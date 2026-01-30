Violaron a una adolescente a la salida de un boliche en Miramar

La zona donde habría ocurrido el abuso

Una adolescente de 16 años que veraneaba en la ciudad balnearia de Miramar denunció haber sido víctima de un ataque sexual con acceso carnal a la salida de un boliche. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, en una pequeña zona de playa ubicada cerca del muelle, en la intersección de la Costanera y calle 33.

De acuerdo a la denuncia, al momento del hecho la joven -oriunda de Recoleta, CABA- estaba acompañada por un amigo de la misma edad, a quien había conocido recientemente.

Al salir de un boliche, ambos habían decidido ir un rato a la playa. Fue en ese contexto donde los interceptó de manera sorpresiva por un hombre de unos 30 años.

El agresor estaba armado con un arma blanca tipo “cuchillo o navaja”, según se detalla en la presentación policial. Así los amenazó e impidió que pudieran escapar.

Cuando logró reducirlos, el atacante obligó a los dos adolescentes a tirarse en la arena bajo amenazas y los ató. Luego cometió el abuso sexual contra la joven.

Tras consumar el ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, les sacó el celular a ambos para que no pudieran llamar a la policía y escapó a pie. Los teléfonos los habría arrojado a pocos metros.

La ciudad balnearia de Miramar

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una vez que el joven logró desatarse, buscó ayuda y alertó a personas que transitaban por la zona. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y activó el protocolo para este tipo de delitos: preservó el lugar, dio aviso inmediato a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad y derivó a la víctima de abuso al hospital municipal de Miramar.

En el centro de salud, la adolescente recibió atención médica y fue puesta bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario especializado en víctimas de abuso sexual, que incluyó acompañamiento psicológico y las intervenciones médicas estipuladas para estos casos.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae detallaron que también se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, se tomaron testimonios y se analizaron cámaras de seguridad ubicadas en cercanías del muelle y calles aledañas. Según los investigadores, el agresor habría actuado solo y con premeditación, aprovechando la baja circulación y la falta de testigos en la playa a esa hora de la madrugada.

La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la identificación y detención del atacante y ordenó la declaración testimonial del adolescente testigo bajo la modalidad de Cámara Gesell, debido a que es menor de edad. Ambas víctimas prestaron testimonio en este marco institucional. La causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado.

El municipio de Miramar reforzó la vigilancia en la zona costera y realizó un pedido público de colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a la identificación del agresor. La policía bonaerense y las autoridades municipales mantienen un seguimiento especial del caso.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada y la Policía Bonaerense, mientras la joven permanece bajo atención especializada y la familia recibe contención profesional. El equipo de pesquisa trabaja sobre diversas hipótesis y reconstruye los movimientos previos y posteriores al hecho, apoyándose en los relatos de testigos, víctimas y el análisis de registros fílmicos.