Crimen y Justicia

Cómo sigue el caso de la argentina retenida en Brasil por hacer gestos racistas

Agostina Páez fue detenida y liberada este viernes en Río de Janeiro en el marco de la causa que la investiga por injuria racial

Guardar
Así detuvieron a la argentina acusada de gestos racistas en Brasil

Agostina Páez, la argentina que había sido detenida este viernes en Río de Janeiro por injurias raciales, continuará retenida en Brasil por tiempo indeterminado con tobillera electrónica. Así lo definió momentáneamente la Justicia local tras revocar su pedido de prisión domiciliaria en las últimas horas.

El arresto de la joven se había concretado ayer al mediodía. Fue ordenada por las autoridades apenas unos días después de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su detención. En consecuencia, la trasladaron a la Comisaría de la Rocinha donde permaneció alojada varias horas. Finalmente, tras una presentación de su equipo de defensores, se revocó la decisión.

“No existen riesgos procesales”, alegaron sus abogados al respecto. Según señalaron, en los más de 15 días que Páez está bajo investigación, siempre cumplió con las medidas impuestas y demostró que no hay peligro de fuga.

Agostina Páez enfrenta una acusación
Agostina Páez enfrenta una acusación por injuria racial en la ciudad de Río de Janeiro

Lo que aún no pueden lograr sus defensores es que le permitan a Agostina volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal. La semana pasada, presentaron un habeas corpus que fue rechazado.

El delito de injuria racial por el que estuvo unas horas detenida, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.

La defensa de la abogada
La defensa de la abogada sostiene que existieron provocaciones previas durante el incidente en el bar

La reacción de la argentina al pedido de prisión

El pedido de prisión preventiva fue una angustiante sorpresa para Páez, quien apenas tomó conocimiento de la solicitud emitida el jueves, llamó llorando a su abogado Sebastián Robles en busca de contención y respuestas. Fuentes cercanas a ella describieron a este medio que la mujer de 29 años estaba triste y preocupada por la resolución que pudiera adoptar la Justicia de Brasil tras el pedido.

La argentina está acusada de “injuria racial” por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante de la ciudad carioca, donde había ido a veranear con amigas.

En el pedido de detención, los brasileños alegaron: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“.

El entorno de la turista argentina valora como exagerado este pedido y se preguntan qué sentido tiene arrestarla ahora si no lo hicieron al principio del caso, cuando podrían haber alegado peligro de fuga.

No obstante, su abogado entiende que el delito que le adjudican tiene un gran peso cultural para la sociedad brasileña y cree que probablemente este caso esté siendo tomado como “ejemplificador”, por eso buscan escalarlo.

“Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, analizó el letrado en diálogo con este medio.

Y agregó: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”

Temas Relacionados

Agostina PaezBrasilRío de JaneiroRacismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Corrientes: se entregó el sospechoso buscado por abusar sexualmente a una menor

César Emanuel Gómez estaba prófugo desde diciembre. Esta semana había sido visto por última vez al bajar de un camión y meterse en el monte para escapar de un control policial

Corrientes: se entregó el sospechoso

Qué reveló la autopsia a Rocío Alvarito, la joven que murió tras caer de un balcón mientras discutía con su novio

Los resultados preliminares se dieron a conocer en las últimas horas y complicaron a su pareja, detenido por el hecho. El próximo martes será indagado

Qué reveló la autopsia a

Fingieron ser turistas y atraparon a una banda de delincuentes que robaban en la costa

Los sospechosos cayeron en un operativo encubierto realizado por la Policía Bonaerense. Su modus operandi y la investigación para dar con ellos

Fingieron ser turistas y atraparon

Detuvieron a un menor y a un joven de 21 años por el crimen del policía retirado en Merlo

Según determinó la investigación, al momento del ataque a Julio César Reyes, los homicidas circulaban en un auto que habían robado unas horas antes

Detuvieron a un menor y

Violento ataque en Santiago del Estero: golpearon a una mujer para robarle sus joyas y el agresor era su cuñado

Ocurrió en las Termas de Río Hondo. Tras el hecho descubrió que fue su familiar quien la agredió para llevarse sus pertenencias

Violento ataque en Santiago del
DEPORTES
River Plate buscará treparse a

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El nuevo capítulo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks tras el tenso cruce al aire: “Lo quiero, es un buen personaje para un show televisivo”

Boca Juniors anunció otra obra a metros de la Bombonera: la frase que ilusiona a los hinchas

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron sin problemas y se enfrentarán en semis del Rosario Challenger

Show del Dibu Martínez en la Premier League: atajadas de todos los gustos para sostener el empate de un Aston Villa que sueña con hacer historia

TELESHOW
Eugenia Tobal y el “Pelado”

Eugenia Tobal y el “Pelado” López recordaron su romance mediático: “Mi hermano te quiso pegar por eso”

La China Suárez y Benjamín Vicuña saludaron a su hija Magnolia por su cumpleaños

Las travesuras del hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera en el autódromo de Paraná: “El galán de las carreras”

Laila Roth y Evelyn Botto revelaron con humor quién acompañará a Mario Pergolini en la nueva temporada de Otro día perdido

Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

INFOBAE AMÉRICA

Una mujer grabó escenas de

Una mujer grabó escenas de la brutal represión del régimen iraní y ahora teme salir de su casa: “No tienen piedad”

Por qué el disfrute puede convertirse en la clave principal para mantener la motivación en rutinas de fitness y aprendizaje digital

Turistas continúan ingresando por fronteras terrestres para el concierto de Shakira, bajo vigilancia y orientación policial en El Salvador

Por qué los elefantes marinos aparecen en costas atlánticas y qué hacer para protegerlos

Violencia psicológica será castigada con hasta ocho años de cárcel tras reforma legal en Panamá