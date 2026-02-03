La muerte de Rocío Alvarito: el padre de la víctima declaró que el detenido lo llamó porque su hija “rompía todo”

Rocío Aylén Alvarito (Facebook)

El caso de Rocío Alvarito, que el jueves pasado falleció al caer desde un segundo piso de un edificio en La Plata en el marco de una discusión de pareja, se investiga como una privación ilegal de la libertad agravada. Esa es la imputación que la Justicia de Garantías convalidó para el novio de la víctima, M.A.G., preso en una comisaría e imputado, mientras se investigan las circunstancias de la muerte de la joven de 26 años.

No es una causa sencilla la que investiga el fiscal Álvaro Garganta, quien pretendió imputar al detenido de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, luego de que M.A.G. negara el hecho y pidiera una nueva audiencia para ampliar la indagatoria porque no estaba en condiciones de seguir.

Pero desde el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata le avalaron al fiscal sólo la acusación de la privación ilegal de la libertad, entendiendo que el detenido no habría dejado salir a Rocío del departamento que compartían en Diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma de la capital bonaerense, durante la discusión y, por eso, ella habría intentado salir por el balcón, cayendo al vacío.

Infobae accedió a la declaración que dio el papá de Rocío, Julio: el hombre admitió que el día de la muerte de su hija, M.A.G. lo llamó para que fuera por su hija a las 7:15, porque estaba fuera de sí: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó a las autoridades que le dijo su yerno. Y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

El hombre detenido

No habría sido el único llamado que hizo M.A.G., incluso, según fuentes del caso consultadas por este medio, fue él quien le pidió a una vecina que llame a la Policía cuando la mujer le golpeó la puerta por los gritos.

Además, entre los testimonios, figura una mujer que declaró que vio a la víctima colgando: “La veía de la cintura hasta los pies. No sé de dónde se estaba sosteniendo”.

En ese contexto, las pericias hechas sobre el balcón serán claves en el caso. Hay fuentes con acceso al expediente que advierten que “están las manos marcadas, como que se agarró de la baranda y pisó la pared”.

En paralelo, la familia de Rocío pide que el caso se investigue con perspectiva de género y este jueves, desde las 17, harán una movilización frente a la Fiscalía.

En las últimas horas, desde la cuenta de Instagram @justiciaxrocioalvarito, familiares de la víctima postearon: “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza, porque una muerte no se explica sin contexto. Llamarlo abandono de persona no alcanza. Llamarlo privación ilegítima de la libertad tampoco lo explica. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”.

Un dato: no hay denuncias de violencia de género de Rocío contra el sospechoso, pero sí la víctima había denunciado años atrás a un novio anterior a M.A.G..

Ante el fiscal, M.A.G. apenas dijo que el día de la tragedia mantuvo una pelea verbal con la víctima, aunque negó ser responsable de la muerte de Rocío. Según la declaración del imputado, la joven se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo.

Luego, por consejo de su defensor Miguel Molina, el detenido explicó que se sentía “demasiado angustiado”, que hacía “más de 30 horas” que estaba sin dormir ni comer; por eso solicitó prestar declaración en otro momento y en mejores condiciones. Se espera que se fije la fecha de la ampliación de la indagatoria.