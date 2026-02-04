Qué determinó la autopsia a Narela, la joven asesinada en Los Ángeles

Narela Barreto fue hallada sin vida a cinco cuadras de su departamento en Los Ángeles

Hasta ahora, la familia de la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles tenía solo una certeza: que Narela Barreto, de 27 años, había sido víctima de un asesinato. Así se lo confirmaron las autoridades de Estados Unidos a su padre, quien a una semana del hallazgo del cuerpo, todavía no logró obtener mayores novedades sobre lo que le pasó a su hija. En las últimas horas, sin embargo, sí logró conocer dos datos de la autopsia que serán claves en la investigación.

El análisis forense comenzó el pasado viernes a las 12 del mediodía de California, que son las 17 de Argentina. Largas horas después, les informaron a sus familiares que la autopsia ya había finalizado. Pero no les confirmaron cuál fue la causa de su fallecimiento.

“El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, contó su prima Kiara a Infobae, sumándose al reclamo familiar porque no les comparten más información que esa.

“Ahora estamos esperando el examen toxicológico", agregó con la esperanza de que ese análisis esclarezca lo que ocurrió en las horas previas a su fallecimiento. “Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más”, dijo.

En este sentido, la joven subrayó que la comunicación entre la policía de Los Ángeles, los investigadores y su padrino, que es el padre de Narela, es nula aunque él insista. También adelantó que este miércoles, tal como lo hace diariamente, el hombre iba a volver a exigir información sobre el expediente y cuáles son las hipótesis que se evalúan.

La joven tenía 27 años

Sobre el cuerpo de la joven argentina, las autoridades le informaron a la familia que, ya habiendo finalizado la autopsia, ellos disponen de los restos. El costo del traslado de Estados Unidos a Buenos Aires -que finalmente salió 9 mil dólares y no 50 como se había dicho en primer momento- fue cubierto gracias a la colecta que realizaron a través de las redes sociales.

“Nosotros juntamos 23 millones de pesos y pico. Yo ya cerré con una cochería el traslado en nueve mil dólares y va a ser trasladada a Lomas de Zamora, ellos se encargan de eso”, explicó el papá de Narela en las últimas horas en una entrevista televisiva.

Con respecto a los trámites para repatriar el cuerpo, el hombre remarcó que todo era muy costoso, por lo que tuvo que hacerse cargo él mismo de la situación. “Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó”, dijo tras resolver esa cuestión.

El crimen de Narela

Narela Barreto estuvo una semana desaparecida en Los Ángeles. La noticia de su hallazgo sin vida se conoció el jueves pasado. El primero en saberlo fue su padre, a quien se lo informaron cuando aterrizaba en la ciudad de California para colaborar con la búsqueda de su hija.

Un afiche de búsqueda

“Me bajo del avión, me subo a un auto y me llevan a la comisaría y me dicen que mi hija está muerta. Fue así. No me dieron tiempo a nada”, recordó el hombre sobre ese día.

A Narela la encontraron en la calle, a unas cinco cuadras de su departamento. Estaba tirada y, según las primeras informaciones, tenía un par de días fallecida. Los investigadores dijeron que probablemente murió el mismo día en que desapareció.

“Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, dijo el hermano de la víctima pocas horas después del hallazgo, sin precisar más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

A una semana del hecho, aún hay total hermetismo sobre la causa y se desconocen las líneas de investigación y los sospechosos que analiza la Justicia local.