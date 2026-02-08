Jeremías Monzón: los menores no punibles podrían convertirse en testigos del crimen que ellos mismos cometieron

Jeremías Monzón fue asesinado el 18 de diciembre de 2025

El caso de Jeremías Monzón tuvo, días atrás, y en medio de la feria judicial, un avance importante respecto a la situación de los dos menores involucrados en el crimen que, por su edad, no pueden ser imputados, pero podrían convertirse en una pieza clave de la investigación.

Sucede que, en una audiencia multipropósito en Tribunales de Santa Fe, la querella, la fiscalía, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia firmaron un acuerdo con dos propósitos claros.

En primer lugar, para sostener y proteger a los adolescentes de 14 años y, por el otro, mantener latente la posibilidad de que sean citados como testigos del atroz asesinato que ellos mismos cometieron.

M. durante el video del homicidio que se viralizó

Los abogados Bruno Rugna y Diego Martini, abogados de la familia de Jeremías, habían solicitado la medida cautelar con el propósito de que se resguarde a ambos menores bajo esfera de control, escolarizados (de forma virtual) y para que sean ubicados con sus familias en una locación confidencial.

Tal como ocurre con los testigos en peligro en causas narco, por ejemplo, la intención es que sean reubicados en otro punto del país, sin revelar, para preservarlos y que, en un futuro no tan lejano, puedan ser citados a declarar en Cámara Gesell.

Sucede que la causa, aunque mantiene imputada a M., una chica de 16 años, y con prisión preventiva a su madre, Nadia Ivón Juárez, de 41, aún hay puntos que no están claros.

Una de las cámaras que mostraron el camino de Jeremías junto a una de las asesinas

Por empezar, se sabe que la mujer tuvo una participación activa de acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad que la mostraron, detrás de la cancha de Colón, junto a su hija y a los dos menores tras el crimen.

En ese momento, los adolescentes le exhibieron un video de 4 minutos, que coincide con el tiempo de la macabra cinta que registró las torturas y el homicidio de la víctima. Al mismo tiempo, M. realizaba gestos que imitaban golpes y patadas, en un clima de efusividad del grupo.

El icónico cartel de bienvenida a Santo Tomé (Infobae)

Luego, los cuatro se dirigieron a Parque Sur, donde descartaron la ropa de Jeremías -porque también lo desnudaron- y convirtieron una baldosa en una lápida improvisada con la inscripción: “Jere 18/12/2026″.

Esa situación puso en evidencia, para la querella y el fiscal Francisco Cecchini, el conocimiento previo de Juárez del plan para atacar al chico de 15 años.

Está acusada de participación secundaria en el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas de Jeremías Monzón. Sin embargo, sospechan que podría haber estado vinculada a la autoría intelectual de la emboscada y del asesinato, un rol que elevaría su pena a prisión perpetua.

Un gráfico de Infobae detalla el recorrido de Jeremías Monzón y el de sus asesinos en los momentos previos al crimen, utilizando mapas y una línea de tiempo para ilustrar el trágico suceso (Infobae)

Por otro lado, todavía no están claros los motivos detrás del crimen. Hubo varias versiones, incluso dadas por M. y su madre; y se habló de un video viralizado de contenido explícito que no fue hallado en el celular de Jeremías.

Una de las hipótesis es que los asesinos cometieron un error al culpar a la víctima de una acción que no habría cometido: compartir ese supuesto video.

Fuentes del caso detallaron que aún resta conocer el contenido de los celulares incautados en los que, esperan los investigadores, se podrían encontrar más pruebas y pistas acerca del móvil.

La emboscada y el camino de los asesinos

El camino que tomó Jeremías Monzón hacia Santa Fe desde Santo Tomé

Jeremías Monzón fue asesinado en Santa Fe tras caer en una emboscada ejecutada por una adolescente de 16 años y dos menores no punibles. El caso, ocurrido el 18 de diciembre de 2025, expuso una secuencia de hechos que involucró la grabación del crimen y la participación de, al menos, una persona adulta.

La viralización del video del homicidio generó conmoción y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de menores en Argentina.

Las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos de la zona, sobre todo, en el estadio del club Colón, ayudaron a los investigadores a resolver el homicidio.

Jeremías Monzón, de 15 años, salió de su casa en Santo Tomé el 18 de diciembre de 2025 a las 14:30 en bicicleta.

Cruzó el puente carretero hacia Santa Fe y bajó a la altura del barrio Chalet, dirigiéndose hacia los monoblocks del Fonavi.

Se encontró con M., una chica de 16 años, en la casa de la abuela de ella a las 14:50.

Juntos dejaron la bicicleta y caminaron hacia un galpón abandonado frente a la cancha de Colón.

A las 15:06, cámaras de seguridad captaron a Jeremías y M. por la calle Pietranera hacia J. J. Paso, cerca de la futura escena del crimen.

Unos minutos antes, dos menores de 14 años, cómplices, fueron captados caminando hacia el mismo lugar.

Los tres adolescentes cruzaron el túnel que conecta barrio Chalet y el Fonavi, considerado muy peligroso.

A las 15:53, cámaras registraron a los tres adolescentes regresando a la casa de la abuela de M., pero Jeremías ya no estaba.

En la casa, los implicados se higienizaron y descartaron la bicicleta de la víctima.

Luego repitieron el camino hasta la calle J. J. Paso por Pietranera y fueron captados por cámaras nuevamente.

A las 16:55 se encontraron con la madre de M., a quien le mostraron el contenido de una mochila y un video de 4 minutos donde se ve la tortura y asesinato de Jeremías.

La madre de M. dio directivas al grupo y señaló una dirección.

El grupo fue a Parque Sur, donde se deshicieron de la ropa de Jeremías, a quien además desnudaron.

En el parque, improvisaron una lápida escribiendo “Jere 18/12/2025” en una baldosa.

La familia buscó a Jeremías durante cuatro días, hasta que el 22 de diciembre se halló el cuerpo.

M. fue detenida y está acusada de homicidio triplemente agravado.

Los dos cómplices, por ser menores de 16 años, son inimputables y quedaron libres bajo una medida de seguridad.

La madre de M. fue detenida e imputada por participación secundaria; se investiga si fue la ideóloga.

Las cámaras de seguridad del club Colón constituyen la principal prueba de la premeditación.

El caso reactivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina.