Atraparon al último sospechoso de una banda que robaba a choferes de aplicación: tres implicados son menores

Tres de los detenidos

La Policía de la Ciudad concretó la detención de E.D.B., un sospechoso de 20 años, señalado como el último integrante de una banda que asaltó a un chofer de aplicaciones de viajes en la zona sur de la Capital Federal. Por el hecho ya había otros tres apresados, entre ellos, dos menores de 17 años; más un cuarto identificado porque tiene 15 y es inimputable.

El operativo de captura del último sospechoso se realizó en la intersección de Mariano Acosta y Corrales, en el barrio de Villa Soldati, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, la exploración de redes sociales y el seguimiento de movimientos del sindicado.

El sospechoso, con antecedentes por robo, fue interceptado por personal de la División Investigaciones Comunales 8 cuando se encontraba acompañado por al menos 10 personas. Los policías lo divisaron mientras estaban en el barrio para detener a un imputado por amenazas con arma de fuego en ese complejo habitacional de Villa Soldati.

Al tenerlo a menos de 20 metros y pese a que estaba junto a un grupo mayúsculo, los oficiales lograron demorar al imputado y, al verificar sus datos en el sistema, confirmaron sus sospechas: pesaba sobre él una captura vigente por robo a mano armada en poblado y en banda.

Ropa incautada, clave en la causa

La detención fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Menores N°6 de Carlos Cosiansich, Secretaría N°16 de Nicolás Renom, y que ya había ordenado -y ejecutado el pasado 22 de octubre- la captura de dos chicos de 17 años, uno de 18 y uno de 15 de nacionalidad paraguaya que, por su edad, es inimputable.

La investigación se vincula con un hecho ocurrido el 22 de octubre pasado en Pasaje América y Ordoñez, donde un conductor de 68 años fue asaltado a punta de pistola por cinco sospechosos al arribar a bordo de su Peugeot 408 para tomar un viaje solicitado a través de una aplicación.

Los asaltantes lo despojaron de todas sus pertenencias antes de darse a la fuga.

Las primeras acciones investigativas permitieron el arresto de cuatro integrantes de la organización, un mayor y tres menores, y la recuperación de parte de los objetos robados, entre ellos la billetera de la víctima y la campera utilizada en el hecho.

Parte de lo secuestrado

Sin embargo, E.D.B. no había sido encontrado durante el allanamiento a su domicilio. Las pruebas recolectadas, junto con el seguimiento de los movimientos del sospechoso, permitieron a los efectivos localizarlo y ejecutar su detención en la vía pública.

La causa permanece a disposición del magistrado interviniente y se encuadra bajo la carátula de robo a mano armada en poblado y en banda.

Más detenidos por robos a choferes en Villa Soldati

Los detenidos tienen 18 y 20 años. Ambos contaban con un amplio prontuario

El caso del último detenido que le robó a un chofer de aplicación no es el único en la zona del barrio porteño de Villa Soldati. Por caso, a mediados de enero cayeron dos sospechosos de 18 y 20 años que habían herido a un hombre tras intentar sustraerle su auto.

Todo ocurrió el pasado 5 de enero, en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Tras un forcejeo, uno de los asaltantes disparó contra el conductor, hiriéndolo en el muslo derecho. A pesar de la lesión, la víctima logró conducir hasta un puesto policial para solicitar asistencia. Minutos después, fue derivado por una ambulancia del SAME al hospital Grierson, donde recibió atención médica y se constató que la herida, con orificio de entrada y salida, no ponía en riesgo su vida.

El 18 de enero pasado, personal de la División Investigaciones Comunales 8 (DIC8) de la Policía de la Ciudad logró dar con el primero de los acusados. Se trataba de un sospechoso de 18 años que es señalado como el cabecilla de la banda y a quien se le atribuyen 14 hechos de robo a conductores de forma similar.

La continuidad de la investigación permitió identificar al segundo sospechoso, de 20 años, quien también residía en ese complejo habitacional de Villa Soldati: los investigadores advirtieron que había alterado su apariencia y posee antecedentes por robo con arma.