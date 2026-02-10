Mató de un tiro en el pecho a un hombre tras una pelea en Mar del Plata y fue detenido tras varios allanamientos

La Policía detuvo a un sospechoso por el homicidio de Walter Tieso en Mar del Plata

Un operativo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata concluyó con la detención de J. F. C., un hombre de 30 años, por su presunta participación en el homicidio agravado de Walter Alberto Tieso.

La investigación se inició tras una llamada al 911 que alertó sobre un hombre sin signos vitales en la vía pública. La víctima fue hallada sin vida el 2 de febrero en un descampado de la calle 431 Bis, entre 18 y 20, con una herida de arma de fuego en la zona torácica.

En el lugar, personal policial constató que el fallecido se encontraba con el torso desnudo y presentaba un disparo. Los testimonios recogidos en el área permitieron reconstruir que Tieso habría mantenido una confrontación previa con el detenido, quien en el momento del hecho se desplazaba acompañado por una mujer en una motocicleta negra de 110 cc.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), se realizó un allanamiento urgente en una vivienda de la calle 435 al 1200. En el procedimiento fue identificado J. F. C., pero no se dispusieron medidas restrictivas porque sus características físicas no coincidían con las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad. En cambio, se aprehendió a C. C. D., de 27 años, quien coincidía con la mujer registrada en los videos de la zona.

En el lugar se incautaron siete cartuchos calibre .38, un cartucho calibre 7,62 y una campera con manchas hemáticas. También se realizó un hisopado de las manchas en una cama matrimonial.

El avance de las tareas investigativas permitió establecer la presunta autoría de los disparos en J. F. C., formalizando así la imputación.

El domingo, la Justicia ordenó tres allanamientos en domicilios de los barrios Lomas del Golf, en la calle Borthaburu y en la calle Medrano, todos en Mar del Plata, con el objetivo de dar con el sospechoso y efectivizar su detención

Los procedimientos fueron positivos y la Policía secuestró un par de zapatillas negras marca Nike, utilizadas en el hecho, cachas de la motocicleta empleada en el homicidio, un teléfono celular para su análisis y una boina gris que también habría sido utilizada durante el crimen.

La causa continúa bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7, a cargo del doctor Leandro Arévalo, y el Juzgado de Garantías de la doctora Lucrecia Bustos.

Le dio la mano y después lo baleó frente a sus hijas: el terrible ajuste de cuentas en Moreno

El asesinato de Jonatan Maximiliano Requejo Pozzi conmocionó a la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno. El hombre, de 38 años, murió este lunes tras haber sido baleado a quemarropa el sábado por la noche en el patio de su vivienda, en un ataque que, según informaron fuentes de la investigación a Infobae, se produjo frente a sus hijas y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La fiscal Carina Saucedo, a cargo del caso, sostiene la hipótesis de un ajuste de cuentas y lleva adelante la causa como “homicidio agravado”, aunque los investigadores admiten que aún desconocen a fondo el trasfondo del crimen.

Mientras continúa la búsqueda del atacante y del automóvil en el que habría huido, la Fiscalía amplió el relevamiento de cámaras en la zona y prosigue con la toma de declaraciones para intentar identificar al responsable.

El video, cuyo timer marca las 20.28 del sábado, muestra el momento en que el homicida golpeó la puerta en la calle Santa Cruz al 2.700. Primero estrechó la mano de Requejo Pozzi con un gesto cordial y le dijo: “Todo bien, amigazo, estoy acá a la vuelta y...”, pero se detuvo abruptamente al notar la presencia inesperada de un vecino.

Ajuste de cuentes y muerte en Moreno

De inmediato sacó un arma de fuego, disparó al dueño de casa e inició la fuga. La secuencia también registra el rostro del agresor, quien, según informaron fuentes del caso a Infobae, se encuentra “intensamente buscado” por las autoridades.

En los instantes posteriores al disparo, la víctima cayó herida y pidió a gritos a sus hijas: “Llamá a tu mamá, llamá a la abuela”. El disparo ingresó por el costado derecho de su torso y salió por el izquierdo, lo que obligó a su traslado urgente al hospital local, donde fue sometido a cirugía e internado en estado reservado. El vecino que apareció en la escena también quedó aturdido por la balacera.

La investigación, comandada por la Comisaría Moreno 7.ª bajo directivas de la fiscal Saucedo, mantiene el análisis de registros fílmicos y el seguimiento del vehículo utilizado en la huida, en el marco de una causa que, según transmitieron fuentes de la fiscalía a Infobae, aún no ha esclarecido el motivo puntual del ataque, pero concentra todas las acciones en dar con el autor del crimen y reconstruir la red de vínculos de la víctima.