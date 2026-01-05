Un chofer de aplicaciones se resistió a un intento de robo y fue baleado en Villa Soldati

El Fiat Cronos negro de la víctima.

El barrio porteño de Villa Soldati fue escenario este lunes a la madrugada de un violento intento de robo a un chofer de aplicaciones, quien recibió un disparo en una de sus piernas cuando se resistió a que un delincuente le sustrajera su auto. Producto del ataque, la víctima fue hospitalizada, pero se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, el tirador se dio a la fuga y es buscado por personal de la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Al recibir el alerta sobre lo sucedido, personal de la Comisaría Vecinal 8 B se desplazó hasta el lugar del ataque y entrevistó al damnificado, de unos 40 años. En diálogo con los agentes, el chofer contó que había ido a buscar un paquete al complejo habitacional Soldati, y al llegar fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego.

Como la víctima se resistió al robo, se desató un forcejeo durante el cual el delincuente disparó el arma de fuego que llevaba consigo y le dio un tiro en el muslo.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y el lesionado fue derivado al hospital Grierson con una herida de bala -orificio de entrada y salida-, pero se encuentra sin riesgo de vida. Por su parte, el atacante continuaba prófugo y es intensamente buscado por la policía porteña.

Antecedente en Lomas de Zamora

Semanas atrás, un chofer de un auto de aplicación resultó herido tras ser baleado durante un intento de asalto en el partido de Lomas de Zamora. El remisero, un policía de la Bonaerense retirado de 59 años, salvó su vida de milagro, debido a que el tiro le dio en la oreja. En ese contexto, agentes de la SubDDI local lograron aprehender a un sospechoso y le secuestraron un arma.

Todo sucedió el pasado domingo 14 de diciembre, luego de que el chofer aceptara un viaje solicitado mediante la aplicación con la que trabaja. Al llegar al lugar indicado, se subió una pareja a su coche. En la intersección de Camino de la Ribera Sur y Evaristo Carriego, ambos pasajeros desnudaron sus verdaderas intenciones.

Según la denuncia de la víctima, tras tomar el viaje y avanzar unas cuadras, el pasajero masculino lo amenazó con un arma de fuego para robarle el vehículo. En medio de un forcejeo dentro del automóvil, se produjo una detonación que impactó a la víctima a la altura de la oreja, causándole una lesión. Acto seguido, el agresor huyó a pie.

El sospechoso detenido por balear al chofer

Personal de la SubDDI Lomas de Zamora y del GTO de la Seccional 10ª de la Bonaerense desplegaron un operativo rastrillaje en la zona. Minutos después, en las calles Figueredo y Andrés Bello, lograron ubicar y detener al sospechoso, identificado como N.E.A. (22), según confirmaron voceros a este medio.

Durante la detención, los policías secuestraron un revólver Dos Leones calibre .32 largo, con un proyectil sin disparar y signos recientes de haber sido utilizado, además de presentar detalles particulares como una cinta roja en el arco guardamonte y empuñadura plástica tipo madera sujeta con bandas elásticas.