Crimen y Justicia

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el Dique 2 de Puerto Madero

La presencia de un cadáver fue divisada alrededor de las 11 por agentes navales en Pierina Dealessi 1500. Hasta el momento no hay detalles de la identidad de la víctima y se desconoce la causa de muerte

Guardar
Apareció un cuerpo flotando en el Dique 2 de Puerto Madero (TN)

El cuerpo de un hombre fue encontrado este sábado flotando en el Dique 2 de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi 1500.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 11 horas por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que ya se encontraba en el sitio al momento de la llegada de los servicios de emergencia.

Los trabajos de los equipos
Los trabajos de los equipos de rescate en el Dique 2 de Puerto Madero (Captura de video)

El hecho generó la intervención de las autoridades, que trabajan en la zona, mientras se aguardan precisiones sobre la identificación del cuerpo y las causas del fallecimiento.

Dos unidades de patrullaje de la Prefectura Naval Argentina están a la espera de la autorización de la Justicia para poder retirar el cuerpo del río.

Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno, Fiscalía en lo Criminal y Correcional N° 19, a cargo de la la Dra. Andrea Capaldo.

Noticia en desarrollo...

