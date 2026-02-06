Engañaron a una jubilada con un secuestro virtual, robaron todos sus ahorros y fueron detenidos por la Policía

Los delincuentes le exigieron a la mujer que deje el dinero frente a la puerta de su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el oeste de Paraná, un episodio de secuestro virtual conmocionó a la comunidad del barrio Arenales. El último martes por la tarde, una vecina de 86 años fue víctima de una estafa telefónica que movilizó a diversas áreas de la Policía de Entre Ríos y la llevó a entregar $800 mil pesos, 900 dólares y euros. La Policía logró dar con los responsables.

En las primeras horas posteriores al hecho, la intervención policial se centró en un sector conocido como “La Vieja del Agua”, sobre calle El Patí.

El operativo, según informó el portal del diario Uno de Entre Ríos, incluyó un cerrojo en las inmediaciones y la intervención del sistema de videovigilancia, lo que permitió rastrear los movimientos de los sospechosos.

La investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal bajo la Fiscalía de Sofía Patat, se centró en esclarecer los detalles del engaño y recuperar el dinero sustraído a la víctima.

El jefe de la División Delitos Económicos, comisario Marcelo Hoffman, brindó detalles sobre el modus operandi utilizado en este caso. La víctima recibió una llamada telefónica cerca de las 15:30. Una voz femenina se hizo pasar por su hija y, bajo amenaza de muerte, le exigieron la entrega inmediata de una suma importante de dinero.

En un estado de fuerte conmoción, la mujer reunió 800.000 pesos, 900 dólares y 875 euros, montos que entregó tal como le indicaron, saliendo al frente de su vivienda y dejando el dinero en la puerta.

Un operativo policial en Paraná, Entre Ríos, resultó en la detención de varias personas vinculadas a casos de secuestro virtual y estafa contra una mujer (Diario Uno Entre Ríos)

Esta acción fue aprovechada por los delincuentes, quienes se presentaron en el lugar y se llevaron el botín antes de huir en un Volkswagen que ya había sido detectado en la zona por la Policía.

El comisario Hoffman destacó que el accionar policial fue clave para identificar a los responsables. Gracias al monitoreo de cámaras urbanas y un rápido despliegue, se logró individualizar a tres hombres, cuyas edades oscilan entre 19 y 35 años, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

La fiscal Sofía Patat dispuso la intervención inmediata y el secuestro preventivo del vehículo utilizado en la maniobra, que permanece retenido mientras avanzan las diligencias judiciales.

Los sospechosos, mientras tanto, fueron demorados a la espera de que la Fiscalía decida su situación procesal.

La causa quedó caratulada como estafa bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo. La Policía investiga si los involucrados podrían estar vinculados con hechos similares ocurridos recientemente en la región, dado que este tipo de delitos suele estar asociado a bandas itinerantes que operan en varias jurisdicciones.

Intento de secuestro en Córdoba

A finales de enero, en Córdoba, un intento de compra por Facebook derivó en un robo violento que forzó a un joven a lanzarse de un auto en movimiento. “Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar”, contó la víctima, detallando la incertidumbre que vivió desde el momento de ascender al vehículo hasta ejecutar la maniobra que le salvó la vida.

La secuencia, informada por la Policía de Córdoba y relatada por la víctima, expuso la mecánica de un engaño cada vez más recurrente en la venta digital: “Los contacté por un ventilador de pie. Me citaron a Plaza España, querían primero que les transfiera el dinero; les dije que no hasta que vea el ventilador”, relató la víctima, en referencia a cómo comenzó el intercambio.

El joven accedió al Peugeot 208 de uno de los supuestos vendedores, donde le iban a mostrar el electrodoméstico. Sin embargo, el encuentro tomó otro curso. “Yo pasé porque quería verlo, pero comenzó a andar el vehículo, empezó a dar unas vueltas por Nueva Córdoba. Cuando me percaté del tiempo y por dónde estaba, me di cuenta de que estaba por Plaza de las Américas, a lo cual ya el ventilador me daba igual y me quise bajar”, detalló.

El momento de mayor tensión se vivió cuando comenzaron a sacarle sus pertenencias. “Me arrebató el celular, yo estaba en la billetera virtual, y se transfirió plata a su cuenta. Me estaban llevando a un lugar que no sé y tampoco sé qué podía pasar, porque me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y decidí saltar del auto”, indicó.

La huida provocó una reacción inmediata del conductor, quien incrementó la velocidad mientras el joven intentaba abrir la puerta del vehículo. “En ese momento que abrí la puerta, el conductor empezó a acelerar más el auto y dije ‘tengo que saltar sí o sí’; por suerte había gente que me ayudó en ese momento”, señaló.

La Policía de Córdoba precisó que el joven cayó en la intersección de Naciones Unidas y Pedro de Mendoza, en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, donde sufrió golpes y escoriaciones. Un servicio de emergencia lo asistió en el lugar tras impactar contra un taxi estacionado.

“Parece una historia de película, pero sí fue real”, subrayó la víctima, que permaneció en estado de shock ante la rapidez y la violencia de la situación.

El operativo policial se activó minutos después. Según la información oficial detallada por la Policía, el sistema de cámaras del 911 permitió localizar sobre calle Puerto Limón al 2050 el vehículo y a uno de los implicados, un hombre de 28 años, en barrio Santa Isabel 3ª Sección. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras la investigación se centró en el cómplice prófugo.

Como resultado del procedimiento, se secuestró el auto involucrado y un teléfono móvil.