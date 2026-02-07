Cómo sigue el caso de la argentina retenida en Brasil por hacer gestos racistas

Así detuvieron a la argentina acusada de gestos racistas en Brasil

Agostina Páez, la argentina que había sido detenida este viernes en Río de Janeiro por injurias raciales, continuará retenida en Brasil por tiempo indeterminado con tobillera electrónica. Así lo definió momentáneamente la Justicia local tras revocar su pedido de prisión domiciliaria en las últimas horas.

El arresto de la joven se había concretado ayer al mediodía. Fue ordenada por las autoridades apenas unos días después de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su detención. En consecuencia, la trasladaron a la Comisaría de la Rocinha donde permaneció alojada varias horas. Finalmente, tras una presentación de su equipo de defensores, se revocó la decisión.

“No existen riesgos procesales”, alegaron sus abogados al respecto. Según señalaron, en los más de 15 días que Páez está bajo investigación, siempre cumplió con las medidas impuestas y demostró que no hay peligro de fuga.

Agostina Páez enfrenta una acusación por injuria racial en la ciudad de Río de Janeiro

Lo que aún no pueden lograr sus defensores es que le permitan a Agostina volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal. La semana pasada, presentaron un habeas corpus que fue rechazado.

El delito de injuria racial por el que estuvo unas horas detenida, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.

La defensa de la abogada sostiene que existieron provocaciones previas durante el incidente en el bar

La reacción de la argentina al pedido de prisión

El pedido de prisión preventiva fue una angustiante sorpresa para Páez, quien apenas tomó conocimiento de la solicitud emitida el jueves, llamó llorando a su abogado Sebastián Robles en busca de contención y respuestas. Fuentes cercanas a ella describieron a este medio que la mujer de 29 años estaba triste y preocupada por la resolución que pudiera adoptar la Justicia de Brasil tras el pedido.

La argentina está acusada de “injuria racial” por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante de la ciudad carioca, donde había ido a veranear con amigas.

En el pedido de detención, los brasileños alegaron: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“.

El entorno de la turista argentina valora como exagerado este pedido y se preguntan qué sentido tiene arrestarla ahora si no lo hicieron al principio del caso, cuando podrían haber alegado peligro de fuga.

No obstante, su abogado entiende que el delito que le adjudican tiene un gran peso cultural para la sociedad brasileña y cree que probablemente este caso esté siendo tomado como “ejemplificador”, por eso buscan escalarlo.

“Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, analizó el letrado en diálogo con este medio.

Y agregó: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”