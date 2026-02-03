Crimen y Justicia

Un hombre ingresó por el techo a la casa de su ex novia y la atacó con un machete frente a su hija

El hecho de violencia familiar ocurrió en la localidad de Urundel en la provincia de Salta. El agresor está detenido

Atacó a su ex pareja
Atacó a su ex pareja con un machete frente a su hija y casi provoca una explosión con una garrafa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Penal de Pichanal imputó provisionalmente a un hombre de 34 años tras una serie de hechos violentos ocurridos en Urundel, en la provincia de Salta, donde irrumpió en la casa de su ex pareja y la atacó con un machete, mientras una hija menor presenciaba la escena.

De acuerdo a la información publicada por El Tribuno, el expediente se inició a partir de la denuncia de la víctima, que relató ante las autoridades que el ataque ocurrió el 28 de enero a la 1.30 en su domicilio de la calle Belgrano.

En ese sentido, la mujer indvidualizó a su ex pareja como el atacante, quien llegó en aparente estado de ebriedad, golpeó la puerta de forma insistente y exhibía lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre. A pesar de que la víctima le recordó que tenía prohibido el ingreso y que ya había alertado a la Policía, el hombre no desistió en sus acciones, insultó y logró acceder al interior de la vivienda, esta vez por el techo.

Una vez dentro de la casa, la víctima indicó que el imputado la persiguió hasta una habitación, donde se encontraba la hija de ambos, de cuatro años.

La madre relató que, ante la presencia de la menor, su ex pareja la atacó físicamente con un machete, la sujetó, la amenazó en repetidas ocasiones y continuó el ataque con patadas y golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

El informe médico posterior corroboró las lesiones mencionada. Al ser interrogada, la mujer aclaró que en ningún momento el acusado agredió a la niña.

El detenido tenía una orden
El detenido tenía una orden de restricción de acercamiento hacia la victima (Foto: Policía de Salta)

La intervención inicial de la Delegación Colonia Santa Rosa, bajo la órbita de la fiscal María Sofía Fuentes, permitió la imputación formal del acusado, quien enfrenta cargos complejos debido a la suma de delitos y agravantes.

Estos episodios, que la fiscal María calificó legalmente como violación de domicilio, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, y amenazas con armas, abrieron una causa penal que podría derivar en penas agravadas por la presencia de la menor y el empleo de armas.

Atacó a su ex novia frente a su hija de dos años y trató de arrojarla desde un tercer piso en Jujuy

Un hecho de extrema violencia de género conmocionó San Salvador de Jujuy durante la madrugada del sábado, luego de que un hombre intentara arrojar a su ex pareja desde la ventana de un tercer piso en presencia de su hija de dos años. La Justicia investiga el caso bajo la carátula de intento de femicidio.

El incidente tuvo lugar en una vivienda sobre la calle Dorrego, cerca de la vieja terminal de ómnibus. De acuerdo con el testimonio de la mujer a Jujuy al Momento, las agresiones comenzaron cuando el hombre la golpeó contra una pared, situación presenciada por la hija menor de ambos.

Tras escuchar gritos que provenían del departamento alrededor de las 4.40, vecinos se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia. Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor escapó a pie realizando un recorrido por escalera y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

La fuga concluyó cuando personal de las Unidades Móviles (UR1) lo detuvo en la intersección de las calles San Francisco y Campero. Tanto la mujer agredida como la niña recibieron asistencia médica.

El proceso judicial está en curso y es coordinado por personal de la Seccional Nº 2 bajo la supervisión de un ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

