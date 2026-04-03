Italia extendió hasta el 1 de mayo la reducción del impuesto especial sobre los combustibles

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

El Consejo de Ministros de Italia aprobó la ampliación hasta el 1 de mayo de la reducción del impuesto especial sobre los combustibles, que implica un descuento de 24,4 céntimos por litro y que originalmente expiraba el 7 de abril.

Durante una rueda de prensa, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, informó que la extensión de la medida tendrá un costo de 500 millones de euros, que se compensarán con los 300 millones de euros provenientes del sobrecoste del IVA en marzo y los ingresos de las subastas de CO2.

La decisión contempla también una intervención dirigida a las empresas agrícolas y la prórroga de la reducción fiscal para el sector de la pesca.

Giorgetti advirtió que, si persiste la situación internacional, Italia podría superar el 3% del déficit/PIB. “Está claro, será inevitable si la situación no cambia. Expresé esta opinión al comienzo del conflicto, la reiteré en el Eurogrupo y lo haré en cualquier foro internacional en el que participe, porque esta es la realidad”, señaló.

Con la medida, los fondos asignados por el gobierno para enfrentar el alza del precio de los combustibles superan los mil millones de euros.

El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

Según Giorgetti, el decreto aprobado “servirá de amortiguador hasta el 1 de mayo”. Y añadió: “Después, acontecimientos geopolíticos que, obviamente, no dependen de nosotros, sugerirán otro tipo de intervenciones en una situación que es objetivamente muy complicada en todos los sentidos, incluido el económico”.

En Italia, más de la mitad del precio del combustible corresponde a gravámenes como el IVA y otros impuestos indirectos usados para obtener financiación pública en momentos de necesidad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, los precios de la gasolina subieron un 4,8%, mientras que el diésel aumentó un 19,4%.

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

El mandatario afirmó en su red Truth Social que el Ejército estadounidense “ni siquiera empezó a destruir lo que queda en Irán. Los puentes son los próximos, luego las plantas de energía eléctrica”, en referencia a posibles ataques contra infraestructura clave.

En el mismo mensaje, el presidente indicó que el liderazgo del país persa debe actuar con rapidez para alcanzar un acuerdo con Washington. “El liderazgo del ‘nuevo régimen’ de Irán sabe lo que tiene que hacer, y tiene que hacerlo RÁPIDO”, expresó.