Crimen y Justicia

El caso del policía retirado asesinado en Merlo: la autopsia reveló que no murió como se pensaba

La víctima, de 58 años, fue atacada por delincuentes cuando salió de su casa para ir hasta su vehículo a buscar cigarrillos

Guardar
Policía retirado asesinado en Merlo
Policía retirado asesinado en Merlo

El ataque a Julio César Reyes, el policía de la Federal retirado que fue asesinado en la puerta de su casa en Merlo, abrió una incógnita sobre las circunstancias que rodearon su muerte durante la madrugada de este martes. Aunque en un primer momento todo apuntaba a un homicidio con arma de fuego en ocasión de robo, la autopsia aportó datos que cambiaron la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con la información confirmada a Infobae por fuentes judiciales, el análisis forense determinó que Reyes no falleció por un disparo, sino por golpes sufridos durante el ataque.

Una de las principales hipótesis es que los traumatismos fueron producto de que los delincuentes lo embistieron con el auto en el que circulaban, aunque esa posibilidad aún no está certificada y forma parte de las líneas de investigación.

Lo concreto hasta ahora es la conclusión de los peritos: el ex agente murió por “shock hipovolémico producto de los múltiples traumatismos sufridos”.

Este resultado contradijo la hipótesis inicial que surgió sobre la base de la herida sangrante en la cabeza, la presencia de una vaina calibre 9 milímetros y el relato de la esposa de la víctima, quien había contado que escuchó una detonación segundos después de que Reyes saliera de la casa.

Instantes antes del crimen, alrededor de las 3 de este martes, Reyes se encontraba compartiendo unos mates con su esposa en el quincho de su casa en el oeste del conurbano bonaerense, sobre la calle Medrano al 300. Al darse cuenta de que no tenía los cigarrillos, salió a buscarlos a su auto estacionado en la vereda de enfrente. Según el testimonio de su mujer, pasaron pocos segundos hasta que escuchó una frenada brusca y un tiro. Al salir, lo encontró gravemente herido junto al coche.

Reyes tenía 58 años
Reyes tenía 58 años

La investigación judicial indicó que, al menos, dos delincuentes sorprendieron a la víctima cuando intentaba llegar a su coche. En ese momento, Reyes habría intentado defenderse con su pistola Glock, y el disparo que se escuchó salió de su propia arma.

Los peritos hallaron la vaina servida de la Glock 9 milímetros y notaron que la ventana expulsora estaba semiabierta, lo que sugiere que el arma se trabó. Una de las hipótesis es que los ladrones, al no poder concretar el robo por la reacción del ex policía, lo atropellaron con el auto en el que circulaban y escaparon. No obstante, esa mecánica todavía no fue comprobada en la investigación.

La víctima, de 58 años, fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento poco después.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen. Se levantaron rastros dactilares y muestras de sangre, que serán analizadas para intentar identificar a los responsables. Mientras se esperan los resultados, la causa, que investiga la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, se centra en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Entre los primeros testimonios recabados, se mencionó la presencia de un auto blanco, posiblemente un Fiat Argo, por el barrio en el momento del ataque, por lo que se analizaba el recorrido de un vehículo con esas características.

Reyes era hincha de San Lorenzo y en las redes lo recordaron como un “vecino trabajador”. “Descansa en paz, compañero. Tuve el gusto de conocerte y compartir servicios con vos cuando estabas en la vieja Cría 8a”, lo despidió un allegado en las redes sociales.

“Qué triste noticia, Julito, QEPD. Pensar que estuvimos juntos en la secundaria y en la Cría 8″, escribió otro.

Temas Relacionados

MerloHomicidiosInseguridadPolicía asesinadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“No me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas”: detuvieron a un abogado por amenazas

Es en el marco de un problema de una disputa por un terreno. Le exigía a la víctima el desalojo inmediato de su domicilio y la intimidaba con usar sus influencias para desalojarla

“No me importa si tiene

Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se mostró preocupado por lo sucedido y dijo que fue en represalia por la detención de integrantes de una organización narco

Denuncian que un grupo de

Quedó más complicado el conductor que chocó y mató a un matrimonio en Córdoba

La Justicia agravó la imputación contra Lucas Emanuel Belén y ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer. Se esperan los resultados de pericias y exámenes toxicológicos

Quedó más complicado el conductor

Chocó a un grupo de amigos en Melchor Romero, mató a dos y lo condenaron pero quedó en libertad

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, que estuvo cuatro meses prófugo, llegó a un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de ejecución condicional y seis de inhabilitación para conducir, hacer un curso de manejo y no acercarse a las víctimas

Chocó a un grupo de

Un argentino robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y se fugó: lo atraparon en Avellaneda

Tenía un pedido de captura internacional y la PFA lo encontró en la localidad de Sarandí

Un argentino robó un banco
DEPORTES
La frase sobre la nueva

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

TELESHOW
Cómo fue el segundo round

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué proteger los microbios

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái