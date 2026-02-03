Crimen y Justicia

Un policía retirado salió de su casa en Merlo a buscar los cigarrillos, le quisieron robar y lo mataron

La víctima fue atacada por al menos dos delincuentes cuando iba hasta su auto, que estaba estacionado en la calle. Le dieron un tiro en la cabeza

Guardar
Julio César Reyes, la víctima
Julio César Reyes, la víctima del crimen en Merlo

Julio César Reyes, un policía de la Federal retirado, compartía unos mates con su esposa en el quincho de su casa del partido Merlo durante la madrugada de este martes, cuando se dio cuenta de que no tenía los cigarrillos. Entonces, fue a buscarlos porque los había dejado en su auto, estacionado sobre la calle Medrano al 300. Allí, al menos dos delincuentes lo sorprendieron con la intención de robarle y lo asesinaron disparándole en la cabeza.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la secuencia se desarrolló en pocos segundos. La mujer de Reyes relató que unos instantes después de que él saliera escuchó una frenada brusca y un disparo. De inmediato corrió hacia la calle y encontró a su marido herido de gravedad junto al coche. Los agresores, por su parte, escaparon rápidamente tras el ataque.

La víctima, de 58 años, fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento por la herida de arma de fuego.

En la escena del crimen trabajó personal de la Policía Científica, que secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros y el arma de Reyes, una pistola Glock. Según advirtió la esposa, faltaba la billetera de la víctima.

Reyes tenía 58 años
Reyes tenía 58 años

Los peritos levantaron rastros dactilares y muestras de sangre, que serán analizados para intentar identificar a los responsables.

La investigación, encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, se centra por ahora en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Testigos indicaron que un vehículo blanco, posiblemente un Fiat Argo, circulaba por el barrio en el momento del hecho, por lo que se analiza el recorrido de un coche con esas características para dar con los sospechosos.

Así, hasta el momento, no hay detenidos en la causa, que se investiga como homicidio en ocasión de robo.

Reyes era hincha de San Lorenzo y en las redes lo recordaron como un “vecino trabajador”. “Descansa en paz, compañero. Tuve el gusto de conocerte y compartir servicios con vos cuando estabas en la vieja Cría 8a”, lo despidió un allegado en las redes sociales.

“Qué triste noticia, Julito, QEPD. Pensar que estuvimos juntos en la secundaria y en la Cría 8″, escribió otro.

Otro crimen en Merlo

Asesinaron a un transportista en Merlo

El pasado 24 de enero, Abelardo Jorge Acosta, un transportista de 64 años, fue asesinado de un disparo a quemarropa durante un asalto en el centro de Merlo.

El ataque ocurrió cuando la víctima acababa de estacionar su camioneta Ford Ranger Limited frente a una casa de repuestos, en la esquina de Salta y Balbín. Un delincuente lo abordó y abrió fuego, sin que pudiera robarle el bolso con dinero en pesos y dólares que Acosta llevaba consigo.

El agresor, identificado como D.G.L., había llegado al lugar en un Peugeot 207 gris que había sido robado horas antes en el barrio de Libertad. Tras el disparo, intentó escapar en ese vehículo, pero chocó y lo dejó abandonado para huir a pie. Durante su fuga, asaltó a otro conductor y le robó una Renault Kangoo a punta de pistola, desatando una persecución policial por la zona.

El recorrido del delincuente continuó con un nuevo choque y un enfrentamiento armado con la policía en Cámpora y Pavón. Aunque logró escapar momentáneamente, luego robó una Citroën Berlingo y volcó en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue detenido. Al momento de su arresto portaba un arma Astra calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro.

El detenido quedó imputado por homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra. La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Morón.

Temas Relacionados

MerloHomicidiosInseguridadPolicía asesinadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron tres años de prisión para el anestesiólogo condenado por la muerte de un niño en una cirugía: “Se distrajo con el celular”

Se trata de Javier Atencio Krause, declarado penalmente responsable por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo en Río Negro. El veredicto se conocerá el martes

Pidieron tres años de prisión

Colegiales: le robaron el auto, se llevaron las llaves de su casa y golpearon a su marido para entrar al domicilio

El hecho ocurrió esta mañana. LaPolicía de la Ciudad detuvo a un sospechoso. Hay dos prófugos

Colegiales: le robaron el auto,

El caso de la “Miss Orán”, acusada de traficar marihuana junto a su pareja, llega a juicio

Martina Oliva, su novio y otros dos acusados serán juzgados desde el 24 de febrero, luego de que el debate se pospusiera por un problema de salud de uno de los jueces

El caso de la “Miss

Pánico en Mar del Plata: ladrones encapuchados retuvieron a una menor durante un asalto

Llegaron al comercio en un Audi robado que luego fue abandonado. Las cámaras del local filmaron todo

Pánico en Mar del Plata:

Irá a juicio uno de los menores acusados por el crimen de Kim Gómez: cuándo será y qué pena podría recibir

La niña de 7 años fue asesinada en febrero de 2025 durante un intento de robo cometido por dos delincuentes de 14 y 17 años. El mayor se enfrentará a un tribunal en los próximos días

Irá a juicio uno de
DEPORTES
Los comentarios de una leyenda

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

“El respeto es titular”: la campaña que lanzó la Conmebol de cara a la temporada 2026

De las medallas a las pasarelas: quién es Romane Dicko, la yudoka que rompe moldes y fue elegida por Kim Kardashian

TELESHOW
El crudo relato de Lourdes

El crudo relato de Lourdes Fernández: “Perdí mi útero, lo último femenino que me quedaba”

El Indio Solari y Skay coincidieron en rememorar la época de Patricio Rey: “Otras vidas… otros tiempos”

El emotivo mensaje de Malena Guinzburg a su padre el día de su cumpleaños: “Estarías muy contento”

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

INFOBAE AMÉRICA

Las ventas de autos en

Las ventas de autos en Panamá superan las 60 mil unidades en 2025

Honduras, Guatemala y El Salvador ya cuentan con un plan para la reserva Trifinio-Fraternidad

Exdirector de Fosofamilia y su cónyuge son hallados responsables de enriquecimiento ilícito en El Salvador

El Museo Británico retira imágenes generadas por inteligencia artificial tras polémica en redes

De Oklahoma a la eternidad: así nació “Wichita Lineman”, la canción que conmovió a Bob Dylan y Billy Joel