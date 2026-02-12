Megaestafa de Hope Funds: los principales colaboradores de Enrique Blaksley ya tienen fecha de detención

Enrique Blaksley

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara las condenas contra Alejandro Miguel Carozzino y Verónica Inés Vega, los principales colaboradores de Enrique Blaksley, quedó habilitada la detención de ambos. Se trata de una decisión clave en la trama de Hope Funds, que involucró la estafa a cientos de ahorristas por sumas millonarias. Así, se instó a ambos a presentarse el próximo 19 de febrero para comenzar a cumplir sus penas de 3 años y medio de prisión.

El revés para Carozzio y Vega llegó después de que la Corte avalara la decisión previa de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que había ratificado las sentencias condenatorias el 13 de mayo de 2025. Así, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 convocó a los condenados a entregarse y, si no lo hacen voluntariamente, la Justicia podrá ordenar su detención inmediata.

Hay que recordar que este miércoles, en el fallo que confirmó la condena de Carozzino y Vega, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también le dieron un revés a Federico Dolinkue, quien tampoco logró evitar el avance de un segundo juicio. Si bien ya había sido absuelto por el Tribunal Oral en una parte de la causa, la Cámara Federal de Casación Penal entendió que todavía quedaban puntos sin revisar sobre su posible participación en el manejo sospechoso del fideicomiso inmobiliario Verazul.

La razón para reabrir ese tramo del expediente radica en un apartado del fallo anterior que ordenó “volver a evaluar su vinculación con ese lavado de dinero”. En la práctica, Dolinkue podría enfrentar una condena adicional.

La causa

Enrique Blaksley Señorans, apodado durante el juicio como el “Madoff argentino”, fue señalado como jefe de una organización que orquestó estafas y lavado de dinero a gran escala.

Según la sentencia firme, la empresa Hope Funds funcionó como un esquema Ponzi, es decir, un sistema piramidal fraudulento que se sostiene con el ingreso permanente de nuevos inversores, al estilo de lo que ocurrió con Bernard Madoff en Estados Unidos.

Más de 300 personas resultaron perjudicadas. Relataron en el expediente cómo entregaron sus ahorros confiando en promesas de rentabilidad imposible de sostener. Detrás de la fachada de inversiones seguras, los fondos circulaban por un entramado de más de 60 sociedades, muchas con lazos internacionales.

La investigación destacó la importancia de la imagen y el marketing para seducir a las víctimas. Documentos y testimonios explicaron cómo Blaksley y sus allegados desplegaron campañas de prensa, auspiciaron eventos fastuosos y vincularon la marca con figuras del deporte y la farándula.

“El mecanismo incluyó la utilización de marcas ajenas, de trayectoria y amplio reconocimiento popular, todo para ganar la confianza de incautos ahorristas”, afirmó uno de los jueces en el proceso.

Este esquema llevó a cientos de personas a confiar en un grupo que aparentaba solidez, pero sólo usaba el dinero de nuevos inversores para cubrir pagos anteriores. Las campañas de Hope Funds mostraban imágenes de Blaksley con celebridades y presentaban al holding como un ejemplo de éxito y seguridad. “Muchos ahorristas relataron cómo depositaron sus ahorros de toda una vida”, señala el fallo.

A fines de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de 8 años de prisión para Blaksley. También ratificó condenas para otros integrantes, como el abogado Pablo Andrés Wila y la ya mencionada Verónica Vega.

En el juicio oral, Dolinkue fue señalado como uno de los colaboradores más cercanos al empresario y recibió 4 años de cárcel. Los jueces advirtieron que el caso Verazul todavía debe esclarecerse y, por eso, lo someterán a una revisión específica sobre su responsabilidad en ese tramo del expediente.