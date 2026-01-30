“La encontraron en la calle”: el hermano de Narela Barreto dio detalles del hallazgo de la joven que apareció muerta en EEUU

El afiche con el que buscaban a Narela

El hermano de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años encontrada muerta en Los Ángeles, habló públicamente y aportó nuevos datos sobre el caso. Según relató, la información que maneja la familia indica que el fallecimiento ocurrió el mismo viernes en el que la joven dejó de responder llamadas. “Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, señaló.

De acuerdo a su testimonio que brindó a Telenoche, el cuerpo apareció en la calle, a unas cinco cuadras del departamento al que la joven se mudó recientemente. “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó, y aclaró que no mantiene conversaciones extensas con su padre por la dificultad emocional del momento.

La joven tenía 27 años

El hermano también explicó que el departamento pudo ser revisado antes de que el padre viajara a Estados Unidos. “Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado”, dijo. En ese sentido, remarcó que no se trató de un robo: “Así que no fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.

Sobre los últimos movimientos registrados, indicó que el último uso de la aplicación Uber no correspondió a un traslado personal. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No que se haya subido”, afirmó. Además, sostuvo que el teléfono celular estaba con la joven al momento del hallazgo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”.

Finalmente, el hermano señaló que el episodio ocurrió cuando la joven salía hacia algún destino. “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, dijo, sin precisar más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, una de las primas de Narela, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

A través de sus perfiles de redes sociales, distintos familiares de Narela volcaron su profundo dolor al enterarse de la muerte de la joven argentina.

Santiago, su hermano, publicó un conmovedor mensaje de despedida junto a una foto con Narela. “Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Mi, te amo, descansa en paz hermanita”, dice el posteo que compartió en Instagram Stories.

Por su parte, Ayelén, una de las primas de la joven, publicó dos imágenes en la misma red social y una conmovedora dedicatoria para Narela. “Volá alto prima, te voy a amar y recordar toda mi vida”, dice el mensaje que acompaña una de las publicaciones.

En un segundo posteo, Ayelén publicó una imagen junto a Narela, en la que se las observa a ambas posando para una selfie.

Para viralizar la búsqueda, sus amigos y familiares habían creado un afiche para redes sociales que decía: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”.