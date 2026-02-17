Elevaron a juicio la causa por el brutal crimen de un joven asesinado con un destornillador en Mar del Plata

La Justicia elevó a juicio oral la causa por el asesinato de Esteban Bellini en el centro de Mar del Plata, un caso que conmocionó a la ciudad (La Capital de Mar del Plata)

La Justicia de Garantías resolvió elevar a juicio oral la causa que investiga el asesinato de Esteban Luis Bellini (27), con dos imputados formales identificados: Lucas Ezequiel Ramos, señalado como autor del homicidio, y Gonzalo Olivera, acusado de actuar como cómplice.

La decisión de la magistrada Lucrecia Bustos se conoció días atrás, una vez rechazados los recursos presentados por la defensa de Olivera.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la fiscal María Constanza Mandagarán logró reunir suficientes elementos que comprometen la responsabilidad penal de ambos imputados. Ahora, resta el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo el juicio y que se fije la fecha de inicio del debate oral.

El crimen sucedió el 3 de marzo de 2025. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la agresión mortal se produjo tras una discusión en el bar Escobar, ubicado a metros del cruce de Santa Fe y Rivadavia, que luego derivó en un enfrentamiento en la vía pública.

Tal como pudo establecer la Fiscalía, Ramos asestó una puñalada con destornillador en la sien de Bellini, ocasionándole una lesión cerebral irreversible.

Bellini, que según fuentes judiciales atravesaba problemas de adicciones y no tenía residencia fija, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente se confirmó su muerte en la noche del 4 de marzo.

De acuerdo con el informe de la autopsia, el daño provocado por el destornillador resultó irreversible y determinó el desenlace fatal. La Fiscalía, en colaboración con su equipo, procedió a tomar declaraciones a testigos y analizar las grabaciones de las cámaras del área. Estas tareas permitieron identificar a los presuntos responsables y reconstruir la secuencia de hechos.

Lucas Ramos, el acusado del asesinato de Esteban Bellini, es detenido en Mar del Plata (La Capital de Mar del Plata)

Días después del crimen, Ramos ya estaba identificado por fuentes vinculadas a la investigación. La Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda vinculada al sospechoso, donde se incautaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el ataque. En el lugar, la Policía detuvo inicialmente a Olivera, quien fue acusado de encubrimiento por haber ayudado a Ramos a escapar.

Durante el operativo, secuestraron también tres juegos de llaves con manchas hemáticas y un teléfono celular perteneciente al morador de la vivienda, un hombre de 29 años que quedó bajo arresto preventivo. Este último sostuvo ante la fiscal que no presenció el ataque ni participó en el hecho, aunque admitió que guardó ropa de Ramos a pedido del propio acusado. Además, relató que asistió a la novia de Ramos tras el incidente.

El crimen de Bellini generó conmoción y movilización social. El 18 de marzo, familiares y amigos del joven marcharon por la ciudad para exigir avances en la investigación y la detención de todos los responsables.

Cuatro días después de esa movilización, el 22 de marzo, Ramos fue detenido en Carballo y Aguirre cuando intentaba encontrarse con su pareja. Durante el arresto, la Policía incautó su teléfono móvil y la motocicleta en la que circulaba, sospechando que fue utilizada para huir tras el ataque. Contra la mujer que lo acompañaba no se presentaron pruebas que la vincularan formalmente al proceso, por lo que no fue imputada.

En la jornada posterior a la detención, Ramos fue trasladado a Tribunales. Asistido por la Defensa Oficial, se abstuvo de declarar ante la fiscal Mandagarán, quien notificó la imputación formal por “homicidio”. Se dispuso su alojamiento en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán mientras avanza el proceso judicial.

El fallo ratificó la solidez de la investigación impulsada por la fiscalía. Las pruebas reunidas incluyen declaraciones presenciales, análisis de imágenes de videovigilancia y los objetos secuestrados en los allanamientos. El expediente considera que tanto Ramos como Olivera deberán afrontar el debate oral por sus respectivas responsabilidades en el homicidio y el presunto encubrimiento.