Crimen y Justicia

Desvalijaron cinco departamentos de un edificio de La Plata sin forzar ningún ingreso

El inmueble está ubicado en la calle 45 entre 15 y 16. Los habitantes no se encontraban en el lugar al momento del robo

Guardar
Los destrozos efectuados por los
Los destrozos efectuados por los delincuentes en los departamentos desvalijados en un edificio del centro de La Plata (0221)

El centro de La Plata enfrenta una nueva ola de inseguridad luego de que desvalijaran cinco departamentos en un edificio de la calle 45 entre 15 y 16. Este episodio, ocurrido este último sábado, revivió el malestar entre los vecinos.

Los propietarios de los departamentos afectados no se encontraban en el lugar al momento del hecho y tomaron conocimiento de lo que había sucedido cuando regresaron a sus viviendas.

Sin embargo, llamó la atención que ninguno de los ingresos fue forzado, lo que generó sospechas sobre el conocimiento que tenían los delincuentes respecto a sus rutinas y el funcionamiento del edificio, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221. “No rompieron nada, sabían cómo entrar y salir sin dejar rastros”, explicaron los vecinos.

El episodio del sábado no es un caso aislado. En las últimas semanas, otro edificio del centro platense, ubicado en 43 entre 12 y 13, sufrió el desvalijamiento de cuatro departamentos bajo una modalidad similar.

Las pérdidas materiales incluyen desde dispositivos electrónicos y dinero en efectivo hasta objetos personales de alto valor sentimental, lo que potencia el impacto emocional en los damnificados. “No solo se llevaron cosas, nos quitaron la tranquilidad”, comentó uno de los vecinos afectados.

La ausencia de controles en los accesos y la falta de cámaras de seguridad en algunos edificios facilitan estos hechos delictivos y la impunidad con la que se manejan los ladrones.

Además, los damnificados exigieron mayor presencia policial y reclamaron por la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales.

Dos de las puetas violentadas
Dos de las puetas violentadas por los delincuentes en el robo ocurrido en el centro de La Plata (0221)

Otro robo en La Plata

El último martes, también en la ciudad de La Plata, una entradera se registró en un domicilio y la víctima fue un jubilado de 79 años: mientras dormía, tres delincuentes entraron a su casa, lo maniataron y le dieron una golpiza para exigirle dinero.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 171 bis y 46, en Lisandro Olmos, en horas de la madrugada.

Según informaron fuentes del caso, los agresores forzaron la puerta trasera y sorprendieron al propietario, que estaba solo. Luego, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras revisaban los ambientes de la vivienda.

El hombre contó que los ladrones le exigieron dinero y que, ante la negativa inicial, lo golpearon en la cara para forzarlo a entregarles efectivo.

Los asaltantes finalmente se llevaron una suma de dinero en pesos, que el jubilado no pudo precisar, además de mil dólares falsos que la víctima tenía producto de una estafa anterior. También se llevaron adornos antiguos y otros objetos personales de valor sentimental.

El hombre no vio armas de fuego y manifestó que podría reconocer a uno de los atacantes. En la vivienda no hay cámaras de seguridad, por lo que la Policía trabaja para identificar posibles testigos y relevar cámaras particulares en la zona.

El hecho quedó caratulado como robo e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°9 y el Juzgado de Garantías N°3. Familiares del jubilado señalaron que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” y lamentaron el robo a una persona vulnerable.

Temas Relacionados

robodepartamentosedificioLa Plata

Últimas Noticias

Tras 10 días estable, la familia de Bastián se ilusiona: “Va dando pasos progresivos”

Lo contaron allegados del nene de 8 años que sigue internado en terapia intensiva en el Hospital de Mar del Plata

Tras 10 días estable, la

La Matanza: un jubilado que iba camino al médico fue atacado a golpes durante un robo y murió

Pasó una semana internado en terapia intensiva y no resistió las secuelas del ataque. Uno de los ladrones estaría identificado

La Matanza: un jubilado que

Hablaron los padres de Thiago sobre el menor detenido: “Lo conocemos de chiquito, no queremos denunciar”

Explicaron que los dos adolescentes que estaban con su hijo se habían ido de vacaciones con ellos. La mamá, por su parte, contó que la víctima evoluciona bien y que los médicos están atentos a un hematoma: “Desayunó y almorzó, así que se ve una mejoría”

Hablaron los padres de Thiago

Atraparon al último sospechoso de una banda que robaba a choferes de aplicación: tres implicados son menores

Tiene 20 años y lo detuvieron en Villa Soldati. Los policías lo reconocieron cuando fueron a ese barrio a buscar a un sospechoso por otra causa

Atraparon al último sospechoso de

Rocío murió tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja: qué declaró el acusado

M.A.G. estuvo ante el fiscal del caso, Alvaro Garganta, y negó los hechos. La familia de la víctima pide que se investigue con perspectiva de género y convocó a una marcha

Rocío murió tras caer desde
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

Courtney Love: confesiones, recuerdos de

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge

Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos

La batalla -para nada silenciosa- que se libró durante la guerra de Vietnam en EE.UU.

La belleza de la semana: “Visitantes”, de Bill Braun

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reorganiza a los sacerdotes de Managua mientras se agrava la tensión con la dictadura