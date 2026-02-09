Inseguridad: mataron a un policía de la Ciudad retirado en San Martín y balearon a otro en actividad en Tres de Febrero

La calle El Pensamiento, la escena del crimen del policía retirado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos policías de la Ciudad, uno retirado y otro en actividad, fueron atacados a balazos durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, durante intentos de robo, en diferentes puntos del conurbano bonaerense. Una de las víctimas murió y la otra está internada en estado grave, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El primer episodio ocurrió el sábado, cerca de las 2.40 en la localidad de José León Suárez, en el partido de San Martín. Daniel Alejandro Benítez, de 48 años y quien se había retirado de la Policía de la Ciudad en 2022, circulaba a bordo de un Fiat Cronos rojo mientras realizaba viajes para una aplicación de viajes.

Al llegar a la esquina de El Pensamiento y Soldado Folch fue interceptado por un hombre armado que intentó quitarle el auto. Un testigo relató a Primer Plano Online que ambos forcejearon y, en esa secuencia, el agresor disparó contra Benítez.

Cuando agentes policiales acudieron tras el aviso de vecinos al 911, constataron que la víctima había muerto en el lugar. Los peritos hallaron dos vainas servidas calibre 9 milímetros, una dentro del vehículo y otra cerca del auto.

La causa, bajo la intervención del fiscal Fabricio Iovine de la Fiscalía N°1 de San Martín, fue caratulada como homicidio agravado por uso de arma de fuego. El vehículo quedó secuestrado para peritajes y se ordenó revisar cámaras de seguridad y el teléfono de la víctima para identificar al responsable.

El segundo hecho se registró el viernes a la noche en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Allí, M.P., inspector con 9 años y seis meses en la fuerza porteña y agente de la división Anillo Digital, fue herido durante un intento de robo cometido por al menos dos motochorros.

El ataque ocurrió sobre la Ruta Provincial 8, en el tramo paralelo al Metrobús entre las calles París y Madrid. Los atacantes encerraron a la víctima, le apuntaron con armas y le exigieron que entregara la moto y sus pertenencias, detallaron las fuentes a este medio.

M.P. se identificó como policía, lo que desató un intercambio de disparos, que derivó en la huida de los delincuentes, sin concretar el robo. El agente recibió un tiro en la ingle y fue trasladado de urgencia al Hospital Bocalandro de Loma Hermosa, donde fue intervenido quirurgicamente. Permanece bajo cuidados intensivos.

Ambos episodios se encuentran bajo investigación y las autoridades revisan grabaciones de cámaras en busca de pistas sobre los autores.