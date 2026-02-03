Crimen y Justicia

La muerte de Rocío Alvarito: el padre de la víctima declaró que el detenido lo llamó porque su hija “rompía todo”

M.A.G. quedó imputado por privación ilegal de la libertad agravada luego de negar el hecho y pedir una ampliación de la indagatoria porque no podía seguir con la audiencia

Guardar
Rocío Aylén Alvarito (Facebook)
Rocío Aylén Alvarito (Facebook)

El caso de Rocío Alvarito, que el jueves pasado falleció al caer desde un segundo piso de un edificio en La Plata en el marco de una discusión de pareja, se investiga como una privación ilegal de la libertad agravada. Esa es la imputación que la Justicia de Garantías convalidó para el novio de la víctima, M.A.G., preso en una comisaría e imputado, mientras se investigan las circunstancias de la muerte de la joven de 26 años.

No es una causa sencilla la que investiga el fiscal Álvaro Garganta, quien pretendió imputar al detenido de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, luego de que M.A.G. negara el hecho y pidiera una nueva audiencia para ampliar la indagatoria porque no estaba en condiciones de seguir.

Pero desde el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata le avalaron al fiscal sólo la acusación de la privación ilegal de la libertad, entendiendo que el detenido no habría dejado salir a Rocío del departamento que compartían en Diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma de la capital bonaerense, durante la discusión y, por eso, ella habría intentado salir por el balcón, cayendo al vacío.

Infobae accedió a la declaración que dio el papá de Rocío, Julio: el hombre admitió que el día de la muerte de su hija, M.A.G. lo llamó para que fuera por su hija a las 7:15, porque estaba fuera de sí: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó a las autoridades que le dijo su yerno. Y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

El hombre detenido
El hombre detenido

No habría sido el único llamado que hizo M.A.G., incluso, según fuentes del caso consultadas por este medio, fue él quien le pidió a una vecina que llame a la Policía cuando la mujer le golpeó la puerta por los gritos.

Además, entre los testimonios, figura una mujer que declaró que vio a la víctima colgando: “La veía de la cintura hasta los pies. No sé de dónde se estaba sosteniendo”.

En ese contexto, las pericias hechas sobre el balcón serán claves en el caso. Hay fuentes con acceso al expediente que advierten que “están las manos marcadas, como que se agarró de la baranda y pisó la pared”.

En paralelo, la familia de Rocío pide que el caso se investigue con perspectiva de género y este jueves, desde las 17, harán una movilización frente a la Fiscalía.

En las últimas horas, desde la cuenta de Instagram @justiciaxrocioalvarito, familiares de la víctima postearon: “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza, porque una muerte no se explica sin contexto. Llamarlo abandono de persona no alcanza. Llamarlo privación ilegítima de la libertad tampoco lo explica. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”.

Un dato: no hay denuncias de violencia de género de Rocío contra el sospechoso, pero sí la víctima había denunciado años atrás a un novio anterior a M.A.G..

Ante el fiscal, M.A.G. apenas dijo que el día de la tragedia mantuvo una pelea verbal con la víctima, aunque negó ser responsable de la muerte de Rocío. Según la declaración del imputado, la joven se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo.

Luego, por consejo de su defensor Miguel Molina, el detenido explicó que se sentía “demasiado angustiado”, que hacía “más de 30 horas” que estaba sin dormir ni comer; por eso solicitó prestar declaración en otro momento y en mejores condiciones. Se espera que se fije la fecha de la ampliación de la indagatoria.

Temas Relacionados

Rocío Ayelen AlvaritoLa Plataültimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia de Santa Fe prohibió la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón

El fallo impide la circulación total o parcial del material audiovisual y de cualquier audio relacionado con el caso. Este miércoles, habrá una audiencia en la que se analizarán posibles medidas para los dos menores de 14 años involucrados en el asesinato

La Justicia de Santa Fe

Lo buscaban por una estafa en Colón y lo reconocieron en TV tras su arresto por un “cuento del tío” en Palermo

Ariel Nahim Garcia Tarizzo (24) fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso por intentar embaucar a una pareja de jubilados, que lo denunció y así lo apresó la Policía de la Ciudad a principios de año. Ahora volvió a la cárcel, pero por la causa de Entre Ríos

Lo buscaban por una estafa

El cuerpo calcinado hallado en José León Suárez es del joven que desapareció al ir a buscar ropa para su hijo

Ezequiel Lagraña tenía 22 años y era padre de un nene pequeño. Nada se sabía de él desde el sábado pasado y se investiga si fue víctima de un ajuste de cuentas

El cuerpo calcinado hallado en

La muerte de Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica en la causa contra Aníbal Lotocki

El foco de la investigación ahora apunta directamente a los controles y tratamientos que recibió la modelo y actriz fallecida el 31 de agosto de 2023

La muerte de Silvina Luna:

Pidieron tres años de prisión para el anestesiólogo condenado por la muerte de un niño en una cirugía: “Se distrajo con el celular”

Se trata de Javier Atencio Krause, declarado penalmente responsable por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo en Río Negro. El veredicto se conocerá el martes

Pidieron tres años de prisión
DEPORTES
Marco Trungelliti, el debut en

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

TELESHOW
Nicole Neumann y su crítica

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

INFOBAE AMÉRICA

Así es la suite en

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas

Sabotaje bajo el umbral de la guerra: la estrategia rusa que erosiona la confianza europea

El precio de Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos

La OTAN comenzó la planificación de sus operaciones para reforzar el control en el Ártico