Caso Rocío Alvarito: fijaron la fecha en la que declarará el novio de la joven que murió en La Plata

El detenido había pedido cambiar su citación indagatoria, puesto que alegó no estar preparado psicológicamente y que había pasado más de 30 horas sin domir ni comer

Fijaron la fecha en que la pareja de Rocío Alvarito declarará ante la Justicia

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito, ocurrida hace una semana tras caer desde el segundo piso de un edificio en el barrio La Loma, de La Plata, tiene como único acusado a M. A. G., su pareja y testigo principal del hecho. El caso se investiga bajo la figura legal de privación ilegal de la libertad agravada. Todas las miradas están puestas en la declaración indagatoria prevista para el martes próximo, luego de que el sospechoso solicitara postergar su testimonio.

El proceso judicial generó profundas divisiones entre la versión del acusado y las preocupaciones de la familia de la víctima, que reclama una investigación con perspectiva de género.

El entorno de Rocío insiste en que existen indicios de una relación atravesada por situaciones de control y violencia psicológica, petición reiterada durante la manifestación que se realizó este jueves frente a la Fiscalía.

En los días previos, familiares y amigas, a través de la cuenta de Instagram @justiciaxrocioalvarito, manifestaron: “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza. Porque una muerte no se explica sin contexto”.

En el marco del expediente, la Fiscalía sostiene la acusación de privación ilegal de la libertad agravada porque, según los elementos reunidos, M. A. G. le habría impedido a Rocío abandonar el departamento.

Por esa razón, la hipótesis es que la joven intentó escapar por el balcón y cayó al vacío. Este encuadre quedó ratificado por el Juzgado de Garantías N.° 3 de La Plata, que no avaló la imputación de abandono de persona seguida de muerte, como también proponía la Fiscalía.

Infobae accedió a la declaración que dio el padre de Rocío, quien relató ante la Justicia que M. A. G. lo llamó a las 7:15 del día de la tragedia: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”. También consta que el acusado solicitó a una vecina que se comunicara con la Policía ante los disturbios y gritos, lo que fue registrado en la investigación.

Los investigadores cuentan además con la aportación de una mujer, que describió haber visto a la joven en una situación comprometida. “La veía de la cintura hasta los pies. No sé de dónde se estaba sosteniendo”, declaró.

Las pericias sobre la baranda del balcón arrojaron rastros de manos y señales de que Rocío habría intentado sostenerse antes de la caída. Estos elementos resultan fundamentales para esclarecer la mecánica del hecho. Todavía falta que se sume el resultado de la autopsia.

Rocío Aylén Alvarito (Facebook)

Mientras avanza el expediente, la familia de la víctima convocó a una movilización y reclamó el aporte de datos relevantes por parte de sus allegados.

Nancy, madre de la joven, expuso en declaraciones recogidas por El Día: “Ella empezó a alejarse cuando empezó a salir con él. Cerró sus redes, dejó las cosas que le gustaban, como el gimnasio, el yoga, dejó a sus amigos, dejó de ir a casa, a lo de los abuelos. Dejó todo”.

Por parte de la defensa de M. A. G., los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón sostienen que el hecho constituye “una tragedia que lamentamos profundamente” y aseguraron que su representado se encuentra “destruido anímica y emocionalmente”.

El joven mantiene que Rocío se arrojó voluntariamente por el balcón y pidió declarar en nueva fecha por estar afectado psicológicamente y tras más de 30 horas sin dormir ni comer, detalles que motivaron la postergación de su indagatoria. Por ello, este jueves se definió que el acusado dé su versión de los hechos el martes 10 de febrero a partir de las 10 horas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

El hombre detenido

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre Rocío y M. A. G. Sin embargo, la víctima sí había realizado en el pasado una denuncia contra una expareja distinta, dato que la familia contrasta al recalcar la necesidad de un análisis del contexto relacional reciente.

“Mi hermana no fue un hecho aislado. Si hoy es mi hermana, mañana son dos y después son tres. Algo tiene que cambiar”, expresó Brenda, hermana de Rocío, durante la última movilización

La causa permanece bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, quien investiga las circunstancias de la caída de Rocío Alvarito, con nuevos llamados a testigos y análisis periciales en curso.

