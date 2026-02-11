Crimen y Justicia

Comenzó el juicio contra los dos policías acusados de abusar de dos menores en Entre Ríos

Las niñas estaban alojadas en las instalaciones del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Paraná

Comenzó el juicio contra los dos policías acusados de abusar de dos menores en Entre Ríos

El proceso judicial que involucra a dos miembros de la fuerza policial de Entre Ríos por presunto abuso sexual contra dos niñas en situación de resguardo estatal comenzó esta semana.

La segunda jornada del juicio oral y público expuso nuevos testimonios que buscan esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, cuando dos adolescentes alojadas bajo custodia estatal denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de agentes de seguridad.

De acuerdo con la información del portal El Once, la audiencia se desarrolla en la ciudad de Paraná, donde el caso generó una fuerte repercusión debido a la gravedad de las acusaciones y al rol institucional de los involucrados.

Según la acusación, los hechos se habrían producido dentro de un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento, en pleno casco urbano.

El contexto de vulnerabilidad en que se encontraban las adolescentes, quienes permanecían bajo la tutela del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), fue un agravante en el proceso.

Las víctimas, de 15 y 13 años al momento de los hechos, habían sido resguardadas por situaciones de violencia intrafamiliar y se hallaban bajo la protección estatal.

Según las presentaciones realizadas por la Fiscalía y la querella, el material probatorio se centra en los relatos de las víctimas y en los elementos recabados en el lugar de los hechos.

Guillermo Mulet, abogado querellante, explicó que la última audiencia llevada a cabo, permitió la exposición de testigos propuestos por ambas partes, y valoró el avance del proceso.

Todo el cronorgama del proceso se organizó para garantizar la protección de las víctimas Durante la declaración de una de ellas, se dispuso que los abogados defensores permanecieran en una sala contigua y siguieran el testimonio por audio y video, medida adoptada para evitar la revictimización.

La dinámica del proceso continuará con la exposición de dos nuevos testigos aportados por la Fiscalía y la querella durante la próxima jornada, mientras que los testigos de la defensa declararán el jueves.

Para el viernes se espera la etapa de alegatos, tras la cual el tribunal podría dictar el veredicto respecto de la responsabilidad penal de los acusados.

El abogado querellante anticipó que, en caso de un fallo condenatorio, se abrirá la instancia de cesura para la determinación de la pena. El letrado manifestó que esperan una sentencia condenatoria que repare el daño causado a través de la intervención del personal policial.

El estado de las víctimas, según señalaron desde la representación legal, refleja las profundas consecuencias de los hechos investigados.

Detuvieron a un policía por distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

Hace unos meses, un agente de la Policía Federal Argentina, de 31 años, fue detenido en Salta, luego de que descubrieran que almacenaba más de 60 mil archivos con imágenes de abuso sexual infantil en sus dispositivos digitales. De esta manera, se puso al descubierto el funcionamiento de una red de distribución de material ilícito.

La investigación, que se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, permitió identificar la actividad delictiva y avanzar en la imputación del hombre, que fue acusado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos.

Durante la audiencia de imputación, el acusado, asistido por un defensor oficial, optó por abstenerse de responder las preguntas formuladas por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Por este motivo, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

Según la reconstrucción de los hechos brindada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la detección de la actividad ilícita fue posible gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS). Se trata de una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con entidades internacionales para la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así, se obtuvo información detallada sobre el tráfico de imágenes, incluyendo la dirección IP utilizada para el intercambio, la empresa proveedora de servicios, el titular de la cuenta, la fecha y hora de la actividad, la aplicación empleada para la distribución, el identificador o Hash de los archivos, el usuario reportado y la ubicación geográfica. De esta manera, las autoridades solicitaron un permiso para realizar un allanamiento en el domicilio del investigado.

Este procedimiento permitió el secuestro de toda la evidencia digital, donde se detectaron alrededor de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil que el acusado intercambiaba y distribuía.

