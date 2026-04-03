Desarticularon un búnker en Rosario y hay nueve detenidos vinculados a “Morocho” Mansilla

La droga que fue incautada durante el operativo múltiple (Gentileza: Rosario3)

Una redada antidroga coordinada entre las fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se llevó a cabo en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, con la realización de 10 allanamientos simultáneos que finalizaron con nueve personas detenidas.

El operativo, dirigido por el fiscal César Pierantoni de la Unidad Especializada en Microtráfico y la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina, se centró en desarticular puntos de venta y acopio de estupefacientes presuntamente vinculados al preso de alto perfil Claudio “Morocho” Mansilla.

El área intervenida fue priorizada por las autoridades debido a los altos niveles de violencia, que se le atribuye a la disputa territorial por la comercialización de drogas. Recientemente, las autoridades señalaron que el barrio fue escenario reciente de varios homicidios.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, el procedimiento más significativo tuvo lugar en la intersección de Saavedra y Campodónico, donde los investigadores localizaron un centro de fraccionamiento y acopio que abastecía otros puntos de venta en la zona.

Saavedra y Campodónico, la zona donde fue detectado el centro de acopio y distribución de droga

En ese sitio, las autoridades confirmaron el secuestro de 4.355 dosis de cocaína (837 gramos) y 2.579 dosis de marihuana (5,725 kilos), ambas listas para su comercialización.

También fueron encontrados $1.798.000 en efectivo, una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y dos motocicletas: una Honda Twister 250 con pedido de secuestro por robo y una Honda 110 cc. Para los investigadores, estos serían elementos que demostrarían la magnitud de la operatoria ilegal.

En otro sector identificado como “caliente”, precisamente ubicado en 27 de Febrero al 7800, tres hombres fueron detenidos mientras comercializaban droga. Allí, se incautaron 241 dosis de cocaína.

De forma simultánea, en bulevar Seguí y Larralde, los agentes hallaron 362 envoltorios de cocaína (51,2 gramos), una piedra compacta de 46 gramos, $230.000 en efectivo y sustancias para el estiramiento de la cocaína.

En Uriarte al 7800, los procedimientos permitieron el secuestro de 669 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Finalmente, como resultado de los diez allanamientos realizados, las fuerzas intervinientes incautaron cerca de 980 gramos de cocaína y 6,738 kilogramos de marihuana, además de dinero en efectivo, vehículos, balanzas y otros elementos de interés para la investigación.

El día que recapturaron a Mansilla, luego de haber liderado la fuga de la carcel de Piñero

Durante los procedimientos, también se secuestraron más de 30 teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para identificar posibles vínculos de la red criminal.

La intervención en barrio Godoy se enmarca en una estrategia para desarticular estructuras de microtráfico y disminuir la violencia asociada a la venta de drogas en la zona oeste de Rosario. Entre la gravedad de los casos detectados en la zona, los investigadores indicaron que esta zona fue el escenario de varios homicidios.

El más reciente se trató del asesinato a tiros de Ángel Exequiel Ojeda, un hombre de 35 años que fue baleado el lunes en la intersección de Calle 1.722 y bulevar Seguí. El hecho habría sido cometido por dos personas que abrieron fuego en su contra mientras circulaban en una motocicleta.

Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la víctima contaba con antecedentes penales por robo, secuestro de arma blanca, tentativa de robo y por haber sido descubierto al conducir una moto robada. Además, fue señalado como parte del grupo de presos que huyó de la cárcel de Piñero en 2021. Un plan que fue atribuido al “Morocho” Mansilla.

De la misma manera, esta semana en el sector limítrofe de Cabín 9, fue detenido Diego Valdez, alias Popeye, de 41 años, quien fue imputado por los homicidios de Walter Dilzen y Martín Félix Díaz, según la acusación presentada ante la jueza Luciana Vallarella.