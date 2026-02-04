Crimen y Justicia

Córdoba: evadió un control de tránsito, chocó contra una moto y fue detenido

Ocurrió esta madrugada. El motociclista involucrado sufrió traumatismos leves producto del impacto, pero está fuera de peligro

Guardar
Nueva Córdoba: evadió un control, chocó una motocicleta y terminó aprehendido

Un hombre fue detenido en las últimas horas tras evadir un control policial y protagonizar un siniestro vial en Nueva Córdoba. El hecho ocurrió durante esta madrugada, cuando efectivos de la Policía de Córdoba arrestaron a un conductor de 31 años luego de que evadiera un control policial-municipal instalado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Según informaron fuentes de la fuerza a Infobae, el hobre manejaba alcoholizado un Fiat Punto y eludió el puesto de control para evitar ser examinado por los agentes. En consecuencia, inició una huida y que terminó en un choque contra una motocicleta Yamaha que circulaba en la intersección de las calles San Lorenzo y Buenos Aires. Tras el impacto, abandonó el vehículo en calle Rondeau al 400, en el barrio Nueva Córdoba.

Testigos del hecho aportaron datos que permitieron a los uniformados localizar al conductor, quien fue detenido minutos después y trasladado a sede judicial.

El motociclista atropellado, por su parte, recibió asistencia médica inmediata por parte de un servicio de emergencias y fue diagnosticado con traumatismos leves, por lo que no requirió traslado.

El vehículo que intentó escapar
El vehículo que intentó escapar de un control de tránsito, en Córdoba (Policía de Córdoba)

La Fiscalía de Instrucción de Distrito 1, Turno 4, dispuso el arresto del conductor por resistencia y ordenó el secuestro del automóvil, que quedó a disposición del magistrado interviniente.

Un conductor chocó y mató a una agente policial en un control de tránsito en Córdoba

La camioneta con la que
La camioneta con la que fue atropellada la policía de 24 años

A finales del año pasado, sucedió un caso que conmocionó a la fuerza provincial. Una agente de la Policía Rural de Córdoba, identificada como Milagros Cuello, de 24 años, murió luego de ser atropellada por un conductor de 50 años en la ruta 9, a la altura del acceso sur a la localidad de Oliva. El hecho ocurrió cerca del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un puesto de control de tránsito señalizado.

Cuello, con domicilio en la ciudad de Córdoba y destinada en Oliva, fue trasladada al hospital local tras el accidente, pero falleció debido a las heridas sufridas. En el momento del hecho, se encontraba acompañada por otros dos policías que resultaron ilesos.

El conductor involucrado, al mando de una camioneta Ford F-100, fue detenido en el lugar. Fuentes del caso señalaron que el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, pero un testigo presencial indicó que el conductor intentó evadir el control, lo que terminó provocando el atropello.

Dos compañeros de la agente
Dos compañeros de la agente atropellada fueron testigos del hecho

La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, quien tomó intervención en la causa por estar de turno, indicó en declaraciones a Noticiero Doce que el conductor “arremetió con su camioneta contra los policías”. Según Baulies, los otros efectivos lograron apartarse hacia la banquina, mientras que la agente, que se encontraba de espaldas, no alcanzó a esquivar el vehículo y fue atropellada.

Respecto al estado del rodado, la fiscal señaló que la camioneta Ford F-100 presentaba “pésimas condiciones para circular”. Y sostuvo que, por el estado del vehículo y la maniobra realizada, “es altamente probable que haya intentado evadir el control”.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar por el fallecimiento de la agente y destacó el compromiso de la joven con la labor policial.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPolicía de CórdobaCórdobaSiniestro VialChoqueAccidente

Últimas Noticias

Rescataron a una joven secuestrada en Córdoba y detuvieron a su ex por trata de personas: su desesperado pedido de ayuda

El operativo ocurrió en las últimas horas y contó con la participación de la Policía Federal Argentina. La víctima es de Misiones y fue hallada con golpes y signos de deshidratación

Rescataron a una joven secuestrada

Ladrones armados entraron a una casa de Mar del Plata y espantaron a los vecinos a los tiros para robar una 4x4

Dentro de la propiedad, los delincuentes redujeron a una pareja, le robaron sus celulares y las llaves del vehículo

Ladrones armados entraron a una

Mandó a balear el supermercado de la familia Roccuzzo y ahora es juzgado por la ejecución de dos hermanas

Se trata de Pablo Nicolás Camino, un jefe narco que ya cumple una condena unificada a 40 años de prisión por homicidio, balacera y asociación ilícita

Mandó a balear el supermercado

Dictaron prisión preventiva para el hombre que apuñaló por la espalda al ex novio de su pareja

P. R. V. fue acusado del asesinato de Eloy Asnes en un hecho ocurrido la semana pasada en una vivienda de la calle Marcos Paz al 6900 del barrio Belgrano de Rosario

Dictaron prisión preventiva para el

El video del rescate de tres menores que quedaron atrapados entre las olas de Mar del Plata

Tras alejarse de sus padres, los nenes cayeron en una canaleta y quedaron sin posibilidad de hacer pie

El video del rescate de
DEPORTES
El desgarrador mensaje de la

El desgarrador mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro que murió en un accidente: “Nos quedaron tantos sueños por la mitad”

Malas noticias para Boca Juniors: el Changuito Zeballos se realizará estudios por una posible lesión

Impacto en la Fórmula 1 por el retraso de “cuatro meses” de un equipo en el desarrollo de su nuevo auto: “Empezamos desde atrás”

Surgió de las inferiores de Boca Juniors, emigró al Inter Miami y ahora firmó con un club de la Primera B Nacional

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

TELESHOW
Aseguran que Mick Jagger pidió

Aseguran que Mick Jagger pidió conocer a Javier Milei: “Está dispuesto a ir donde sea”

Sofía Zámolo recordó a su mamá a 5 años de su muerte: “Todavía me cuesta demasiado”

El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo algunas aves perfecciónan su

Cómo algunas aves perfecciónan su canto y ofrecen claves para el aprendizaje en humanos

Anda anuncia suspensión temporal de agua en distritos de San Salvador y La Libertad por trabajos en Sistema Torogoz y Zona Norte

EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”

Paraguay y Estados Unidos firmaron una declaración para reforzar la cooperación en seguridad y defensa

Escala tensión entre Panamá y China tras anulación de concesión portuaria