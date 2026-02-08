Sociedad

Rosario: discutió con sus vecinos por un perro, los amenazó con un arma de fuego y fue detenido

El episodio ocurrió en Crespo al 2800, en el barrio San Francisquito, donde un joven de 27 años reconoció ante la policía tener un revólver calibre 32 y lo entregó de forma voluntaria

Guardar
El revólver calibre 32 y
El revólver calibre 32 y los cartuchos fueron secuestrados, la evidencia quedó a disposición de la justicia

Una discusión entre vecinos por un perro en la Crespo al 2800, en el barrio San Francisquito de Rosario, terminó con un joven de 27 años detenido por la policía luego de amenazar a los dueños del animal con un arma de fuego.

Todo comenzó cerca de las 21:50 del sábado, cuando una disputa motivada por la mascota de una familia derivó en un clima de alta tensión. Varios vecinos alertaron al 911 luego de que un hombre empuñara un arma durante la confrontación. El episodio no tardó en escalar y, mientras algunos intentaban calmar los ánimos, otros señalaron la vivienda donde el presunto agresor se refugió tras el incidente.

En pocos minutos, personal policial arribó al lugar. Los agentes, siguiendo las indicaciones de los vecinos, se dirigieron hasta la casa señalada y solicitaron hablar con el acusado. El joven, identificado como Cristian M., no opuso resistencia. El hombre de 27 años admitió ante los agentes que poseía un arma y la entregó de manera voluntaria, junto con seis cartuchos intactos y una vaina servida.

La intervención de la policía permitió el secuestro de un revólver calibre 32, elemento central en la causa por amenaza calificada que se abrió tras el procedimiento. En ese momento, la policía aprehendió al joven y lo trasladó a la Comisaría 32ª. El desarrollo del operativo, rápido y sin incidentes adicionales, evitó que la situación pasara a mayores.

De acuerdo con la información oficial, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales durante el operativo.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría 32ª, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y el contexto preciso de la amenaza.

Mató al dueño de un perro porque lo había mordido y lo condenaron a más de 10 años de prisión en Rosario

Mario Daniel Vidaurrazaga fue señalado
Mario Daniel Vidaurrazaga fue señalado responsable de dispararle a Ferreyra en el rostro, provocándole la muerte (Gobierno de Santa Fe)

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a 18 años de prisión, luego de que se confirmara su autoría en el crimen de Axel Eduardo Ferreyra, ocurrido en 2022. El disparo que terminó con la vida del hombre fue producto de una disputa por un perro que había mordido al agresor.

Mario Daniel Vidaurrazaga fue señalado responsable de dispararle a Ferreyra en el rostro, provocándole la muerte; de intentar asesinar a otro individuo y de ejercer amenazas agravadas contra familiares y amigos de la víctima. El fallo, de carácter unánime, fue emitido este sábado por un tribunal integrado por los jueces Luis Octavio Silva, José Luis García Troiano y Lisandro Aguirre durante un juicio oral y público que tuvo lugar en los tribunales provinciales.

La causa, investigada por el fiscal André Marchi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se centró en los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 16 de octubre de 2022 en la zona norte de Santa Fe. De acuerdo con el relato oficial, Vidaurrazaga interceptó a un familiar de la víctima en la vía pública y lo obligó a acompañarlo hasta la vivienda bajo amenazas con un arma de fuego. Durante ese trayecto, el recientemente condenado realizó varios disparos al suelo y luego mantuvo el arma apuntada sobre la espalda del acompañante, según detalló Cadena 3.

Al arribar al domicilio, el homicida le exigió al entorno de Ferreyra que le entregaran un perro que, según sus palabras, pertenecía a su padre. En ese contexto, también amenazó a otros familiares presentes. Tras esa escena, Vidaurrazaga se dirigió hacia una vivienda contigua en donde se encontró a la víctima y sin mediar palabra, le efectuó un disparo en su rostro, provocando la muerte en el acto. El Litoral indicó que el ataque se produjo por una disputa relacionada con el animal, que habría mordido previamente al agresor.

La sentencia dictada por el tribunal, presidido por el juez Silva, incluyó la calificación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, sumada a la tentativa de homicidio y a la “amenaza coactiva agravada por el empleo de arma”.

Temas Relacionados

RosarioAmenazasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre intentó cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata y murió atropellado por un auto

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, cerca del partido de Berazategui. Las autoridades intentan determinar por qué la víctima se encontraba sobre la traza al momento del impacto

Un hombre intentó cruzar la

Investigan a seis policías que allanaron la casa de un sospechoso narco, lo extorsionaron y le robaron perfumes

Cuatro agentes bonaerenses de la Sub DDI de Pilar están detenidos. También quedaron en la mira un comisario y un subcomisario. La trama es insólita: los investiga el mismo fiscal para el que habían hecho el operativo

Investigan a seis policías que

El caso de los dos hermanastros asesinados en Pilar: los mataron por una deuda de $230 mil

Las víctimas eran un hombre y una mujer de 34 y 22 años, respectivamente, fueron acribillados a tiros el pasado 24 de enero

El caso de los dos

Tren de Aragua: orígenes, su líder prófugo y la expansión del grupo criminal que hizo pie en Argentina

Expulsaron del país a un venezolano que había sido detenido en Corrientes. Está acusado de integrar la banda que desembarcó en parte de América Latina tras la migración bolivariana

Tren de Aragua: orígenes, su

Ya se puede visitar gratis el sable corvo de San Martín: lugar, días y horarios

La pieza histórica que perteneció al Libertador se encuentra bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, donde puede ser contemplada y no requiere inscripción previa

Ya se puede visitar gratis
DEPORTES
Boca Juniors quedó a un

Boca Juniors quedó a un paso de comprarle a Edwuin Cetré a Estudiantes: el gesto que sugiere un acuerdo inminente

“De tal palo, tal astilla”: el golazo de Mateo Messi que compartió la Academia del Inter Miami

Simeone reemplazó a Julián Álvarez y a Thiago Almada en el entretiempo y arreciaron las críticas: su sugerente frase

De un increíble tiro libre a la imposible atajada de Donnarumma a Mac Allister: el dramático triunfo del City ante el Liverpool

Pecho y zurdazo: el grito de Lautaro Martínez en la goleada del Inter de Milán, líder de la Serie A de Italia

TELESHOW
La llamativa frase de Gabriela

La llamativa frase de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

Natalia Oreiro al natural: sus postales íntimas desde su hogar en San Isidro

El video completo de la tremenda pelea entre Pampita y Moria Casán que recreó Tini Stoessel: “Dejá de gritar, loca”

Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

Natalie Pérez le dedicó su última canción a su novio, Tomás Rottemberg: “Llegaste justo”

INFOBAE AMÉRICA

Transforman colchones viejos en aislantes

Transforman colchones viejos en aislantes térmicos con hongos: la innovación que apunta a revolucionar la construcción sostenible

La dictadura de Nicaragua restableció el requisito de un visado obligatorio para el ingreso de ciudadanos cubanos

Persecución en Irán: el régimen detuvo a tres líderes reformistas en nueva ola de arrestos tras las masivas protestas

El socialista António José Seguro es el nuevo presidente electo de Portugal tras ganar en segunda vuelta por amplio margen

“Pillion”, un romance sumiso entre el sadomasoquismo y el coro a capela