Caso Matías Jurado: pidieron que familiares de desaparecidos aporten su ADN para identificar a dos víctimas

Matías Jurado, el asesino serial de Jujuy

A seis meses de la detención de Matías Jurado, el asesino serial de Jujuy, el fiscal regional Guillermo Beller aún no logró identificar dos perfiles genéticos de presuntas víctimas hallados en la casa del imputado. Por este motivo, este miércoles el funcionario encabezó una conferencia de prensa donde brindó detalles de la investigación e hizo una convocatoria clave.

“Estamos en una etapa en la cual estamos en lo previo de llegar a debate, el debate del cual tanto se habló. Y para ello, como recordarán, nosotros en la recolección de evidencia que se hizo en la casa de Matías Jurado, habíamos podido obtener el perfil genético de varias personas, cinco de ellas las víctimas, algunos de ellos los familiares que vivían en esa casa. Y habían quedado dos perfiles abiertos, como se dijo desde el primer momento, de dos masculinos”, contextualizó Beller .

Y agregó: “En ese sentido, en esta etapa procesal en la que nos encontramos, queremos hacer este llamado para que todos los familiares de personas desaparecidas que crean que pueden tener vinculación con este caso puedan acercarse al edificio del Ministerio Público de la Acusación, sito en calle Urquiza 462, al frente de la vieja estación”.

Matías Jurado está detenido desde julio

Los familiares de hombres desaparecidos podrán aportar su muestra de ADN hasta el día 28 de febrero en días hábiles y de 8 a 13 horas. Según remarcó el fiscal, las pruebas serán enviadas al laboratorio para ver si efectivamente son parientes de la persona de la cual se haya encontrado sangre.

Jurado, que fue detenido el 30 de julio de este año, está, por ahora, imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60).

La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

El ADN de esas cinco víctimas hallado en la casa del detenido es la clave del plexo probatorio contra Jurado en un futuro juicio. Todos pensaron que podía llegarse a pedir la elevación de la causa a debate antes del 4 de diciembre pasado, cuando vencía la preventiva, pero no fue así y por eso debieron solicitar una prórroga del periodo de detención del sospechoso: la causa es compleja.

Es que los investigadores no quieren dejar nada librado al azar y el obstáculo que enfrentan desde noviembre pasado, al menos, es no poder identificar estos dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado.

La casa del horror de Matías Jurado

Pese a las pruebas, Jurado mantiene su inocencia y ejerce su derecho a no declarar, mientras sigue alojado en el penal de Gorriti, aislado y controlado con cámaras de seguridad.

En tanto, la segunda y última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta concluyó, nuevamente, que es plenamente responsable de sus actos: comprende la criminalidad de sus acciones y tiene capacidad para dirigir su conducta, lo que descarta la inimputabilidad.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, lo cual prevé la pena de prisión perpetua.

Los investigadores lograron armar un patrón en cómo Jurado operaba:

Los viernes se acercaba a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.

Luego, persuadía a las víctimas para que lo acompañen hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.

Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.

En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otras partes se descartaban en basurales de la zona.