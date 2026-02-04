El caso del policía retirado asesinado en Merlo: la autopsia reveló que no murió como se pensaba

Policía retirado asesinado en Merlo

El ataque a Julio César Reyes, el policía de la Federal retirado que fue asesinado en la puerta de su casa en Merlo, abrió una incógnita sobre las circunstancias que rodearon su muerte durante la madrugada de este martes. Aunque en un primer momento todo apuntaba a un homicidio con arma de fuego en ocasión de robo, la autopsia aportó datos que cambiaron la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con la información confirmada a Infobae por fuentes judiciales, el análisis forense determinó que Reyes no falleció por un disparo, sino por golpes sufridos durante el ataque.

Una de las principales hipótesis es que los traumatismos fueron producto de que los delincuentes lo embistieron con el auto en el que circulaban, aunque esa posibilidad aún no está certificada y forma parte de las líneas de investigación.

Lo concreto hasta ahora es la conclusión de los peritos: el ex agente murió por “shock hipovolémico producto de los múltiples traumatismos sufridos”.

Este resultado contradijo la hipótesis inicial que surgió sobre la base de la herida sangrante en la cabeza, la presencia de una vaina calibre 9 milímetros y el relato de la esposa de la víctima, quien había contado que escuchó una detonación segundos después de que Reyes saliera de la casa.

Instantes antes del crimen, alrededor de las 3 de este martes, Reyes se encontraba compartiendo unos mates con su esposa en el quincho de su casa en el oeste del conurbano bonaerense, sobre la calle Medrano al 300. Al darse cuenta de que no tenía los cigarrillos, salió a buscarlos a su auto estacionado en la vereda de enfrente. Según el testimonio de su mujer, pasaron pocos segundos hasta que escuchó una frenada brusca y un tiro. Al salir, lo encontró gravemente herido junto al coche.

Reyes tenía 58 años

La investigación judicial indicó que, al menos, dos delincuentes sorprendieron a la víctima cuando intentaba llegar a su coche. En ese momento, Reyes habría intentado defenderse con su pistola Glock, y el disparo que se escuchó salió de su propia arma.

Los peritos hallaron la vaina servida de la Glock 9 milímetros y notaron que la ventana expulsora estaba semiabierta, lo que sugiere que el arma se trabó. Una de las hipótesis es que los ladrones, al no poder concretar el robo por la reacción del ex policía, lo atropellaron con el auto en el que circulaban y escaparon. No obstante, esa mecánica todavía no fue comprobada en la investigación.

La víctima, de 58 años, fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento poco después.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen. Se levantaron rastros dactilares y muestras de sangre, que serán analizadas para intentar identificar a los responsables. Mientras se esperan los resultados, la causa, que investiga la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, se centra en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Entre los primeros testimonios recabados, se mencionó la presencia de un auto blanco, posiblemente un Fiat Argo, por el barrio en el momento del ataque, por lo que se analizaba el recorrido de un vehículo con esas características.

Reyes era hincha de San Lorenzo y en las redes lo recordaron como un “vecino trabajador”. “Descansa en paz, compañero. Tuve el gusto de conocerte y compartir servicios con vos cuando estabas en la vieja Cría 8a”, lo despidió un allegado en las redes sociales.

“Qué triste noticia, Julito, QEPD. Pensar que estuvimos juntos en la secundaria y en la Cría 8″, escribió otro.