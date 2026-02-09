Crimen y Justicia

Un hombre se robó hasta las perchas de un local en Rosario y terminó detenido

Las empleadas dieron aviso inmediato a las autoridades y el delincuente cayó a tan solo cuatro cuadras del comercio

Guardar
Un hombre fue aprehendido en
Un hombre fue aprehendido en Rosario tras un robo a un comercio de indumentaria, con las prendas y perchas esparcidas en la vereda (Rosario3)

Un robo a plena luz del día activó el protocolo de emergencia en la zona comercial de avenida Alberdi al 600 bis este último sábado en la ciudad de Rosario, cuando un delincuente ingresó a un local de ropa y sustrajo varias prendas. El hombre tomó hasta las perchas antes de huir.

El hecho motivó la inmediata intervención del Comando Radioeléctrico y concluyó con la detención del sospechoso a pocas cuadras del lugar.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, las empleadas del establecimiento, sorprendidas por la rapidez del asalto, alertaron a las autoridades apenas el ladrón abandonó el local.

El operativo desplegado por el personal policial permitió localizar al individuo sobre calle Carrasco al 1000, a solo cuatro cuadras del comercio afectado. Al momento de su aprehensión, el sujeto portaba las prendas robadas, que fueron reconocidas en el acto por las trabajadoras.

De acuerdo con el informe policial, el detenido quedó a disposición de la Comisaría 10° bajo cargos de robo.

El proceso judicial continuará con la intervención de la Fiscalía, que evaluará la situación procesal del detenido y la posible existencia de antecedentes.

El detenido fue apresado a
El detenido fue apresado a las cuatro cuadras del lugar del hecho (Télam)

Robaron un kiosco y amenazaron a una mujer y a su hija

En la localidad bonaerense de General Rodríguez, tres asaltantes encapuchados entraron violentamente a un almacén barrial, amenazaron con armas al empleado del local mientras dos mujeres y una niña esperaban ser atendidas. Se llevaron dinero, cigarrillos, alcohol y, aunque el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, siguen prófugos.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Vengochea. Allí, tres hombres estaban con los rostros cubiertos y con armas de fuego. Al entrar amenazaron a los dos trabajadores del almacén. A uno de ellos se lo ve entregarles el dinero de la caja y al otro solo se lo escucha.

Los delincuentes serían padre e hijo, ya que quedó registrado en el audio que una voz de un hombre dice “dale la caja, hijo, dale la caja”.

Uno llevaba un buzo de River Plate y tenía un pasamontañas que le tapaba el rostro. Ese asaltante le sacó el teléfono celular a una de las mujeres que era atendida e, inmediatamente después, le apuntó con su arma al cajero del almacén mientras los otros dos cómplices tomaban mercadería y la guardaban en bolsos negros.

En el medio, una nena de unos 8 años observaba asombrada la secuencia y rápidamente corrió a los brazos de su madre.

Uno de los ladrones llevaba gorro con visera pero tenía el rostro descubierto. Mientras el cajero les entregaba dinero -según calcularon posteriormente se llevaron unos 800 mil pesos- uno de los asaltantes lo amenazó: “Les puedo dar un balazo”.

El robo fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 Descentralizada y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encargados ahora de la investigación. De momento, no hallaron novedades de los sospechosos, aunque las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en la calle Coronado entre Salta y Chubut, registraron todos los movimientos de la escena. La investigación avanza con el análisis de los registros fílmicos y los testimonios recabados por la policía.

“Los teléfonos también, dale que es todo mío esto eh, no te hagas el boludo, te vuelo”, dijo otro de los ladrones al cajero mientras apuntaba con su arma.

El robo duró un minuto y medio. Antes de retirarse, uno de los asaltantes le dijo a las mujeres con la niña que se fueran al fondo.

Cuando parecía que los hombres se iban, volvieron a entrar y se dirigieron hasta el fondo del local, desde donde volvieron con media docena de botellas de bebidas alcohólicas.

Según declararon los comerciantes, también se llevaron unos 60 paquetes de cigarrillos de diversas marcas.

Tras el robo, los agresores huyeron en un automóvil de color claro; algunos testigos lo identificaron como blanco y otros como gris.

Temas Relacionados

RosarioViolencia en RosarioRobosDelincuenteComando RadioeléctricoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un conductor tenía tanto alcohol en sangre que superó la capacidad de medición del test utilizado

El operativo se realizó en la localidad de Villa La Angostura. En esa ciudad rige la Ley de Alcohol Cero al volante

Un conductor tenía tanto alcohol

Un hombre apuñaló a su hermano durante una discusión en Mendoza y lo dejó internado en terapia intensiva

El hombre se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo monitoreo constante

Un hombre apuñaló a su

Robaron a otro jubilado en La Plata: los delincuentes lo interceptaron cuando entraba a su casa

Ocurrió a la tarde del sábado en una vivienda de la diagonal 79 entre 1 y 115 en El Mondongo. Hasta el momento, no hay detenidos

Robaron a otro jubilado en

Crimen de la hincha de Rosario Central: confirmaron la acusación por homicidio agravado contra los tres imputados

La joven fue asesinada de un piedrazo luego del clásico entre Central y Newell’s en 2023. El debate comenzaría en el mes de junio

Crimen de la hincha de

Así fue el desesperado pedido de ayuda de la joven de 21 años secuestrada por su ex pareja en Córdoba: “Estoy cansada”

“Me tiran la comida para que no coma. Estoy en el medio del campo”, le contó Milagros a su hermana en medio del llanto. La víctima es de Entre Ríos y fue hallada con golpes y signos de deshidratación

Así fue el desesperado pedido
DEPORTES
Es argentino, a los 11

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

El presidente de Israel afirmó que todas las religiones “superarán este mal” en el homenaje a las víctimas del atentado en Bondi Beach

La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy