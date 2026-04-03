Grave denuncia en Bella Vista: investigan a un grupo de rugbiers por difusión de fotos de índole sexual

La denuncia en club Regatas de Bella Vista involucra la difusión no autorizada de imágenes íntimas tras un tercer tiempo de rugby

En las últimas horas, un escándalo sacude al club Regatas de Bella Vista. El 24 de marzo, luego de un partido de rugby, se realizó el habitual tercer tiempo, un encuentro social donde se reúne el equipo y, en esta ocasión, también participaron jugadoras de hockey del mismo club. El evento tuvo lugar en el predio del club, en Bella Vista, Buenos Aires, con presencia tanto de rugbiers como de jugadoras.

Las acusaciones surgieron tras la viralización de mensajes en redes sociales y chats internos del club. Estas versiones señalaron que durante el tercer tiempo hubo consumo de bebidas alcohólicas y circulan denuncias informales sobre presuntas maniobras para adulterar las bebidas de las jugadoras. Estos rumores generaron conmoción tanto en la comunidad deportiva como en el ámbito judicial.

Según relató Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Existió un tercer tiempo el día 24 de marzo, algo que es habitual una vez que terminan los partidos de rugby, hay un encuentro donde se come y se comparte”. Ese día, “invitaban a jugadores de hockey del mismo club. Había bebidas alcohólicas”.

En los chats internos, que después se hicieron virales, “hay acusaciones en esos chats, no aún en la justicia, de que les habrían pinchado los vasos a esas chicas y que después eso terminó en abusos sexuales con algunas de ellas”. Por ahora, no existen denuncias formales sobre adulteración de bebidas ni sobre abuso sexual, más allá de los relatos que circulan en estos mensajes.

Rubinska indicó: “Esto forma parte, reitero, de los chats, de lo que está circulando internamente dentro del club y lo que se dio a conocer a través de redes sociales”. Los testimonios hablan de “un tipo de droga que está prohibida”, aunque no se divulgaron detalles sobre la sustancia involucrada.

La denuncia en club Regatas de Bella Vista involucra la difusión no autorizada de imágenes íntimas tras un tercer tiempo de rugby

La denuncia formal: difusión no consentida de imágenes íntimas

La única denuncia que está formalmente radicada ante la justicia refiere a la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas de una joven. Rubinska explicó: “Consta en la denuncia y está radicado que hoy está la causa en manos de la UFI N°14 de San Martín”. La joven denunció a un grupo de jóvenes por haber difundido imágenes de un encuentro sexual sin su autorización.

La viralización de estas imágenes fue el motivo por el que se inició una causa judicial, basada en la denuncia presentada por la joven involucrada. “Ese material ella no consintió que se publicase. Así que la investigación corre por ese lado”, detalló Rubinska.

Por ahora, la investigación judicial se centra exclusivamente en el delito de difusión no consentida de imágenes y no incluye los supuestos abusos ni consumo de drogas, que solo se mencionan en chats informales y no cuentan con denuncia formal.

Repercusiones en el ámbito del club

La polémica adquirió visibilidad en canales informales y redes sociales, donde usuarios reclaman respuestas de las autoridades del club. Rubinska sostuvo: “Detrás de esto que les estoy contando está lo que empieza a circular y que tomó notoriedad periodística en esas redes sociales donde se habla de que las drogaron, de caso de algunas chicas, que se presume también fueron abusadas sexualmente. Hay que ponerlo en potencial. Reitero, no está en la justicia, pero sí en los chats, en las conversaciones que empezaron a viralizarse”.

Hasta ahora, ninguno de los supuestos hechos de abuso ni de consumo de estupefacientes mencionados en los chats fue judicializado. La notoriedad de estos trascendidos motivó la intervención de la justicia, pero solo por la eventual comisión del delito de difusión de material íntimo.

El club Regatas de Bella Vista no emitió hasta el momento ningún comunicado oficial ni realizó declaraciones públicas sobre las denuncias.

Estado de la investigación judicial

La causa formal se tramita en la UFI N°14 de San Martín, donde se investiga la denuncia presentada por la joven cuya imagen íntima fue viralizada sin consentimiento. En paralelo, la fiscalía no recibió aún presentaciones por los presuntos abusos ni por la potencial adulteración de bebidas.

El caso permanece en desarrollo y sigue generando repercusión en redes sociales y entre la comunidad de rugby y hockey de Buenos Aires. Las acusaciones se mantienen “en chats, en las conversaciones que empezaron a viralizarse”, según destacó Rubinska. La justicia procurará determinar, en el avance de la causa, si pueden surgir nuevos delitos asociados a lo ocurrido el 24 de marzo en el club.

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