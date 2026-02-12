Crimen y Justicia

Un delincuente murió en medio de un tiroteo y otros dos fueron capturados tras una intensa persecución en Merlo

En el enfrentamiento final ocurrido en la intersección de Los Jacintos y Álvarez Jonte hubo 40 disparos. Los delincuentes intentaron huir. Un policía resultó herido

Guardar
La zona donde ocurrió el
La zona donde ocurrió el robo

Un delincuente murió en medio de un tiroteo y otros dos fueron capturados tras una intensa persecución en el Oeste del Conurbano boanerense. Todo comenzó en Ituzaingó y terminó en Merlo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, todo comenzó por el violento robo de una camioneta a una mujer de 70 años en Villa Udaondo, partido de Ituzaingó.

La víctima conducía su Toyota Hilux blanca por la calle Del Lazo, entre Facundo y José de Thames, cuando fue interceptada por dos vehículos: uno la sobrepasó a alta velocidad y el otro la embistió desde atrás, obligando a la conductora a detener la marcha. De ambos autos descendieron cuatro sujetos armados que, bajo amenazas, la despojaron de sus pertenencias y la forzaron a bajar del rodado.

Una vez perpetrado el robo, los asaltantes huyeron con la camioneta por la calle De las Catonas. La mujer presentó la denuncia. De inmediato, las autoridades trabajaron en el caso y, gracias a la geolocalización, lograron dar con uno de los dispositivos robados, que marcó posición en el barrio Matera, en el partido de Merlo.

La zona donde terminó la
La zona donde terminó la persecución

La fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, solicitó entonces una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías correspondiente.

Con la autorización judicial, agentes de la DDI Morón, bajo la coordinación interina del comisario Juan Pablo Ponte Wisto, se dirigieron a la vivienda ubicada sobre la calle Amperes al 3500, en Matera.

En ese inmueble hallaron la camioneta robada, oculta en el fondo de la propiedad y con las patentes modificadas. Además, recuperaron objetos personales de la víctima y levantaron huellas dactilares del vehículo.

Durante el procedimiento, el ocupante de la vivienda, C. A. Q. (43), intentó escapar a pie, pero fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscal Bonini para ser indagado por su presunta participación.

La investigación continuó con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por el Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó, que permitió identificar un Peugeot 208 blanco involucrado en el hecho. El registro del dominio condujo a otra vivienda, sobre la calle Las Gardenias al 800, en la localidad de Agustín Ferrari, también en Merlo.

Al arribar a ese domicilio, personal de la Policía Motorizada de Ituzaingó y del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 3ª de Las Cabañas procuró ejecutar un nuevo allanamiento. Sin embargo, el operativo tomó un giro inesperado: desde el interior del inmueble, el Peugeot 208 buscado salió a toda velocidad con tres ocupantes que intentaron eludir el cerco policial. Se desató entonces una persecución que finalizó en la esquina de Los Jacintos y Álvarez Jonte, cuando los sospechosos abandonaron el vehículo y se enfrentaron a balazos con la policía con más de 40 disparos.

Los asaltantes ingresaron a una vivienda cercana para intentar fugar por los techos, pero uno de ellos cayó herido en el ingreso y los otros dos optaron por entregarse. El herido, identificado como Maximiliano Cristian Díaz (30), alias ‘Chito’, murió antes de recibir asistencia médica debido a un impacto de bala en el abdomen. Fuentes judiciales indicaron que Díaz tenía antecedentes por homicidio y otros delitos.

Los detenidos fueron identificados como F. R. D. (31), hermano del fallecido, y G. H. R. (41), ambos con antecedentes penales y con ingresos previos en comisarías de la región.

En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre .38 y, durante el allanamiento previo, una escopeta. Entre los elementos incautados también se hallaron un chaleco antibalas, municiones y objetos sustraídos a la víctima.

En el enfrentamiento, un efectivo de la Motorizada sufrió una lesión leve por roce de bala en una mano. De acuerdo con la reconstrucción judicial, los tres aprehendidos quedaron a disposición de la fiscal Bonini, quien prevé indagarlos bajo cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento agravado y atentado y resistencia a la autoridad.

Temas Relacionados

tiroteoasaltocamionetadetenidosmuertopersecuciónItuzaingó

Últimas Noticias

Detuvieron al jefe de la banda que robó 31 millones de pesos a un comercio de Ituzaingó

El delincuente cayó luego de que se activara uno de los celulares robados. Habían vendido el dispositivo y el comprador también quedó involucrado en la causa

Detuvieron al jefe de la

Cayó en Ramos Mejía uno de los acusados de asesinar por la espalda a un joven en Mar del Plata

La detención se produjo en la avenida Presidente Perón y Florencio Ameghino de la localidad de Ramos Mejía. El hecho ocurrió el pasado 8 de enero en la ciudad balnearia en un presunto ajuste de cuentas narco

Cayó en Ramos Mejía uno

Un juez ordenó la expulsión de Neuquén de un hombre denunciado por violencia de género

La decisión de la Justicia se da luego de reiterados episodios de hostigamiento y violaciones a medidas cautelares dictadas para proteger a su ex pareja de nuevas agresiones

Un juez ordenó la expulsión

Detuvieron a la joven de 18 años que apuñaló a su novio en Ensenada después de una pelea

El hecho ocurrió a mediados de enero y en esos momentos la mujer había quedado en libertad

Detuvieron a la joven de

Detuvieron a una empleada de dos clínicas privadas que se escapó de Perú tras un robo y era buscada por Interpol

La sospechosa fue arrestada en el barrio porteño de San Cristóbal y tiene pedido de extradición

Detuvieron a una empleada de
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Sur afirmó que

Corea del Sur afirmó que el dictador Kim Jong-un planea consolidar a su hija Ju-ae como su sucesora del régimen norcoreano

El Parlamento de Kosovo confirmó a Albin Kurti como primer ministro tras un año de estancamiento gubernamental

El Comité Noruego del Nobel exigió al régimen de Irán la liberación de Narges Mohammadi y denunció “abusos físicos” contra la activista

El presidente de Israel afirmó que el aumento del antisemitismo en Australia es “aterrador y preocupante”

Crisis en Cuba: el peso se desploma a 500 por dólar en el mercado informal y agrava el escenario económico de la isla