Tres ladrones armados robaron en un almacén mientras una madre compraba con su hija: “Les puedo dar un balazo”

Tres delincuentes asaltaron un almacén en el barrio Villa Vengochea cerca de la hora del cierre. El violento robo fue presenciado por una familia

Tres asaltantes encapuchados entraron violentamente a un almacén barrial en el partido bonaerense de General Rodríguez, amenazaron con armas al empleado del local mientras dos mujeres y una niña esperaban ser atendidas. Se llevaron dinero, cigarrillos, alcohol y, aunque el episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, siguen prófugos.

El hecho ocurrió la noche del 30 de enero en el barrio Villa Vengochea, pero se conoció en las últimas horas. Según se observa en el video registrado, los tres hombres estaban con los rostros cubiertos y con armas de fuego. Al entrar amenazaron a los dos trabajadores del almacén. A uno de ellos se lo ve entregarles el dinero de la caja y al otro solo se lo escucha.

Por lo que se desprende del audio, serían padre e hijo, ya que quedó registrado en el audio que una voz de un hombre dice “dale la caja, hijo, dale la caja”.

Eran las 21.35 del 30 de enero cuando los hombres entraron. Uno llevaba un buzo de River Plate y tenía un pasamontañas que le tapaba el rostro. Ese asaltante le sacó el teléfono celular a una de las mujeres que era atendida e inmediatamente después le apuntó con su arma al cajero del almacén mientras los otros dos cómplices tomaban mercadería y la guardaban en bolsos negros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el medio, una nena de unos 8 años observaba asombrada la secuencia y rápidamente corrió a los brazos de su madre.

Uno de los ladrones llevaba gorro con visera pero tenía el rostro descubierto. Mientras el cajero les entregaba dinero -según calcularon posteriormente se llevaron unos 800 mil pesos- uno de los asaltantes lo amenazó: “Les puedo dar un balazo”.

El robo fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 Descentralizada y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encargados ahora de la investigación. De momento, no hallaron novedades de los sospechosos, aunque las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en la calle Coronado entre Salta y Chubut, registraron todos los movimientos de la escena. La investigación avanza con el análisis de los registros fílmicos y los testimonios recabados por la policía.

“Los teléfonos también, dale que es todo mío esto eh, no te hagas el boludo te vuelo”, dijo otro de los ladrones al cajero mientras apuntaba con su arma.

El robo duró un minuto y medio. Antes de retirarse, uno de los asaltantes le dijo a las mujeres con la niña que se fueran al fondo.

Cuando parecía que los hombres se iban, volvieron a entrar. Y fueron al fondo del local de donde volvieron con media docena de botellas de bebidas alcohólicas.

Según declararon los comerciantes, también se llevaron unos 60 paquetes de cigarrillos de diversas marcas.

Tras el robo, los agresores huyeron en un automóvil de color claro; algunos testigos lo identificaron como blanco y otros como gris.