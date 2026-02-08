Rosario: discutió con sus vecinos por un perro, los amenazó con un arma de fuego y fue detenido

El revólver calibre 32 y los cartuchos fueron secuestrados, la evidencia quedó a disposición de la justicia

Una discusión entre vecinos por un perro en la Crespo al 2800, en el barrio San Francisquito de Rosario, terminó con un joven de 27 años detenido por la policía luego de amenazar a los dueños del animal con un arma de fuego.

Todo comenzó cerca de las 21:50 del sábado, cuando una disputa motivada por la mascota de una familia derivó en un clima de alta tensión. Varios vecinos alertaron al 911 luego de que un hombre empuñara un arma durante la confrontación. El episodio no tardó en escalar y, mientras algunos intentaban calmar los ánimos, otros señalaron la vivienda donde el presunto agresor se refugió tras el incidente.

En pocos minutos, personal policial arribó al lugar. Los agentes, siguiendo las indicaciones de los vecinos, se dirigieron hasta la casa señalada y solicitaron hablar con el acusado. El joven, identificado como Cristian M., no opuso resistencia. El hombre de 27 años admitió ante los agentes que poseía un arma y la entregó de manera voluntaria, junto con seis cartuchos intactos y una vaina servida.

La intervención de la policía permitió el secuestro de un revólver calibre 32, elemento central en la causa por amenaza calificada que se abrió tras el procedimiento. En ese momento, la policía aprehendió al joven y lo trasladó a la Comisaría 32ª. El desarrollo del operativo, rápido y sin incidentes adicionales, evitó que la situación pasara a mayores.

De acuerdo con la información oficial, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales durante el operativo.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría 32ª, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y el contexto preciso de la amenaza.

Mató al dueño de un perro porque lo había mordido y lo condenaron a más de 10 años de prisión en Rosario

Mario Daniel Vidaurrazaga fue señalado responsable de dispararle a Ferreyra en el rostro, provocándole la muerte (Gobierno de Santa Fe)

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a 18 años de prisión, luego de que se confirmara su autoría en el crimen de Axel Eduardo Ferreyra, ocurrido en 2022. El disparo que terminó con la vida del hombre fue producto de una disputa por un perro que había mordido al agresor.

Mario Daniel Vidaurrazaga fue señalado responsable de dispararle a Ferreyra en el rostro, provocándole la muerte; de intentar asesinar a otro individuo y de ejercer amenazas agravadas contra familiares y amigos de la víctima. El fallo, de carácter unánime, fue emitido este sábado por un tribunal integrado por los jueces Luis Octavio Silva, José Luis García Troiano y Lisandro Aguirre durante un juicio oral y público que tuvo lugar en los tribunales provinciales.

La causa, investigada por el fiscal André Marchi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se centró en los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 16 de octubre de 2022 en la zona norte de Santa Fe. De acuerdo con el relato oficial, Vidaurrazaga interceptó a un familiar de la víctima en la vía pública y lo obligó a acompañarlo hasta la vivienda bajo amenazas con un arma de fuego. Durante ese trayecto, el recientemente condenado realizó varios disparos al suelo y luego mantuvo el arma apuntada sobre la espalda del acompañante, según detalló Cadena 3.

Al arribar al domicilio, el homicida le exigió al entorno de Ferreyra que le entregaran un perro que, según sus palabras, pertenecía a su padre. En ese contexto, también amenazó a otros familiares presentes. Tras esa escena, Vidaurrazaga se dirigió hacia una vivienda contigua en donde se encontró a la víctima y sin mediar palabra, le efectuó un disparo en su rostro, provocando la muerte en el acto. El Litoral indicó que el ataque se produjo por una disputa relacionada con el animal, que habría mordido previamente al agresor.

La sentencia dictada por el tribunal, presidido por el juez Silva, incluyó la calificación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, sumada a la tentativa de homicidio y a la “amenaza coactiva agravada por el empleo de arma”.