Crimen y Justicia

Detuvieron en Wilde a “El chacal”: estaba prófugo tras ser acusado de violar a su hijastra de 4 años

El hombre, que convivía con la madre de la víctima, aprovechaba los momentos en que su pareja se iba a trabajar para cometer los abusos

Guardar
El Chacal, detenido por la
El Chacal, detenido por la PFA

Un hombre, apodado “el Chacal”, fue detenido en Wilde, en el sur del conurbano bonaerense, acusado de abusar de forma reiterada de su hijastra de 4 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El imputado, sobre quien pesaba un pedido de captura, fue arrestado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, detallaron.

De acuerdo a la información, la investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por el padre de la pequeña víctima, quien comenzó a notar diferentes conductas de su hija que llamaron su atención. Tras varias conversaciones, la nena pudo contarle a su mamá lo que estaba sucediendo.

Los aberrantes hechos imputados a “el Chacal” ocurrieron en un domicilio ubicado en el barrio de Balvanera, de la Ciudad de Buenos Aires, entre los meses de mayo de 2021 y enero de 2022, cuando el atacante mantuvo una relación sentimental con la madre de la niña, de por entonces 4 años de edad, y se había mudado a vivir con ellas.

“En esas circunstancias y aprovechando los momentos de vulnerabilidad en los que se quedaba al cuidado de la víctima mientras su madre se iba a trabajar, el sujeto llevó a cabo los abusos sexuales en perjuicio de la damnificada en reiteradas ocasiones”, remarcaron los informantes.

Luego de efectuar pericias que incluyeron entrevistas a la menor en Cámara Gesell, la causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo de Marcelo Romero.

Sin embargo, el agresor, al tanto del proceso judicial en su contra, desapareció antes de que pudieran notificarlo sobre la determinación judicial. Los detectives comprobaron que se había fugado con rumbo desconocido.

Ante esta circunstancia, el magistrado actuante decidió convocar a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para que inicien tareas investigativas para encontrar al evadido.

En ese contexto, los federales efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos, logrando localizar al acusado en un domicilio ubicado en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, donde se ocultaba.

Los detectives implantaron una discreta vigilancia en la zona y, al cabo de algunos días, lograron hallar al acusado en la intersección del Camino General Belgrano y la calle Bouchard.

“El Chacal” llevaba el pelo rubio platinado y escuchaba música con auriculares mientras caminaba. No sospechaba que lo estaban vigilando de cerca. En ese momento, lo detuvieron sin demoras, precisaron las fuentes.

El aprehendido, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor acusado por el delito de “abuso sexual simple”.

Temas Relacionados

Abusos sexualesAbuso sexual infantilWildeBalvaneraPFAúltimas noticias

Últimas Noticias

El caso de la japonesa que denunció ser secuestrada por su pareja en Salta será investigado como trata de personas

Después de haber estado privada de su libertad por varios meses, la joven de 23 años y su hijo fueron puestos bajo resguardo judicial. Además, pidieron que el acusado quede detenido formalmente

El caso de la japonesa

Balearon a una mujer por la espalda en Córdoba y ahora lucha por su vida: también hirieron a su pareja

Mientras que la joven se encuentra en estado reservado, el hombre tuvo que recibir asistencia médica por el disparo

Balearon a una mujer por

Secuestraron granadas y bombas molotov que iban a ser usadas para detonar un gasoducto en Ezeiza

El plan fue frustrado por la Gendarmería Nacional, luego de que un agente divisara a dos sujetos sospechosos en una moto. No hay detenidos por el hecho

Secuestraron granadas y bombas molotov

“Acelerá, ahí viene mi ex”: la persiguió, chocó contra otro auto y mató a uno de sus ocupantes

Abiel Salazar está detenido por homicidio culposo, pero la chica, de 17 años, reclama que también le imputen intento de femicidio

“Acelerá, ahí viene mi ex”:

La maniobra de un estafador para engañar a un repartidor y quedarse con potes de dulce de leche valuados en $4 millones

El caso ocurrió en Mar del Plata. La Policía logró recuperar parte de la mercadería

La maniobra de un estafador
DEPORTES
La reflexión del director de

La reflexión del director de Alpine tras el test de la Fórmula 1 que generó ilusión para los fanáticos de Colapinto

La jugada increíble que protagonizaron Alcaraz y Djokovic en la final del Australian Open: “El punto del campeonato”

La respuesta de Javier Mascherano cuando le preguntaron si Messi va a jugar el Mundial 2026

La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

El piloto más insólito de la F1: de la tribuna a celebrar su cumpleaños en un GP corriendo con Schumacher y Alonso

TELESHOW
Nuevos detalles de la íntima

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

En busca del sexo perdido: la comedia que conquista la calle Corrientes con una actriz que se reinventa “en su doble vida”

Noelia Marzol recordó el día en que su esposo canceló su boda 24 horas antes de la ceremonia: “Tenía una ira tremenda”

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV pidió

El papa León XIV pidió diálogo entre Estados Unidos y Cuba para evitar el sufrimiento de los cubanos

Ucrania confirmó que la próxima ronda trilateral en Abu Dabi con Rusia y EEUU se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero

Ucrania agradeció a Elon Musk por tomar medidas contra el uso ruso de Starlink en drones

Al menos ocho muertos y 26 heridos en un accidente de autobús en Turquía

El régimen de Irán declaró a los ejércitos europeos “grupos terroristas” tras la calificación de la UE a la Guardia Revolucionaria