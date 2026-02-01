Detuvieron en Wilde a “El chacal”: estaba prófugo tras ser acusado de violar a su hijastra de 4 años

El Chacal, detenido por la PFA

Un hombre, apodado “el Chacal”, fue detenido en Wilde, en el sur del conurbano bonaerense, acusado de abusar de forma reiterada de su hijastra de 4 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El imputado, sobre quien pesaba un pedido de captura, fue arrestado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, detallaron.

De acuerdo a la información, la investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por el padre de la pequeña víctima, quien comenzó a notar diferentes conductas de su hija que llamaron su atención. Tras varias conversaciones, la nena pudo contarle a su mamá lo que estaba sucediendo.

Los aberrantes hechos imputados a “el Chacal” ocurrieron en un domicilio ubicado en el barrio de Balvanera, de la Ciudad de Buenos Aires, entre los meses de mayo de 2021 y enero de 2022, cuando el atacante mantuvo una relación sentimental con la madre de la niña, de por entonces 4 años de edad, y se había mudado a vivir con ellas.

“En esas circunstancias y aprovechando los momentos de vulnerabilidad en los que se quedaba al cuidado de la víctima mientras su madre se iba a trabajar, el sujeto llevó a cabo los abusos sexuales en perjuicio de la damnificada en reiteradas ocasiones”, remarcaron los informantes.

Luego de efectuar pericias que incluyeron entrevistas a la menor en Cámara Gesell, la causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo de Marcelo Romero.

Sin embargo, el agresor, al tanto del proceso judicial en su contra, desapareció antes de que pudieran notificarlo sobre la determinación judicial. Los detectives comprobaron que se había fugado con rumbo desconocido.

Ante esta circunstancia, el magistrado actuante decidió convocar a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para que inicien tareas investigativas para encontrar al evadido.

En ese contexto, los federales efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos, logrando localizar al acusado en un domicilio ubicado en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, donde se ocultaba.

Los detectives implantaron una discreta vigilancia en la zona y, al cabo de algunos días, lograron hallar al acusado en la intersección del Camino General Belgrano y la calle Bouchard.

“El Chacal” llevaba el pelo rubio platinado y escuchaba música con auriculares mientras caminaba. No sospechaba que lo estaban vigilando de cerca. En ese momento, lo detuvieron sin demoras, precisaron las fuentes.

El aprehendido, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor acusado por el delito de “abuso sexual simple”.