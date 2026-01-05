Crimen y Justicia

Un chofer de aplicaciones se resistió a un intento de robo y fue baleado en Villa Soldati

Ocurrió durante la madrugada de este lunes en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta. La víctima, de unos 40 años, fue hospitalizada, pero se encuentra fuera de peligro

Guardar
El Fiat Cronos negro de
El Fiat Cronos negro de la víctima.

El barrio porteño de Villa Soldati fue escenario este lunes a la madrugada de un violento intento de robo a un chofer de aplicaciones, quien recibió un disparo en una de sus piernas cuando se resistió a que un delincuente le sustrajera su auto. Producto del ataque, la víctima fue hospitalizada, pero se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, el tirador se dio a la fuga y es buscado por personal de la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Al recibir el alerta sobre lo sucedido, personal de la Comisaría Vecinal 8 B se desplazó hasta el lugar del ataque y entrevistó al damnificado, de unos 40 años. En diálogo con los agentes, el chofer contó que había ido a buscar un paquete al complejo habitacional Soldati, y al llegar fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego.

Como la víctima se resistió al robo, se desató un forcejeo durante el cual el delincuente disparó el arma de fuego que llevaba consigo y le dio un tiro en el muslo.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y el lesionado fue derivado al hospital Grierson con una herida de bala -orificio de entrada y salida-, pero se encuentra sin riesgo de vida. Por su parte, el atacante continuaba prófugo y es intensamente buscado por la policía porteña.

Antecedente en Lomas de Zamora

Semanas atrás, un chofer de un auto de aplicación resultó herido tras ser baleado durante un intento de asalto en el partido de Lomas de Zamora. El remisero, un policía de la Bonaerense retirado de 59 años, salvó su vida de milagro, debido a que el tiro le dio en la oreja. En ese contexto, agentes de la SubDDI local lograron aprehender a un sospechoso y le secuestraron un arma.

Todo sucedió el pasado domingo 14 de diciembre, luego de que el chofer aceptara un viaje solicitado mediante la aplicación con la que trabaja. Al llegar al lugar indicado, se subió una pareja a su coche. En la intersección de Camino de la Ribera Sur y Evaristo Carriego, ambos pasajeros desnudaron sus verdaderas intenciones.

Según la denuncia de la víctima, tras tomar el viaje y avanzar unas cuadras, el pasajero masculino lo amenazó con un arma de fuego para robarle el vehículo. En medio de un forcejeo dentro del automóvil, se produjo una detonación que impactó a la víctima a la altura de la oreja, causándole una lesión. Acto seguido, el agresor huyó a pie.

El sospechoso detenido por balear
El sospechoso detenido por balear al chofer

Personal de la SubDDI Lomas de Zamora y del GTO de la Seccional 10ª de la Bonaerense desplegaron un operativo rastrillaje en la zona. Minutos después, en las calles Figueredo y Andrés Bello, lograron ubicar y detener al sospechoso, identificado como N.E.A. (22), según confirmaron voceros a este medio.

Durante la detención, los policías secuestraron un revólver Dos Leones calibre .32 largo, con un proyectil sin disparar y signos recientes de haber sido utilizado, además de presentar detalles particulares como una cinta roja en el arco guardamonte y empuñadura plástica tipo madera sujeta con bandas elásticas.

Temas Relacionados

RobosVilla SoldatiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes de un bar en Mendoza

La mujer fue identificada como Cynthia Romina Landi Rodríguez, quien fue asesinada cuando refugió a uno de los involucrados en su casa

Detuvieron a un policía por

Asesinaron a tiros a dos personas en Rosario durante el primer fin de semana del año

Un hombre fue acribillado a tiros durante la tarde del domingo cuando se encontraba en su vehículo

Asesinaron a tiros a dos

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron a ocho personas en La Frontera

Las autoridades desplegaron un control integral en la zona de La Olla, donde un grupo de vehículos, entre camionetas y UTV, fue interceptado por realizar acciones que pusieron en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar

Picadas ilegales en Pinamar: detuvieron

Estafaron a dos jubiladas de La Plata: les ofrecieron falsos beneficios y les robaron $2 millones a cada una

Las víctimas fueron contactadas por Facebook y WhatsApp. Les prometían falsos beneficios

Estafaron a dos jubiladas de

Dos ciclistas encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera de una ruta en Puerto Tirol

La víctima es un hombre de unos 35 años. Los forenses no pudieron determinar las causas de la muerte, pero sí que llevaría al menos siete días fallecido

Dos ciclistas encontraron un cuerpo
DEPORTES
El crudo análisis sobre el

El crudo análisis sobre el presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “No le sale nada”

Es el deportista más ganador de la historia, pero la depresión marcó su vida y logró sobrevivir para ser un ejemplo mundial

Los secretos de Mauro Icardi: el apodo desconocido, el puesto en el que pudo haber brillado y un impactante récord en la red

El peculiar posteo con el que Tyson Fury anunció su regreso al boxeo: la impactante pelea que se estaría gestando para el 2026

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

TELESHOW
Julieta Poggio y el salto

Julieta Poggio y el salto a la consagración artística en Carlos Paz: “Feliz de trabajar de lo que amo”

Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutan el verano en las playas de José Ignacio: las románticas fotos

Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

INFOBAE AMÉRICA

Julio María Sanguinetti tras captura

Julio María Sanguinetti tras captura de Maduro: “Ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado”

El secreto mejor guardado de “Volver al futuro” sale a la luz 40 años más tarde

Corrupción, crisis económica e invasiones: así se desplomó el Imperio Romano de Occidente

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

La masacre del Día de San Brice, una de las peores matanzas de la edad media