiento policial incluyó la búsqueda y posterior detención de dos sospechosos, quienes fueron identificados en distintos puntos cercanos al lugar del ataque, según informó el portal Rosario3.

Vista de la intersección de calles Aborígenes y Gascón en Rosario, Argentina, escenario de un trágico incidente donde un niño resultó baleado. (Google Maps)

El primero fue interceptado en la calle Tacai al 6200, mientras que el segundo fue localizado en la zona de Rouillon y las vías, en el sector conocido como La Vincha. Ambos fueron trasladados a la comisaría 32ª, donde se iniciaron las actuaciones para esclarecer el contexto y la autoría del hecho.

La vicedirectora del hospital, Silvia Giorgi, informó que el paciente ingresó alrededor de las 20 horas y que su cuadro no reviste gravedad. Se confirmó además que permanecerá internado para controles y curaciones, aunque su estado general es bueno. La familia del niño recibió acompañamiento psicológico y social, en función del impacto que este tipo de episodios genera en víctimas y allegados.

Un adolescente baleado en la zona sur de Rosario

A principios del mes de diciembre, también en la ciudad de Rosario, un adolescente de 13 años fue baleado mientras jugaba frente a su vivienda en la zona sur.

El incidente, registrado cerca de las 23.50 en Ameghino al 500, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por la doctora Adriana Granato.

De acuerdo con la información a la que pudieron acceder medios locales, la agresión dejó a la víctima con lesiones en el brazo y las piernas, y derivó en un operativo para identificar tanto a los autores como el vehículo utilizado.

La víctima, identificada como T. C., se encontraba acompañado por un amigo en la puerta de su domicilio al momento de los disparos.

Testigos describieron que un automóvil con varios hombres a bordo se detuvo repentinamente, abrió fuego y se dio a la fuga a gran velocidad. El joven ingresó en estado de shock a su hogar y notificó a su hermano que sufría dolor intenso en las piernas, antes de ser asistido por vecinos.

Según datos aportados por la fuerza de seguridad, la vivienda donde reside el menor cuenta con una modalidad de “custodia esporádica”, aunque no trascendieron detalles sobre los motivos o la frecuencia de ese resguardo.

Luego de informar a sus familiares, T. C. fue trasladado mediante la colaboración de quienes se encontraban en la cuadra hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Desde allí, fue derivado a un centro pediátrico.

De esta manera, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela recibió al adolescente e inició los tratamientos especializados necesarios. El cuadro de salud del joven permanecía bajo observación, en tanto los médicos monitorean la evolución de las lesiones y brindan contención a la familia.

Tras el crimen, la Fiscalía de Homicidios Dolosos puso en marcha un operativo para identificar a los autores y esclarecer la mecánica del ataque. La doctora Granato, quien dirige la investigación, dispuso la realización de peritajes en la escena del hecho y la implementación de una prueba de Stubs al menor, técnica utilizada para descartar o comprobar residuos de pólvora y presencia de rastros