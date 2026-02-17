Crimen y Justicia

Elevaron a juicio la causa por el brutal crimen de un joven asesinado con un destornillador en Mar del Plata

Estarán sentados en el banquillo de los acusados de Lucas Ezequiel Ramos, quien sería considerado el autor del homicidio de Esteban Bellini, y Gonzalo Olivera, su cómplice

Guardar
La Justicia elevó a juicio
La Justicia elevó a juicio oral la causa por el asesinato de Esteban Bellini en el centro de Mar del Plata, un caso que conmocionó a la ciudad (La Capital de Mar del Plata)

La Justicia de Garantías resolvió elevar a juicio oral la causa que investiga el asesinato de Esteban Luis Bellini (27), con dos imputados formales identificados: Lucas Ezequiel Ramos, señalado como autor del homicidio, y Gonzalo Olivera, acusado de actuar como cómplice.

La decisión de la magistrada Lucrecia Bustos se conoció días atrás, una vez rechazados los recursos presentados por la defensa de Olivera.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la fiscal María Constanza Mandagarán logró reunir suficientes elementos que comprometen la responsabilidad penal de ambos imputados. Ahora, resta el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo el juicio y que se fije la fecha de inicio del debate oral.

El crimen sucedió el 3 de marzo de 2025. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la agresión mortal se produjo tras una discusión en el bar Escobar, ubicado a metros del cruce de Santa Fe y Rivadavia, que luego derivó en un enfrentamiento en la vía pública.

Tal como pudo establecer la Fiscalía, Ramos asestó una puñalada con destornillador en la sien de Bellini, ocasionándole una lesión cerebral irreversible.

Bellini, que según fuentes judiciales atravesaba problemas de adicciones y no tenía residencia fija, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente se confirmó su muerte en la noche del 4 de marzo.

De acuerdo con el informe de la autopsia, el daño provocado por el destornillador resultó irreversible y determinó el desenlace fatal. La Fiscalía, en colaboración con su equipo, procedió a tomar declaraciones a testigos y analizar las grabaciones de las cámaras del área. Estas tareas permitieron identificar a los presuntos responsables y reconstruir la secuencia de hechos.

Lucas Ramos, el acusado del
Lucas Ramos, el acusado del asesinato de Esteban Bellini, es detenido en Mar del Plata (La Capital de Mar del Plata)

Días después del crimen, Ramos ya estaba identificado por fuentes vinculadas a la investigación. La Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda vinculada al sospechoso, donde se incautaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el ataque. En el lugar, la Policía detuvo inicialmente a Olivera, quien fue acusado de encubrimiento por haber ayudado a Ramos a escapar.

Durante el operativo, secuestraron también tres juegos de llaves con manchas hemáticas y un teléfono celular perteneciente al morador de la vivienda, un hombre de 29 años que quedó bajo arresto preventivo. Este último sostuvo ante la fiscal que no presenció el ataque ni participó en el hecho, aunque admitió que guardó ropa de Ramos a pedido del propio acusado. Además, relató que asistió a la novia de Ramos tras el incidente.

El crimen de Bellini generó conmoción y movilización social. El 18 de marzo, familiares y amigos del joven marcharon por la ciudad para exigir avances en la investigación y la detención de todos los responsables.

Cuatro días después de esa movilización, el 22 de marzo, Ramos fue detenido en Carballo y Aguirre cuando intentaba encontrarse con su pareja. Durante el arresto, la Policía incautó su teléfono móvil y la motocicleta en la que circulaba, sospechando que fue utilizada para huir tras el ataque. Contra la mujer que lo acompañaba no se presentaron pruebas que la vincularan formalmente al proceso, por lo que no fue imputada.

En la jornada posterior a la detención, Ramos fue trasladado a Tribunales. Asistido por la Defensa Oficial, se abstuvo de declarar ante la fiscal Mandagarán, quien notificó la imputación formal por “homicidio”. Se dispuso su alojamiento en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán mientras avanza el proceso judicial.

El fallo ratificó la solidez de la investigación impulsada por la fiscalía. Las pruebas reunidas incluyen declaraciones presenciales, análisis de imágenes de videovigilancia y los objetos secuestrados en los allanamientos. El expediente considera que tanto Ramos como Olivera deberán afrontar el debate oral por sus respectivas responsabilidades en el homicidio y el presunto encubrimiento.

Temas Relacionados

elevaciónjuicio oralcausaasesinatojovencentroMar del Plata

Últimas Noticias

Murió un delincuente en medio de un intento de robo a un empresario en Ituzaingó

Las autoridades buscan a los cómplices del hombre asesinado en la esquina de Ratti y Balbastro. La víctima del robo estaba estacionado cerca de un kiosco esperando a su pareja. Investigan el origen el disparo

Murió un delincuente en medio

El misterio internacional de la narco sudafricana que vivía en la Villa 31

Theresa Belinda Tuider fue condenada en dos ocasiones por la Justicia por enviar cocaína en encomiendas a países como Tailandia. Comenzó la escuela Primaria en prisión. ¿Quiénes eran sus contactos?

El misterio internacional de la

Tenía un pedido de captura por pirata del asfalto y cayó en un auto robado y por una denuncia de violación

Lo atraparon agentes de la DDI La Matanza en Virrey del Pino después de tareas de seguimiento

Tenía un pedido de captura

Operativos en Carnaval: dos detenidos y más de 600 actas en recitales, fútbol y festivales

La Policía de la Ciudad este fin de semana largo se desplegó en las presentaciones de Bad Bunny, partidos de fútbol y el Ultra Music Festival, donde se detectaron infracciones como ingreso sin entrada, tenencia de estupefacientes y servicios ilegales de estacionamiento

Operativos en Carnaval: dos detenidos

“Cabeceé”: qué declaró el acusado de atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril en La Plata

El detenido fue indagado por el fiscal Fernando Padován este lunes. Quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado y seguirá preso

“Cabeceé”: qué declaró el acusado
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU instó a Ucrania a

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas

Un Premio Nobel y 20 libros después, Orhan Pamuk consigue una serie en Netflix

A propósito de “Sirat”: las múltiples dimensiones de la cultura “rave”