Crimen y Justicia

Balearon a un nene de 11 años mientras jugaba en Rosario y hay dos detendios

El hecho ocurrió en cercanías de la calle Aborígenes Argentino y Garzón. El menor está fuera de peligro

Guardar
Los dos detenidos acusados de
Los dos detenidos acusados de balear al niño de 11 años en la zona de Aborígenes Argentinos y Gascón en Rosario (Rosario3)

Un menor de 11 años sufrió una herida de arma de fuego en la pierna derecha mientras jugaba en un playón del oeste de Rosario. Hasta el momento, las autoridades lgoraron detener a dos sospechosos.

El hecho, ocurrido ayer lunes por la noche en inmediaciones de Aborígenes Argentinos y Garzón, generó alarma entre los vecinos y movilizó a fuerzas policiales y personal de salud.

El episodio se produjo cuando la Policía fue alertada por un llamado al 911, que reportaba disturbios en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron el menor herido, por lo que solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

En el lugar, los profesionales constataron que el niño presentaba una lesión con orificio de entrada y salida en el miembro inferior derecho, sin que la bala hubiese comprometido huesos ni órganos vitales.

El procedimiento policial incluyó la búsqueda y posterior detención de dos sospechosos, quienes fueron identificados en distintos puntos cercanos al lugar del ataque, según informó el portal Rosario3.

Vista de la intersección de
Vista de la intersección de calles Aborígenes y Gascón en Rosario, Argentina, escenario de un trágico incidente donde un niño resultó baleado. (Google Maps)

El primero fue interceptado en la calle Tacai al 6200, mientras que el segundo fue localizado en la zona de Rouillon y las vías, en el sector conocido como La Vincha. Ambos fueron trasladados a la comisaría 32ª, donde se iniciaron las actuaciones para esclarecer el contexto y la autoría del hecho.

La vicedirectora del hospital, Silvia Giorgi, informó que el paciente ingresó alrededor de las 20 horas y que su cuadro no reviste gravedad. Se confirmó además que permanecerá internado para controles y curaciones, aunque su estado general es bueno. La familia del niño recibió acompañamiento psicológico y social, en función del impacto que este tipo de episodios genera en víctimas y allegados.

Un adolescente baleado en la zona sur de Rosario

A principios del mes de diciembre, también en la ciudad de Rosario, un adolescente de 13 años fue baleado mientras jugaba frente a su vivienda en la zona sur.

El incidente, registrado cerca de las 23.50 en Ameghino al 500, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, encabezada por la doctora Adriana Granato.

De acuerdo con la información a la que pudieron acceder medios locales, la agresión dejó a la víctima con lesiones en el brazo y las piernas, y derivó en un operativo para identificar tanto a los autores como el vehículo utilizado.

La víctima, identificada como T. C., se encontraba acompañado por un amigo en la puerta de su domicilio al momento de los disparos.

Testigos describieron que un automóvil con varios hombres a bordo se detuvo repentinamente, abrió fuego y se dio a la fuga a gran velocidad. El joven ingresó en estado de shock a su hogar y notificó a su hermano que sufría dolor intenso en las piernas, antes de ser asistido por vecinos.

Según datos aportados por la fuerza de seguridad, la vivienda donde reside el menor cuenta con una modalidad de “custodia esporádica”, aunque no trascendieron detalles sobre los motivos o la frecuencia de ese resguardo.

Luego de informar a sus familiares, T. C. fue trasladado mediante la colaboración de quienes se encontraban en la cuadra hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Desde allí, fue derivado a un centro pediátrico.

De esta manera, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela recibió al adolescente e inició los tratamientos especializados necesarios. El cuadro de salud del joven permanecía bajo observación, en tanto los médicos monitorean la evolución de las lesiones y brindan contención a la familia.

Tras el crimen, la Fiscalía de Homicidios Dolosos puso en marcha un operativo para identificar a los autores y esclarecer la mecánica del ataque. La doctora Granato, quien dirige la investigación, dispuso la realización de peritajes en la escena del hecho y la implementación de una prueba de Stubs al menor, técnica utilizada para descartar o comprobar residuos de pólvora y presencia de rastros

Temas Relacionados

detenidosniñobaleadoRosario

Últimas Noticias

Crimen de Kim Gómez: hoy comienza el juicio contra uno de los acusados

Se trata del joven que tenía 17 años al momento de los hechos, pero ya alcanzó la mayoría de edad. Por esto, será juzgado ante la ley como un menor de edad

Crimen de Kim Gómez: hoy

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

El hecho ocurrió cerca de Plaza Rocha, donde la víctima circulaba en moto junto a otro acompañante. Los agresores eran ocho y le robaron sus pertenencias

Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Una ciudadana boliviana con domicilio en Chile cayó en la terminal de Liniers con dos kilos de cocaína: iba a Jujuy

La mujer quedó detenida en el marco de una causa que investiga el juez Casanello. La droga estaba oculta en el doble fondo de una valija

Una ciudadana boliviana con domicilio

Video: un empleado municipal y chofer de aplicación se defendió de un robo a balazos en Laferrere

El ladrón se acercó a la ventanilla del conductor, que había frenado para que bajen sus pasajeros, y el trabajador lo baleó. Un detenido al que lo delató su propia familia

Video: un empleado municipal y

Noche violenta en Billinghurst: un policía mató a un motochorro y un vecino fue asesinado mientras cocinaba

Un video registró cómo el cómplice del ladrón fallecido escapó. En paralelo, Walter Gastón Escalante fue baleado en su casa y uno de sus hermanos exige Justicia

Noche violenta en Billinghurst: un
DEPORTES
Debutó en Acassuso y River

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

Los memes que dejó la victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar: Gallardo, Juanfer Quintero y el pibe Freitas, los elegidos

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

River Plate sufrió, pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Los hermanos Cerúndolo debutaron con un triunfo en el cuadro individual del ATP 500 de Río

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

La reedición de ‘Posesión’, de

La reedición de ‘Posesión’, de A. S. Byatt, es una invitación a apreciar el poder de la literatura

Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”

Amigos, helados y Dostoievski: consejos básicos para una vida más larga y saludable

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional