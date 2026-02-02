Tras 10 días estable, la familia de Bastián se ilusiona: “Va dando pasos progresivos”

La familia de Bastián lleva 10 días estable

Bastián Jérez, el niño de 8 años que sufrió graves lesiones tras el choque entre una camioneta Volkswagen y el UTV en el que viajaba el nene en la zona de La Frontera en Pinamar, sigue con su evolución en el Hospital de Mar del Plata y su familia se ilusiona, tras permanecer estable los últimos diez días: “Va dando pasos progresivos”.

La que hizo ese comentario fue Vivian Perrone, de la fundación Madres del Dolor, quien expresó que este domingo acompañó a la madre de Bastián y a otros familiares en el hospital de Mar del Plata. “Estaban viendo que van dando pasos progresivos”, transmitió Perrone.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dijeron a este medio: “Bastián está estable hace 10 días. Por ahora no hay nada sobre una nueva intervención”.

Los dichos de Perrone no distan mucho de lo que venía ocurriendo en los últimos días. Por caso, este viernes, Macarena Collantes, madre de Bastian, compartió sus palabras tras los momentos más difíciles que le tocó atravesar con su hijo internado en terapia intensiva: “Hoy nos dieron un parte bastante positivo. Hace unos días que paulatinamente le vienen sacando el respirador. Ayer estuvo por la mañana y durante toda la tarde sin respirador. Tenía una válvula en la tráquea y respiraba por sí solo”.

Bastian fue trasladado en un helicóptero sanitario hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) en Mar del Plata el pasado 15 de enero

En medio de la internación, un gesto del niño conmovió a su madre. “Ayer o anteayer abrió un poco los ojos, lo miré y le dije: ‘Hola, hijo’. Pero estaba un poco perdido. Yo creo que sí sabe que soy su mamá”, se explayó la mujer en diálogo con LN+.

El accidente que dejó a Bastián en terapia intensiva ocurrió el 12 de enero pasado a las 19:50 en el sector de médanos de Pinamar conocido como La Frontera y accesible solo por vehículos 4x4.

Según surge de la documentación oficial, el UTV llevaba cinco ocupantes, tres de ellos menores de edad. Bastián iba a upa de su padre, sin cinturón de seguridad, y Noemí Quirós era la conductora del UTV. En la camioneta Volkswagen Amarok se desplazaban Manuel Molinari al volante y Brisa Soledad Martín, su novia.

La investigación penal sigue en marcha, mientras peritos y abogados analizan las pruebas del choque en los médanos

Como resultado del impacto, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.

Según el acta del operativo, el mismo día del siniestro se hizo la extracción de sangre a los conductores para su análisis toxicológico: a las 22 fue el turno de Quirós, a las 22:15 el de Molinari y a las 22:30 el del padre de Bastián. Esas muestras fueron las que se cotejaron este lunes y dieron positivo de alcoholemia en el caso de los dos conductores. Por eso, el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó la inhabilitación para conducir de Molinari y Quiros.

Por el momento, la causa es investigada como “lesiones culposas” por el fiscal Sergio García de Pinamar, quien avanza hacia la pericia accidentológica, clave en el expediente, con miras a las indagatorias de los tres imputados: el otro es Maximiliano Jerez, el papá de Bastian, quien dio negativo en alcohol y estupefacientes en la prueba toxicológica.

Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari, solicitó formalmente a la fiscalía la realización urgente de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre tomadas a los imputados el mismo día del accidente y analizadas este lunes por peritos. Fuentes del caso indicaron que se fundamenta en supuestas irregularidades en los envases utilizados para la conservación de las muestras, debido a que habían sido utilizados anteriormente. Esa circunstancia, según el defensor, afecta la fiabilidad, autenticidad e identidad de los resultados de alcoholemia y toxicológicos.