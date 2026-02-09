Un hombre se robó hasta las perchas de un local en Rosario y terminó detenido

Un hombre fue aprehendido en Rosario tras un robo a un comercio de indumentaria, con las prendas y perchas esparcidas en la vereda (Rosario3)

Un robo a plena luz del día activó el protocolo de emergencia en la zona comercial de avenida Alberdi al 600 bis este último sábado en la ciudad de Rosario, cuando un delincuente ingresó a un local de ropa y sustrajo varias prendas. El hombre tomó hasta las perchas antes de huir.

El hecho motivó la inmediata intervención del Comando Radioeléctrico y concluyó con la detención del sospechoso a pocas cuadras del lugar.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, las empleadas del establecimiento, sorprendidas por la rapidez del asalto, alertaron a las autoridades apenas el ladrón abandonó el local.

El operativo desplegado por el personal policial permitió localizar al individuo sobre calle Carrasco al 1000, a solo cuatro cuadras del comercio afectado. Al momento de su aprehensión, el sujeto portaba las prendas robadas, que fueron reconocidas en el acto por las trabajadoras.

De acuerdo con el informe policial, el detenido quedó a disposición de la Comisaría 10° bajo cargos de robo.

El proceso judicial continuará con la intervención de la Fiscalía, que evaluará la situación procesal del detenido y la posible existencia de antecedentes.

El detenido fue apresado a las cuatro cuadras del lugar del hecho (Télam)

Robaron un kiosco y amenazaron a una mujer y a su hija

En la localidad bonaerense de General Rodríguez, tres asaltantes encapuchados entraron violentamente a un almacén barrial, amenazaron con armas al empleado del local mientras dos mujeres y una niña esperaban ser atendidas. Se llevaron dinero, cigarrillos, alcohol y, aunque el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, siguen prófugos.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Vengochea. Allí, tres hombres estaban con los rostros cubiertos y con armas de fuego. Al entrar amenazaron a los dos trabajadores del almacén. A uno de ellos se lo ve entregarles el dinero de la caja y al otro solo se lo escucha.

Los delincuentes serían padre e hijo, ya que quedó registrado en el audio que una voz de un hombre dice “dale la caja, hijo, dale la caja”.

Uno llevaba un buzo de River Plate y tenía un pasamontañas que le tapaba el rostro. Ese asaltante le sacó el teléfono celular a una de las mujeres que era atendida e, inmediatamente después, le apuntó con su arma al cajero del almacén mientras los otros dos cómplices tomaban mercadería y la guardaban en bolsos negros.

En el medio, una nena de unos 8 años observaba asombrada la secuencia y rápidamente corrió a los brazos de su madre.

Uno de los ladrones llevaba gorro con visera pero tenía el rostro descubierto. Mientras el cajero les entregaba dinero -según calcularon posteriormente se llevaron unos 800 mil pesos- uno de los asaltantes lo amenazó: “Les puedo dar un balazo”.

El robo fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 Descentralizada y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encargados ahora de la investigación. De momento, no hallaron novedades de los sospechosos, aunque las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en la calle Coronado entre Salta y Chubut, registraron todos los movimientos de la escena. La investigación avanza con el análisis de los registros fílmicos y los testimonios recabados por la policía.

“Los teléfonos también, dale que es todo mío esto eh, no te hagas el boludo, te vuelo”, dijo otro de los ladrones al cajero mientras apuntaba con su arma.

El robo duró un minuto y medio. Antes de retirarse, uno de los asaltantes le dijo a las mujeres con la niña que se fueran al fondo.

Cuando parecía que los hombres se iban, volvieron a entrar y se dirigieron hasta el fondo del local, desde donde volvieron con media docena de botellas de bebidas alcohólicas.

Según declararon los comerciantes, también se llevaron unos 60 paquetes de cigarrillos de diversas marcas.

Tras el robo, los agresores huyeron en un automóvil de color claro; algunos testigos lo identificaron como blanco y otros como gris.