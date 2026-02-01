Crimen y Justicia

Rocío murió tras caer desde un segundo piso durante una violenta discusión de pareja: qué declaró el acusado

M.A.G. estuvo ante el fiscal del caso, Alvaro Garganta, y negó los hechos. La familia de la víctima pide que se investigue con perspectiva de género y convocó a una marcha

Rocío Aylén Alvarito tenía 26 años y el jueves pasado cayó desde un segundo piso de un edificio en La Plata en el marco de una discusión de pareja. Su novio, identificado como M.A.G., está detenido desde entonces y en las últimas horas fue indagado por el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11, Álvaro Garganta. El acusado reconoció ante el funcionario judicial que el día de la tragedia mantuvo una pelea verbal con la víctima, aunque negó ser responsable de la muerte, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Según la declaración del imputado, Rocío se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo. Hay que recordar que la causa originalmente se investiga como un homicidio en contexto de violencia de género, femicidio, y M.A.G. se mostró afectado durante la indagatoria e, incluso, rompió en llanto ante el fiscal y manifestó que llevaba más de 30 horas sin comer ni dormir.

En ese contexto, el imputado adelantó que ampliará su declaración cuando se encuentre en mejores condiciones anímicas para afrontar el trámite judicial.

Todo ocurrió el jueves pasado, en el departamento que la pareja compartía en Diagonal 76 y 22, en el barrio La Loma de la capital bonaerense.

El hombre detenido
El hombre detenido

De acuerdo a la versión que dio M.A.G., en medio de la discusión, intentó impedir que Rocío se arrojara desde el segundo piso, pero sostuvo que ella lo empujó y luego cayó al vacío. Aseguró además que, tras el hecho, salió a los gritos para pedir ayuda a los vecinos y que llamaran a la Policía Bonaerense.

Por su parte, los defensores de M.A.G. indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género ni se detectaron lesiones compatibles con agresiones físicas por parte del imputado hacia la víctima.

En el expediente ya se incorporaron testimonios de vecinos, informes médicos del SAME que trasladó a la víctima al Hospital Rossi, donde finalmente falleció; y el resultado de la autopsia.

En las últimas horas, desde la cuenta de Instagram @justiciaxrocioalvarito, familiares de la víctima postearon: “Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza, porque una muerte no se explica sin contexto. Llamarlo abandono de persona no alcanza. Llamarlo privación ilegítima de la libertad tampoco lo explica. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”.

Por ello, pidieron: “Exigimos que se investigue con perspectiva de género, porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia, porque la historia no puede contarse sin ese contexto. La historia está incompleta y la verdad todavía no salió“.

Así, programaron para este jueves, cuando se cumple una semana de la muerte de Rocío, una convocatoria para pedir justicia por Rocío Aylén Alvarito, “cuya muerte no puede ni debe quedar en el silencio”, destacaron.

Será a las 17 del jueves en la Fiscalía de calle 7, entre 56 y 57, de La Plata. “Marchamos porque Rocío tenía una vida, una historia, una familia y sueños. Marchamos porque nadie merece morir así. Marchamos porque la justicia necesita de nuestra voz colectiva. Pedimos que se acerquen, que acompañen y que difundan. Que seamos muchos, que seamos fuertes, que seamos la voz de Rocío”, pidieron y exigieron Justicia.

De acuerdo a la investigación, todo habría ocurrido durante una violenta pelea de pareja. Adentro del inmueble solo se encontraban la víctima y su novio. No obstante, un vecino declaró haber escuchado gritos y una fuerte discusión proveniente del departamento minutos antes de la caída.

La declaración fue clave para que el fiscal ordenara la aprehensión inmediata del sospechoso y la realización de pericias en el lugar, que incluyeron la toma de declaraciones a vecinos, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de evidencia en el departamento y en el sector externo donde fue hallada la víctima.

