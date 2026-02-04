Córdoba: evadió un control de tránsito, chocó contra una moto y fue detenido

Nueva Córdoba: evadió un control, chocó una motocicleta y terminó aprehendido

Un hombre fue detenido en las últimas horas tras evadir un control policial y protagonizar un siniestro vial en Nueva Córdoba. El hecho ocurrió durante esta madrugada, cuando efectivos de la Policía de Córdoba arrestaron a un conductor de 31 años luego de que evadiera un control policial-municipal instalado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Según informaron fuentes de la fuerza a Infobae, el hobre manejaba alcoholizado un Fiat Punto y eludió el puesto de control para evitar ser examinado por los agentes. En consecuencia, inició una huida y que terminó en un choque contra una motocicleta Yamaha que circulaba en la intersección de las calles San Lorenzo y Buenos Aires. Tras el impacto, abandonó el vehículo en calle Rondeau al 400, en el barrio Nueva Córdoba.

Testigos del hecho aportaron datos que permitieron a los uniformados localizar al conductor, quien fue detenido minutos después y trasladado a sede judicial.

El motociclista atropellado, por su parte, recibió asistencia médica inmediata por parte de un servicio de emergencias y fue diagnosticado con traumatismos leves, por lo que no requirió traslado.

El vehículo que intentó escapar de un control de tránsito, en Córdoba (Policía de Córdoba)

La Fiscalía de Instrucción de Distrito 1, Turno 4, dispuso el arresto del conductor por resistencia y ordenó el secuestro del automóvil, que quedó a disposición del magistrado interviniente.

Un conductor chocó y mató a una agente policial en un control de tránsito en Córdoba

La camioneta con la que fue atropellada la policía de 24 años

A finales del año pasado, sucedió un caso que conmocionó a la fuerza provincial. Una agente de la Policía Rural de Córdoba, identificada como Milagros Cuello, de 24 años, murió luego de ser atropellada por un conductor de 50 años en la ruta 9, a la altura del acceso sur a la localidad de Oliva. El hecho ocurrió cerca del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un puesto de control de tránsito señalizado.

Cuello, con domicilio en la ciudad de Córdoba y destinada en Oliva, fue trasladada al hospital local tras el accidente, pero falleció debido a las heridas sufridas. En el momento del hecho, se encontraba acompañada por otros dos policías que resultaron ilesos.

El conductor involucrado, al mando de una camioneta Ford F-100, fue detenido en el lugar. Fuentes del caso señalaron que el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, pero un testigo presencial indicó que el conductor intentó evadir el control, lo que terminó provocando el atropello.

Dos compañeros de la agente atropellada fueron testigos del hecho

La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, quien tomó intervención en la causa por estar de turno, indicó en declaraciones a Noticiero Doce que el conductor “arremetió con su camioneta contra los policías”. Según Baulies, los otros efectivos lograron apartarse hacia la banquina, mientras que la agente, que se encontraba de espaldas, no alcanzó a esquivar el vehículo y fue atropellada.

Respecto al estado del rodado, la fiscal señaló que la camioneta Ford F-100 presentaba “pésimas condiciones para circular”. Y sostuvo que, por el estado del vehículo y la maniobra realizada, “es altamente probable que haya intentado evadir el control”.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar por el fallecimiento de la agente y destacó el compromiso de la joven con la labor policial.