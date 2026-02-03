Se cruzó con su ex novia y su actual pareja: terminaron a los golpes en el museo de Mar del Plata

La pelea se habría producido a raíz de un conflicto amoroso.

Un violento episodio alteró la tranquilidad de un museo de la ciudad de Mar del Plata, donde dos hombres se enfrentaron a golpes ante la mirada de numerosos visitantes. El conflicto habría tenido su origen en una disputa amorosa.

La escena, que quedó registrada en un video y se viralizó rápidamente en redes sociales, ocurrió el pasado domingo por la tarde en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, en la zona norte de la ciudad.

Según reconstruyó el medio local 0223 a partir del testimonio de la mujer que grabó las imágenes, una pareja había llegado al museo cuando, de manera inesperada, se cruzó con el ex novio de ella. El encuentro comenzó con un intercambio verbal que fue subiendo de tono hasta derivar en una pelea a golpes de puño.

Tal como se observa en el video que encabeza la nota, la situación escaló rápidamente entre gritos, forcejeos y la intervención de varias personas que intentaron separar a los involucrados, mientras uno de ellos terminó cayendo al suelo.

No obstante, de acuerdo a lo informado por empleados del espacio cultural, el personal de seguridad intervino de inmediato en el conflicto, que logró resolverse rápidamente.

Familiares de un paciente golpearon salvajemente al empleado de la clínica

En tanto, este lunes se vivieron escenas de extrema violencia en una clínica de la misma ciudad, donde familiares de un paciente atacaron a un empleado de seguridad. Hubo sillazos, piñas y hasta golpes con un casco de moto.

El brutal episodio ocurrió en la clínica Luro, ubicada en avenida Pedro Luro al 4600. Minutos después de las 16, según indicaron medios locales, dos hombres ingresaron al establecimiento completamente fuera de sí.

Las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia. Primero, uno de los agresores arrojó el casco de su moto contra el guardia de seguridad, que apenas alcanzó a cubrirse la cabeza. Luego, el segundo atacante hizo lo mismo.

La víctima es el guardia de seguridad del sanatorio.

De inmediato, ambos comenzaron a golpearlo a las piñas, llegando incluso a atacarlo con sillas. Varias personas que se encontraban dentro del sanatorio intentaron interceder para frenar la agresión, aunque la violencia se prolongó durante casi un minuto.

De acuerdo con las primeras informaciones, los agresores serían familiares de un paciente a quienes el guardia de seguridad les había negado el ingreso momentos antes, ya que en el lugar se estaban realizando tareas de limpieza.

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

En diciembre pasado, otro brutal episodio se registró en la localidad bonaerense de Carmen de Areco cuando un joven atacó a traición a un profesor de kickboxing en medio de un altercado dentro de un gimnasio.

Según lo que pudo saber Infobae, el agredido se llama Alexis Acuña, un hombre de 34 años que se dedicaba a enseñar diferentes disciplinas de combate como kickboxing o taekwondo. En tanto, el agresor es un joven identificado con las iniciales P.P. que asistía al gimnasio como cliente y realizaba pesas de manera libre.

De acuerdo a lo que comentaron a este medio, todo comenzó días antes por unas quejas debido al desorden que había en el gimnasio. En ese sentido, el joven acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del lugar. Esto llevó a un intercambio a través de WhatsApp donde se leen amenazas.

“Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés dos ejercicios ise nomás (sic)”, se lee en uno de los primeros intercambios. La respuesta de Acuña fue: “Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)”.

El intercambio continuó con reclamos por las quejas debido al desorden que había en el lugar y escaló hasta llegar a amenazas. Luego, ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el pasado 3 de diciembre, día en el que ocurrió la brutal agresión.

Tras un altercado verbal, el agresor atacó al joven a traición con un golpe en la cabeza. P.P. continuó con una serie de golpes cuando Acuña ya estaba desmayado sobre un banco y lo arrojó al piso donde le pegó patadas. “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?“, se escuchó en palabras del agresor. El hombre de 35 años sufrió la fractura del pómulo derecho y también en el maxilar derecho.