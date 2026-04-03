Detuvieron al novio de una adolescente que fue encontrada muerta en Santa Fe tras un giro en la investigación

La entrada a la ciudad de Rufino, Santa Fe, donde se concentra la investigación por el presunto femicidio de una adolescente

Un adolescente fue detenido por la muerte de su novia, también menor de edad, en Santa Fe. Dieron con él tras un grio dramático en la investigación. La ausencia del celular de la víctima en la escena donde encontraron el cuerpo fue determinante.

De acuerdo con la investigación, la muerte se produjo entre las 13:00 y las 15:00 del martes 31 de marzo, en una vivienda precaria situada en la calle Eva Perón al 1.100, en Rufino. En un comienzo, el caso fue reportado como posible suicidio o autolesión, pero el trabajo de criminalística permitió identificar indicios de la intervención de un tercero.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Litoral, el elemento determinante fue la ausencia del teléfono celular de la víctima, lo que llevó a modificar la carátula a femicidio. El cuerpo médico forense fue requerido para realizar cotejos específicos antes de entregar el cuerpo a la familia. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta Marianela Montemarani, quien estableció la calificación legal provisoria de homicidio calificado por la relación de pareja y mediando violencia de género.

Los fiscales que investigan la muerte de una adolescente en Santa Fe (Foto: FM Rufino)

El menor fue detenido en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Beruti, en la vivienda de un familiar, y es oriundo de Trenque Lauquen. La detención se realizó sin inconvenientes. Se espera que sea trasladado a Santa Fe para la continuidad del proceso judicial, el cual permanece bajo reserva debido a que el imputado es menor de edad.

Horas después, informaron que el sospechoso permanecerá alojado en un instituto de menores de Rosario, a la espera de los resultados de la autopsia que confirmen cómo fueron las circunstancias en las que murió la adolescente.

Los padres de la víctima se reunieron con los fiscales y recibieron contención profesional. La Fiscalía mantiene reserva sobre el avance de la causa, con el objetivo de proteger los derechos de los menores involucrados, según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal.

Femicidio en General Lavalle

A medidados del mes de marzo, un hombre asesinó a su ex pareja, escondió el cuerpo tras el sillón de la casa de la víctima y se fue al carnaval de General Lavalle, con la ropa manchada de sangre.

El hallazgo del cuerpo de Eugenia Mendiburu, una empleada municipal de 43 años, se produjo tras la alerta de conocidos, quienes, al notar el aspecto desprolijo de Javier Flores y no poder comunicarse con la víctima, avisaron a las autoridades. La policía de Buenos Aires localizó el cadáver detrás de un sillón en la vivienda situada en la intersección de Cordine y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras de los festejos de carnaval.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron hacer las autoridades, la víctima fue atacada con un objeto punzante. La investigación, actualmente en curso, intenta esclarecer si Flores, de 49 años y con antecedentes de violencia y denuncias, contó con algún cómplice al cometer el crimen.

La causa fue caratulada como “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” y está a cargo de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las prendas manchadas de sangre que vestía el sospechoso fueron incautadas como elementos de prueba, después de que testigos lo vieran en el carnaval con lesiones en la nuca y un dedo cortado.

Estos casos se suman a una serie de crímenes recientes que reflejan la persistencia de la violencia de género en distintas regiones del país. La provincia de Chaco fue escenario de un doble femicidio en Quitilipi, donde una mujer y su hija adolescente fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la víctima.