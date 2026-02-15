Se entregó el automovilista sospechado de haber atropellado y matado a Eugenia Carril en La Plata

Hallaron muerta a una joven en La Plata: uno de los videos

Se entregó este domingo el automovilista sospechado de haber atropellado a Eugenia Cynthia Carril, la joven de 18 años hallada sin vida en una zanja de la localidad bonaerense de Villa Elvira, cuando volvía de la facultad.

La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo de Fernando Padován, y la DDI local lograron reunir pistas para esclarecer la muerte de Eugenia y así rodearon al principal sospechoso, por quien ya había una orden de detención pedida por el fiscal.

“Se entregó en el gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. Se había pedido la aprehensión para indagarlo porque había muchísimo material probatorio”, completaron las fuentes consultadas por este medio. Y dijeron que será indagado este lunes por el fiscal Padován.

Eugenia fue encontrada en la zona de la intersección de las calles 3 y 96, del barrio Aeropuerto, luego de que un grupo de vecinos avisara a la Policía Bonaerense tras descubrir su cuerpo. Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Octava, el Comando de Patrullas y la Policía Científica de La Plata.

Eugenia Carril tenía 18 años

La joven volvía de estudiar la noche del viernes. Se bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, en la esquina de 7 y 96, y caminó en dirección a su casa, ubicada en 1 y 96, un trayecto de unas seis cuadras. Durante ese recorrido, cámaras del Centro de Monitoreo Municipal captaron su figura desplazándose por la vía pública.

Para ese entonces, la familia de la víctima había impulsado una intensa campaña de búsqueda en redes sociales tras perder contacto con Eugenia. Tras el hallazgo del cuerpo, trascendió que el cadáver presentaba golpes.

Los investigadores, de una causa que en principio se tramitó como “averiguación causales de muerte“, tienen dos videos centrales.

El primero de los videos muestra a una persona caminando por la calle 96 y registra el paso de una Chevrolet Meriva de color negro, señalada por allegados a la víctima como el auto que pudo haber estado involucrado en el hecho.

Eugenia Carril atropellada y asesinada en Villa Elvira, La Plata

El segundo video, filmado desde el ángulo contrario, enfoca a una figura al borde de la vereda y a la Chevrolet Meriva acercándose. La grabación revela cómo el vehículo realiza una maniobra de esquive y, después de ese movimiento, la figura deja de verse en la imagen. En ese mismo instante, aparece un motociclista que, en calidad de testigo, habría aportado datos clave.

La principal hipótesis del caso siempre fue que un automovilista la atropelló, la dejó abandonada y se dio a la fuga.

Por eso, el gabinete de homicidios de la DDI La Plata se basó en la investigación en tareas de campo que incluyeron el relevamiento de cámaras, la toma de declaraciones y el análisis de la secuencia registrada por la filmación del Municipio en 1 y 96, la más cercana al lugar donde apareció el cuerpo.

Ese material fue clave y la atención de los investigadores estuvo siempre puesta en identificar al conductor de la Chevrolet Meriva. Una vez que lograron hacerlo, se pidió a la Justicia de Garantías su arresto, pero no fue necesario porque el sospechoso se entregó este domingo.