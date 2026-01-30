Crimen y Justicia

Violaron a una adolescente a la salida de un boliche en Miramar

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en una playa cercana al muelle. La menor estaba junto a un amigo, que también fue agredido. Buscan al sospechoso

Guardar
La zona donde habría ocurrido
La zona donde habría ocurrido el abuso

Una adolescente de 16 años que veraneaba en la ciudad balnearia de Miramar denunció haber sido víctima de un ataque sexual con acceso carnal a la salida de un boliche. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, en una pequeña zona de playa ubicada cerca del muelle, en la intersección de la Costanera y calle 33.

De acuerdo a la denuncia, al momento del hecho la joven -oriunda de Recoleta, CABA- estaba acompañada por un amigo de la misma edad, a quien había conocido recientemente.

Al salir de un boliche, ambos habían decidido ir un rato a la playa. Fue en ese contexto donde los interceptó de manera sorpresiva por un hombre de unos 30 años.

El agresor estaba armado con un arma blanca tipo “cuchillo o navaja”, según se detalla en la presentación policial. Así los amenazó e impidió que pudieran escapar.

Cuando logró reducirlos, el atacante obligó a los dos adolescentes a tirarse en la arena bajo amenazas y los ató. Luego cometió el abuso sexual contra la joven.

Tras consumar el ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, les sacó el celular a ambos para que no pudieran llamar a la policía y escapó a pie. Los teléfonos los habría arrojado a pocos metros.

La ciudad balnearia de Miramar
La ciudad balnearia de Miramar

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una vez que el joven logró desatarse, buscó ayuda y alertó a personas que transitaban por la zona. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y activó el protocolo para este tipo de delitos: preservó el lugar, dio aviso inmediato a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad y derivó a la víctima de abuso al hospital municipal de Miramar.

En el centro de salud, la adolescente recibió atención médica y fue puesta bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario especializado en víctimas de abuso sexual, que incluyó acompañamiento psicológico y las intervenciones médicas estipuladas para estos casos.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae detallaron que también se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, se tomaron testimonios y se analizaron cámaras de seguridad ubicadas en cercanías del muelle y calles aledañas. Según los investigadores, el agresor habría actuado solo y con premeditación, aprovechando la baja circulación y la falta de testigos en la playa a esa hora de la madrugada.

La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la identificación y detención del atacante y ordenó la declaración testimonial del adolescente testigo bajo la modalidad de Cámara Gesell, debido a que es menor de edad. Ambas víctimas prestaron testimonio en este marco institucional. La causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado.

El municipio de Miramar reforzó la vigilancia en la zona costera y realizó un pedido público de colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a la identificación del agresor. La policía bonaerense y las autoridades municipales mantienen un seguimiento especial del caso.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada y la Policía Bonaerense, mientras la joven permanece bajo atención especializada y la familia recibe contención profesional. El equipo de pesquisa trabaja sobre diversas hipótesis y reconstruye los movimientos previos y posteriores al hecho, apoyándose en los relatos de testigos, víctimas y el análisis de registros fílmicos.

Temas Relacionados

MiramarAbuso sexualÚltimas noticias

Últimas Noticias

Habló la tía de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón: “Mi sobrino es un monstruo”

La familiar del adolescente de 14 años implicado en el asesinato ocurrido en Santa Fe afirmó que su entorno no respalda ni protege al chico. “Queremos que pague por lo que hizo”, expresó en una entrevista

Habló la tía de uno

Baja en la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich se reunió con la madre de Jeremías Monzón en el Senado

La senadora por La Libertad Avanza (LLA) recibió a los familiares del adolescente brutalmente asesinado por tres menores de edad en Santa Fe. “Lo vamos a tratar y va a ser ley en el corto plazo”, sostuvo

Baja en la edad de

Chocaron de frente una camioneta y un camión en Entre Ríos: hay tres muertos y un herido grave

La tragedia ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional 18, a la altura del Paraje Las Tunas. El vehículo de mayor porte, con semirremolque, tenía patente brasileña

Chocaron de frente una camioneta

Cayó “Ruchón”, un motochorro que estaba prófugo desde 2022 por balear a un policía porteño en un intento de robo

El hecho había ocurrido en Moreno y hasta ahora no había habido avances significativos en la investigación. Cómo lo detuvieron

Cayó “Ruchón”, un motochorro que

Femicidio en Bariloche: una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

La víctima tenía 50 años y fue hallada con varias puñadas en el cuerpo. El único arrestado es un hombre de 65 que vivía con ella en el barrio Nuestras Malvinas

Femicidio en Bariloche: una mujer
DEPORTES
Jugó en River y Boca,

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Volvió a competir a los 41 años tras una grave lesión de rodilla y sufrió una dura caída a días de los Juegos Olímpicos: debieron retirarla en helicóptero

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

TELESHOW
Así vive Rocío Marengo sus

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Afluencia de cruceros posiciona a

Afluencia de cruceros posiciona a Sonsonate Norte como destino turístico destacado en El Salvador

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Ian McEwan: “Empiezo a desear que internet no existiera”

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”