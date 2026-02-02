Atraparon en Salta a un hombre que transportaba medio kilo de cocaína ocultos en cinco cinturones

El hombre detenido en el centro de Salta por transportar cocaína oculta en cinco cinturones (El Tribuno)

En el microcentro de la ciudad de Salta, un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con la detención de un ciudadano extranjero cuando intentaba trasladar más de medio kilo de cocaína de alta pureza oculta en cinturones modificados.

El procedimiento, realizado en plena vía pública, puso en evidencia nuevas tácticas de camuflaje empleadas para la distribución de estupefacientes en el entramado urbano capitalino.

La escena se desarrolló sobre la calle Deán Funes, donde el flujo constante de peatones y el movimiento comercial convierten a la zona en un espacio de tránsito permanente.

Allí, los agentes policiales advirtieron la actitud inusual de un hombre que avanzaba entre la multitud llevando una caja de cartón semiabierta. El sospechoso no mostraba signos de apuro ni intentaba ocultarse, lo que dificultó la identificación inicial del delito.

La situación cambió cuando los efectivos intentaron identificarlo. El hombre —individualizado luego como un ciudadano boliviano de 29 años— aceleró el paso e intentó eludir el control policial. De acuerdo con la información publicada por el medio local El Tribuno, fue interceptado a los pocos metros, sin que se registraran incidentes ni resistencia a la autoridad.

Y con la presencia de testigos, los agentes revisaron el contenido de la caja. La inspección reveló el verdadero propósito del traslado: portaba cinco cinturones adaptados para ocultar envoltorios de cocaína.

Las pericias preliminares indicaron que la sustancia hallada correspondía a cocaína de máxima pureza. El pesaje posterior confirmó que la cantidad superaba el medio kilo.

Un elemento clave del operativo fue la intervención del personal de Aduanas, que utilizó un scanner manual para confirmar en el lugar la presencia del estupefaciente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Salta, bajo la dirección del fiscal Carlos Martín Amad y la intervención de la Secretaría de la Dra. Rocío Mariscal. El detenido permanece bajo custodia, imputado por infracción a la Ley de Drogas, mientras continúan las actuaciones para determinar posibles conexiones con redes de distribución locales.

A partir de ahora, la Fiscalía Federal analiza las pruebas reunidas para establecer si el hombre actuaba en solitario o como parte de una estructura mayor.

Los cinco cinturones con la cocaína hallados dentro de una caja de cartón (El Tribuno)

Otro ciudadano boliviano detenido por drogas

A principios del mes pasado, durante un patrullaje de rutina que Gendarmería Nacional realizaba sobre las aguas del río Bermejo, también provincia de Salta, detuvieron a un ciudadano boliviano que circulaba en una lancha con tres chicos menores de edad mientras transportaba una importante cantidad de droga.

El procedimiento se desplegó este jueves en un tramo fluvial que frecuentemente es utilizado para el cruce ilegal de sustancias. Según confirmaron desde la fuerza federal, las autoridades detectaron la aproximación de una embarcación inflable proveniente de Bolivia.

El hombre intentó desviar el recorrido para evitar ser demorados por los uniformados de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 20 Orán, pero la maniobra de escape resultó frustrada y terminó atascado en la vegetación ribereña, a la altura de en las inmediaciones de San Ramón de la Nueva Orán.

Durante la inspección del bote, los agentes hallaron una bolsa de arpillera oculta debajo de uno de los asientos, en cuyo interior se encontraron 25 paquetes rectangulares con características similares a los utilizados habitualmente para el tráfico de estupefacientes.

Luego, trasladaron la embarcación, la droga y los ocupantes hasta la subunidad de Gendarmería debido a que la zona carece de condiciones adecuadas para procedimientos de mayor complejidad. De acuerdo con la información oficial, una vez en tierra, tomó intervención el Auxiliar Fiscal de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.

De esta manera, las autoridades judiciales avanzaron con la realización de las pruebas de campo con los reactivos Narcotest. El resultado confirmó que la sustancia transportada era pasta base de cocaína y el pesaje arrojó un total de 25 kilos con 955 gramos, distribuidos en los bloques tipo “ladrillo”.

Todo el cargamento fue incautado como prueba en la causa penal que se abrió por tentativa de contrabando de estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el adulto quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal; mientras que las autoridades judiciales ordenaron tomar contacto con los responsables de los tres menores involucrados en el hecho. En el caso intervino las autoridades de Niñez y Adolescencia de la jurisdicción.