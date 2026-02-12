Crimen y Justicia

Megaestafa de Hope Funds: los principales colaboradores de Enrique Blaksley ya tienen fecha de detención

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega. La medida se conoció luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas

Guardar
Enrique Blaksley
Enrique Blaksley

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara las condenas contra Alejandro Miguel Carozzino y Verónica Inés Vega, los principales colaboradores de Enrique Blaksley, quedó habilitada la detención de ambos. Se trata de una decisión clave en la trama de Hope Funds, que involucró la estafa a cientos de ahorristas por sumas millonarias. Así, se instó a ambos a presentarse el próximo 19 de febrero para comenzar a cumplir sus penas de 3 años y medio de prisión.

El revés para Carozzio y Vega llegó después de que la Corte avalara la decisión previa de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que había ratificado las sentencias condenatorias el 13 de mayo de 2025. Así, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 convocó a los condenados a entregarse y, si no lo hacen voluntariamente, la Justicia podrá ordenar su detención inmediata.

Hay que recordar que este miércoles, en el fallo que confirmó la condena de Carozzino y Vega, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti también le dieron un revés a Federico Dolinkue, quien tampoco logró evitar el avance de un segundo juicio. Si bien ya había sido absuelto por el Tribunal Oral en una parte de la causa, la Cámara Federal de Casación Penal entendió que todavía quedaban puntos sin revisar sobre su posible participación en el manejo sospechoso del fideicomiso inmobiliario Verazul.

La razón para reabrir ese tramo del expediente radica en un apartado del fallo anterior que ordenó “volver a evaluar su vinculación con ese lavado de dinero”. En la práctica, Dolinkue podría enfrentar una condena adicional.

La causa

Enrique Blaksley Señorans, apodado durante el juicio como el “Madoff argentino”, fue señalado como jefe de una organización que orquestó estafas y lavado de dinero a gran escala.

Según la sentencia firme, la empresa Hope Funds funcionó como un esquema Ponzi, es decir, un sistema piramidal fraudulento que se sostiene con el ingreso permanente de nuevos inversores, al estilo de lo que ocurrió con Bernard Madoff en Estados Unidos.

Más de 300 personas resultaron perjudicadas. Relataron en el expediente cómo entregaron sus ahorros confiando en promesas de rentabilidad imposible de sostener. Detrás de la fachada de inversiones seguras, los fondos circulaban por un entramado de más de 60 sociedades, muchas con lazos internacionales.

La investigación destacó la importancia de la imagen y el marketing para seducir a las víctimas. Documentos y testimonios explicaron cómo Blaksley y sus allegados desplegaron campañas de prensa, auspiciaron eventos fastuosos y vincularon la marca con figuras del deporte y la farándula.

“El mecanismo incluyó la utilización de marcas ajenas, de trayectoria y amplio reconocimiento popular, todo para ganar la confianza de incautos ahorristas”, afirmó uno de los jueces en el proceso.

Este esquema llevó a cientos de personas a confiar en un grupo que aparentaba solidez, pero sólo usaba el dinero de nuevos inversores para cubrir pagos anteriores. Las campañas de Hope Funds mostraban imágenes de Blaksley con celebridades y presentaban al holding como un ejemplo de éxito y seguridad. “Muchos ahorristas relataron cómo depositaron sus ahorros de toda una vida”, señala el fallo.

A fines de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de 8 años de prisión para Blaksley. También ratificó condenas para otros integrantes, como el abogado Pablo Andrés Wila y la ya mencionada Verónica Vega.

En el juicio oral, Dolinkue fue señalado como uno de los colaboradores más cercanos al empresario y recibió 4 años de cárcel. Los jueces advirtieron que el caso Verazul todavía debe esclarecerse y, por eso, lo someterán a una revisión específica sobre su responsabilidad en ese tramo del expediente.

Temas Relacionados

Enrique BlaksleyHope FundsAsociación ilícitaÚltimas NoticiasEstafas

Últimas Noticias

Cómo opera “La Banda del Millón”: los roles y el reclutamiento de menores para evadir a la Justicia

Manejada por adultos, a veces desde la cárcel, basa su accionar en una estructura interna sofisticada y el reclutamiento de adolescentes para sortear las consecuencias penales

Cómo opera “La Banda del

Quiénes son los cuatro manifestantes identificados por la violencia en el Congreso que aún no fueron detenidos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comunicó que los sospechosos ya fueron individualizados y ahora solicitó a las autoridades judiciales que los arresten

Quiénes son los cuatro manifestantes

Córdoba: cayó una banda narco que vendía drogas frente a un centro de rehabilitación de adicciones

La organización fue desbaratada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Detuvieron a tres hombres de 39, 43 y 64 años

Córdoba: cayó una banda narco

La celda VIP de uno de los líderes de la “Banda del Millón”: televisor, luces LED y marihuana

Hugo Isaias Castillo San Martín está encerrado en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata. Cómo opera la organización detrás del robo a la jubilada influencer

La celda VIP de uno

La Justicia le extendió la prisión preventiva al femicida Pablo Laurta por el crimen del remisero Martín Palacio

El acusado fue llevado desde Córdoba a Concordia luego de que se venza el plazo por el homicidio del chofer. “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo”, gritó al entrar a la Jefatura de Policía

La Justicia le extendió la
DEPORTES
El dardo de Franco Colapinto

El dardo de Franco Colapinto en el tráiler de Drive to Survive y la fulminante respuesta de Briatore sobre Doohan

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

TELESHOW
La primera cena íntima de

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta

Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en cinco estados del sur de Estados Unidos

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Por qué cae Wall Street y sacude a todos los índices del mundo

El movimiento estudiantil de Venezuela encabezó la primera marcha en Caracas tras la captura de Maduro: “No tenemos miedo”

Avance en la ampliación de Los Chorros: el MOP prevé finalizar taludes a mediados de año en El Salvador