Crimen y Justicia

La brutal reacción de un comerciante: dejó en terapia intensiva a un hombre porque sospechó que le iba a robar

Ocurrió en el mediodía de este jueves en un supermercado chino de la zona sur de Rosario, cuando el encargado dio trompadas y botellazos a un presunto mechero conocido por hurto de bebidas en ese negocio. El herido se encuentra en estado delicado

La víctima está internada con un traumatismo de cráneo grave

Un hombre de 37 años se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario al ser golpeado con una botella y a trompadas en el interior de un supermercado chino de la zona sur.

Según los primeros datos recolectados en la investigación, el encargado del local reconoció a Andrés Ezequiel C. por ser un presunto mechero conocido en la zona sur y, ni bien agarró un fernet de una góndola, se trenzó en lucha, le dio golpes de puño y lo agredió con el propio envase de vidrio que tenía el sospechoso, que alcanzó a irse del local, convulsionó a los pocos metros y fue asistido.

Andrés C. está internado con un traumatismo de cráneo grave, con asistencia mecánica respiratoria, con pronóstico reservado. Al ser entrevistado por el Comando Radioeléctrico en las inmediaciones del supermercado de Corrientes y Regimiento 11, dijo que se había golpeado la cabeza con un poste. Sin embargo, en las tareas investigativas llevadas a cabo luego, la Policía dio con videos del propio comercio donde se ve toda la secuencia. Las imágenes ya están en manos del fiscal Patricio Saldutti, a cargo del caso.

Uno de los empleados del negocio comentó ante la Policía que el sospechoso había sido reconocido por el encargado, de 40 años, por haber cometido cuatro robos de bebidas con la misma mecánica: entraba, escondía un envase y se iba.

Cuando llegaron las autoridades, la escena del crimen había sido limpiada

Este jueves la situación fue distinta. El comerciante, ni bien vio ingresar a Andrés C. y tomar una botella de fernet, se abalanzó, lo arrojó al suelo y comenzaron a forcejear sobre el ingreso del supermercado.

Cuando llegó la fuerza de seguridad, la escena del hecho había sido limpiada. Se supone que entre el hecho y el arribo de los agentes no habrían pasado diez minutos, según los indicios recolectados por los investigadores. Por eso, el fiscal dispuso que el presunto agresor quede demorado a la espera de otras medidas.

En los videos que están en manos de Saldutti se observaría, a priori, un exceso en el ejercicio de la legítima defensa. Su situación procesal dependerá de la evolución del cuadro de salud del presunto mechero.

