Crimen y Justicia

Chocó a un grupo de amigos en Melchor Romero, mató a dos y lo condenaron pero quedó en libertad

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, que estuvo cuatro meses prófugo, llegó a un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de ejecución condicional y seis de inhabilitación para conducir, hacer un curso de manejo y no acercarse a las víctimas

Condenaron a tres años de prisión condicional en un juicio abreviado a Héctor Gonzalo Emanuel Duarte (29), el conductor que en mayo de 2025 atropelló en la localidad de Melchor Romero a tres amigos músicos y mató a dos. Sin embargo, quedó en libertad este martes y se fue a su casa.

Flavio Gliemmo, abogado defensor de Duarte, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas: “Recibió una pena de tres años de ejecución condicional y seis de inhabilitación para conducir con obligaciones de fijar domicilio, hacer un curso de manejo y no acercarse a las víctimas”.

Además, el condenado les había escrito a los familiares de las víctimas “una carta pidiendo perdón, lamentó el accidente y su comportamiento equivocado al darse a la fuga”. Hay que recordar que Duarte fue apresado cuatro meses después del hecho.

La sentencia fue homologada por el juez Diego Tatarsky, titular del Juzgado Correccional N°5 de La Plata, por el delito de doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, pluralidad de víctimas y fuga, además de lesiones culposas agravadas en perjuicio del sobreviviente.

Todo sucedió el 19 de mayo pasado, cerca de las 23:30, en la zona oeste de La Plata, específicamente en Avenida 520 entre 161 y 162. Duarte conducía una camioneta Ford Ranger blanca con patente robada y numeración de chasis adulterada.

En esas circunstancias, embistió a los tres amigos: Axel Geremías Martínez, de 31 años, y Franco Agustín Giampieri, de 33, iban caminando junto a Esteban Acosta (35) por el borde de la avenida. Este último arrastraba una moto mientras acompañaba a los otros a la parada del colectivo, tras un ensayo musical.

La pericia accidentológica determinó que la camioneta circulaba a una velocidad no menor a 85 KM/H y que el impacto fue de tal magnitud que el vehículo arrastró a los jóvenes y la moto, aproximadamente, por 40 metros.

Tras el siniestro, tanto Duarte como su acompañante, Federico Pérez, descendieron del vehículo, observaron a las víctimas y se alejaron del lugar sin prestar auxilio. Las cámaras de seguridad captaron cómo ambos se llevaban una bolsa del interior de la camioneta antes de huir.

En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Fernando Padován detalló que el imputado permaneció prófugo durante cuatro meses.

La investigación reunió más de 20 pruebas digitales, entre ellas mensajes de WhatsApp que evidencian maniobras para entorpecer la pesquisa y ocultarse en distintas localidades, con la colaboración de allegados. En esas conversaciones, Duarte llegó a manifestar que había “quemado un celular” y que portaba un arma.

El expediente también incluye testimonios de vecinos de Melchor Romero, quienes señalaron que Duarte era conocido en la zona por manipular y clonar camionetas. Estos elementos, junto con las pericias y los registros fílmicos, consolidaron la acusación sobre su participación directa en el hecho.

Las víctimas fatales eran músicos y amigos de toda la vida: Alex Martínez y Franco Giampieri integraban la banda de rock “Rojo al Vino” y esa noche volvían de ensayar juntos.

Axel tenía una hija pequeña y Franco, un hijo. Acosta, el único sobreviviente, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos y pasó por varias cirugías que lo dejaron en silla de ruedas.

En agosto pasado, Acosta publicó en sus redes sociales: “Casi 4 meses que me chocó esa camioneta, fue durísimo el camino. Ya voy a volver a caminar, por todos los que me ayudaron y me acompañaron en estos días terribles”.

En el medio de la instrucción del caso, Duarte cambió de defensa: el equipo de abogados que lo representa es el mismo que asiste a Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata.

Un argentino robó un banco

Qué determinó la autopsia a

"Dale, nos van a tener

El crimen de Jeremías Monzón:

La reacción de la argentina
