Bastian despertó del coma a tres semanas del accidente en Pinamar: “Nos regaló muchas sonrisas”

Luego de que fuera sometido a su séptima operación el lunes, el nene de 8 años tuvo un nuevo avance en su salud. “Jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza”, aseguró su mamá

El menor continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, pero se encuentra estable

En las últimas horas, Bastián Jérez, el nene de 8 años que había sufrido graves lesiones producto de un accidente entre una camioneta Volkswagen Amarok y el UTV en el que viajaba con su padre en Pinamar, mostró nuevos avances. Tras haber sido operado el lunes, su mamá, Macarena Collantes, confirmó que el menor despertó del coma.

“Gracias a Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, comunicó la mujer por medio de una publicación en su cuenta personal de Instagram. Así, anunció este martes a la noche: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

Aunque los médicos que lo atienden en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata aseguraron que su estado era estable, desde el 15 de enero permanecía bajo asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras ratificar que estaban orgullosos del avance, la mamá de Bastián reiteró: “Sigamos pidiendo por Basti. Gracias a todos”.

A tres semanas del accidente, la evolución del menor se dio un día después de que fuera sometido a su séptima cirugía desde el accidente ocurrido el 12 de enero. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la intervención, realizada el lunes al mediodía, permitió el reemplazo de la válvula de derivación externa por una de derivación ventrículo-pleural.

La publicación que realizó su mamá, tras anunciar que el nene había despertado

En este sentido, aclararon que el objetivo principal fue optimizar el manejo del drenaje de líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal, dado que esta válvula conduce el líquido desde el cerebro hacia la pleura torácica en un solo sentido.

Luego de que se conociera el primer parte médico posterior a la intervención, las autoridades consignaron que la operación se completó satisfactoriamente. Asimismo, recordaron que desde hace diez días, el nene se encontraba estable en términos clínicos y hemodinámicos, pese a que continuará ingresado en la sala de cuidados intensivos.

En el hospital, los familiares y referentes de la sociedad civil siguieron de cerca la evolución del caso. Vivian Perrone, representante de la fundación Madres del Dolor, acompañó a la madre de Bastián y señaló que “estaban viendo que van dando pasos progresivos”, según transmitió el domingo.

Bastián junto a su mamá, Macarena Collantes

El choque que provocó el estado del menor se produjo en una zona a la que solo se peude acceder en vehículos 4x4, alrededor de las 19:50 horas del 12 de enero. En el UTV accidentado viajaban cinco personas, tres de ellas menores. No obstante, Bastián fue el que más herido resultó.

Según reconstruyeron las autoridades, Noemí Quirós era la conductora y, en el momento del impacto, el nene iba en brazos de su padre, Maximiliano Jeréz, sin utilizar cinturón de seguridad. Asimismo, indicaron que la camioneta Volkswagen Amarok partícipe del choque era conducida por Manuel Molinari, quien estaba acompañado por su novia, Brisa Soledad Martín.

Las consecuencias inmediatas fueron críticas, ya que Bastián tuvo que ser hospitalizado en Pinamar. Tres días después, una vez que logró ser estabilizado, fue trasladado al hospital de Mar del Plata en un helicóptero sanitario ante la gravedad de sus lesiones.

El momento en el que trasladaron de urgencia a Bastián hacia el hospital en Pinamar

El mismo 12 de enero, se obtuvieron muestras de sangre de los conductores y del padre de Bastián para estudios toxicológicos. Los resultados, cotejados hace una semana, arrojaron positivo de alcoholemia en Manuel Molinari y Noemí Quirós, por lo cual el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió inhabilitar a ambos en la conducción.

En cambio, la prueba a la que se sometió el padre de Bastián arrojó un resultado negativo en alcohol y estupefacientes, aunque permanece imputado junto con los otros dos adultos en la causa que el fiscal Sergio García investiga bajo la carátula de “lesiones culposas”.

Actualmente, la investigación avanza hacia la pericia accidentológica, que será clave para las indagatorias de los tres imputados. Paralelamente, Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari, solicitó a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN en las muestras de sangre de los inculpados. La petición se fundamentó en supuestas irregularidades detectadas en los envases utilizados para conservar las pruebas.

