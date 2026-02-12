Un delincuente murió en medio de un tiroteo y otros dos fueron capturados tras una intensa persecución en Merlo

La zona donde ocurrió el robo

Un delincuente murió en medio de un tiroteo y otros dos fueron capturados tras una intensa persecución en el Oeste del Conurbano boanerense. Todo comenzó en Ituzaingó y terminó en Merlo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, todo comenzó por el violento robo de una camioneta a una mujer de 70 años en Villa Udaondo, partido de Ituzaingó.

La víctima conducía su Toyota Hilux blanca por la calle Del Lazo, entre Facundo y José de Thames, cuando fue interceptada por dos vehículos: uno la sobrepasó a alta velocidad y el otro la embistió desde atrás, obligando a la conductora a detener la marcha. De ambos autos descendieron cuatro sujetos armados que, bajo amenazas, la despojaron de sus pertenencias y la forzaron a bajar del rodado.

Una vez perpetrado el robo, los asaltantes huyeron con la camioneta por la calle De las Catonas. La mujer presentó la denuncia. De inmediato, las autoridades trabajaron en el caso y, gracias a la geolocalización, lograron dar con uno de los dispositivos robados, que marcó posición en el barrio Matera, en el partido de Merlo.

La zona donde terminó la persecución

La fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, solicitó entonces una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías correspondiente.

Con la autorización judicial, agentes de la DDI Morón, bajo la coordinación interina del comisario Juan Pablo Ponte Wisto, se dirigieron a la vivienda ubicada sobre la calle Amperes al 3500, en Matera.

En ese inmueble hallaron la camioneta robada, oculta en el fondo de la propiedad y con las patentes modificadas. Además, recuperaron objetos personales de la víctima y levantaron huellas dactilares del vehículo.

Durante el procedimiento, el ocupante de la vivienda, C. A. Q. (43), intentó escapar a pie, pero fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscal Bonini para ser indagado por su presunta participación.

La investigación continuó con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por el Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó, que permitió identificar un Peugeot 208 blanco involucrado en el hecho. El registro del dominio condujo a otra vivienda, sobre la calle Las Gardenias al 800, en la localidad de Agustín Ferrari, también en Merlo.

Al arribar a ese domicilio, personal de la Policía Motorizada de Ituzaingó y del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 3ª de Las Cabañas procuró ejecutar un nuevo allanamiento. Sin embargo, el operativo tomó un giro inesperado: desde el interior del inmueble, el Peugeot 208 buscado salió a toda velocidad con tres ocupantes que intentaron eludir el cerco policial. Se desató entonces una persecución que finalizó en la esquina de Los Jacintos y Álvarez Jonte, cuando los sospechosos abandonaron el vehículo y se enfrentaron a balazos con la policía con más de 40 disparos.

Los asaltantes ingresaron a una vivienda cercana para intentar fugar por los techos, pero uno de ellos cayó herido en el ingreso y los otros dos optaron por entregarse. El herido, identificado como Maximiliano Cristian Díaz (30), alias ‘Chito’, murió antes de recibir asistencia médica debido a un impacto de bala en el abdomen. Fuentes judiciales indicaron que Díaz tenía antecedentes por homicidio y otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como F. R. D. (31), hermano del fallecido, y G. H. R. (41), ambos con antecedentes penales y con ingresos previos en comisarías de la región.

En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre .38 y, durante el allanamiento previo, una escopeta. Entre los elementos incautados también se hallaron un chaleco antibalas, municiones y objetos sustraídos a la víctima.

En el enfrentamiento, un efectivo de la Motorizada sufrió una lesión leve por roce de bala en una mano. De acuerdo con la reconstrucción judicial, los tres aprehendidos quedaron a disposición de la fiscal Bonini, quien prevé indagarlos bajo cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento agravado y atentado y resistencia a la autoridad.