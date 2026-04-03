Mundo

Italia extendió hasta el 1 de mayo la reducción del impuesto especial sobre los combustibles

La medida, que originalmente expiraba el 7 de abril, implica un descuento de 24,4 céntimos por litro

Guardar
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

El Consejo de Ministros de Italia aprobó la ampliación hasta el 1 de mayo de la reducción del impuesto especial sobre los combustibles, que implica un descuento de 24,4 céntimos por litro y que originalmente expiraba el 7 de abril.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, informó que la extensión de la medida tendrá un costo de 500 millones de euros, que se compensarán con los 300 millones de euros provenientes del sobrecoste del IVA en marzo y los ingresos de las subastas de CO2.

La decisión contempla también una intervención dirigida a las empresas agrícolas y la prórroga de la reducción fiscal para el sector de la pesca.

Giorgetti advirtió que, si persiste la situación internacional, Italia podría superar el 3% del déficit/PIB. “Está claro, será inevitable si la situación no cambia. Expresé esta opinión al comienzo del conflicto, la reiteré en el Eurogrupo y lo haré en cualquier foro internacional en el que participe, porque esta es la realidad”, señaló.

Con la medida, los fondos asignados por el gobierno para enfrentar el alza del precio de los combustibles superan los mil millones de euros.

El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

Según Giorgetti, el decreto aprobado “servirá de amortiguador hasta el 1 de mayo”. Y añadió: “Después, acontecimientos geopolíticos que, obviamente, no dependen de nosotros, sugerirán otro tipo de intervenciones en una situación que es objetivamente muy complicada en todos los sentidos, incluido el económico”.

En Italia, más de la mitad del precio del combustible corresponde a gravámenes como el IVA y otros impuestos indirectos usados para obtener financiación pública en momentos de necesidad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, los precios de la gasolina subieron un 4,8%, mientras que el diésel aumentó un 19,4%.

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

El mandatario afirmó en su red Truth Social que el Ejército estadounidense “ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, en referencia a posibles ataques contra infraestructura clave.

En el mismo mensaje, el presidente indicó que el liderazgo del país persa debe actuar con rapidez para alcanzar un acuerdo con Washington. “El liderazgo del ‘nuevo régimen’ de Irán sabe lo que tiene que hacer, y tiene que hacerlo RÁPIDO”, expresó.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteItaliagasolinaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Con esta advertencia, la Guardia Revolucionaria vuelve a desafiar a Donald Trump, quien hoy reiteró que Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes si el régimen no reabre esa vía marítima

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

Kinshasa acogerá desde abril a migrantes expulsados de territorio norteamericano sin vínculos con el país, mientras la ONU documenta más de 7 millones de desplazados internos en suelo congoleño

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

El crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate se ubicó por encima de los 113 dólares, mientras que el Brent superó los 100 dólares el barril

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con el líder sirio Ahmed al Sharaa en Damasco, donde ambos mostraron “un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad”. Además, acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

El Gobierno ucraniano sostuvo que las acusaciones lanzadas desde Budapest carecen de pruebas y sugirió que el episodio podría responder a una operación de Moscú en plena recta final de las elecciones legislativas húngaras

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

Emily Blunt reafirma su influencia en la moda: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

INFOBAE AMÉRICA
Irán incide en que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

Irán incide en que el estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel"

Al menos 17 muertos en Irán tras nuevos ataques de EE.UU. e Israel

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní

Secretaría de Gobernación de México descarta motivos para bloquear carreteras este lunes

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

ENTRETENIMIENTO

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

Olivia Munn reflexionó sobre la lucha contra el cáncer de Amanda Peet: “Es increíblemente afortunada”