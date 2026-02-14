Un jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual a dos menores que estaban bajo resguardo estatal en Entre Ríos

La sede judicial de Paraná

Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas en los tribunales de Paraná, este sábado un jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual a dos menores en Entre Ríos. El viernes que viene se realizará la audiencia de cesura para definir la pena que deberán cumplir los ahora condenados.

El caso involucró a Ezequiel Alejandro García y Samuel Enrique Morel, miembros de la Policía de Entre Ríos, quienes enfrentaron cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de personal policial, en calidad de autor y partícipe necesario, respectivamente.

La acusación se centró en hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren de la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma.

Las víctimas eran dos adolescentes de 15 y 13 años, alojadas en la Residencia Mujercitas, una dependencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Ambas se encontraban bajo resguardo estatal por situaciones de violencia intrafamiliar y habían sido localizadas tras ausentarse de la institución.

La denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N°8 dio inicio a la investigación judicial, luego de que una de las chicas acudiera al Hospital San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual.

Durante el proceso, la causa llegó a involucrar a siete policías. De acuerdo al expediente, dos efectivos resultaron sobreseídos y otros tres acordaron penas de ejecución condicional en juicios abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia. Estos últimos, identificados como Emmanuel Wallington Smith, Francisco Gaitán y César Barrios, no participaron directamente de los abusos pero se les adjudicó responsabilidad funcional por su rol como efectivos policiales.

La investigación avanzó con foco en Morel y García. En 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra Morel como autor de uno de los abusos, dado que la adolescente de 15 años nunca formalizó denuncia contra él y reiteró ante la Justicia que no había sido víctima de abuso por parte de ese efectivo. Desde entonces, Morel quedó vinculado al expediente como partícipe necesario del hecho atribuido a otro imputado.

El juicio se realizó bajo la modalidad de jurado popular, el primero del año en la capital entrerriana. El acceso al público estuvo restringido para resguardar la intimidad de las víctimas, en línea con lo que establece la legislación para delitos contra la integridad sexual.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, mientras que la querella fue ejercida por Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld. Por el Superior Gobierno de Entre Ríos intervino el abogado Julián Gracia. Las defensas de Morel y García estuvieron a cargo de Damián Pettenati, Iván Vernengo y Claudio Berón.

El debate judicial se extendió durante seis jornadas y reunió testimonios de víctimas, testigos y peritos.

La última audiencia estuvo a cargo del juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, quien determinó que la situación procesal de los condenados continuará igual hasta la definición de la pena.

La resolución del jurado fue informada oficialmente por el Poder Judicial de Entre Ríos, que precisó que la audiencia de cesura donde se definirá la pena se realizará el 20 de febrero a las 9. Hasta ese momento, los condenados continuarán detenidos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

El caso se cerrará así casi una década después.