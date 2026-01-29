Crimen y Justicia

Un hombre discutió con su padre en San Justo, subió con su auto a la vereda, lo atropelló y fue detenido: el video

Otras dos personas que se encontraban en el lugar fueron impactadas por el vehículo. El agresor fue apresado en una causa por lesiones leves

Discutió con su padre y lo atropelló con el auto en La Matanza

Un incidente inesperado alteró la mañana de este miércoles en el partido de La Matanza. Todo comenzó con la llegada de Esteban N., de 35 años, al taller de su padre. Allí mantuvo una discusión con el hombre, identificado como Domingo y de 71 años. En medio del intercambio verbal, Esteban golpeó a su progenitor y se marchó del taller a bordo de un Citroën C4.

La tensión, lejos de disiparse, escaló rápidamente: el mismo vehículo conducido por Esteban regresó al taller de su padre, subió a la vereda y embistió a tres personas que se encontraban en el lugar: Domingo era uno de ellos.

El episodio de violencia ocurrió en la localidad bonaerense de San Justo, en la puerta de un taller de electricidad automotor, ubicado sobre la Avenida Juan Manuel de Rosas al 5100. Entre ellas, además de Domingo, se identificó con heridas a un hombre, K.E.F., y a una mujer, M.E.N., con heridas. Esteban N. fue detenido.

En las imágenes del video capturado por una cámara de seguridad, y que encabeza la nota, se puede apreciar la escena completa del violento momento. En principio, solamente se ve a un grupo de personas que charlan entre sí sobre la vereda, frente al taller mencionado.

En la esquina, se puede ver cómo un auto frenó en el momento que estaba doblando, decidió hacer marcha atrás y se acomodó para subirse al cordón. En ese momento, se metió como en una especie de pasillo provocado por otros coches estacionados y las edificaciones o locales.

La policía de San Justo detuvo a EstebanN., quien fue acusado de lesiones culposas

Durante el mismo instante, aceleró y encaró directamente hacia las seis personas que se encontraban en la vereda, uno era su padre. Tres de ellos lograron hacerse a un costado y evitar que los impactara. Sin embargo, otros tres sufrieron diversas lesiones.

Primero alcanzó a golpear en la pierna a un hombre que intentaba esquivarlo y quedó en el piso. La segunda víctima fue impactada de frente con la trompa del auto y provocó que se subiera al capó.

La tercera víctima también intentó evadir el coche, pero fue igualmente impactada. Al quedar del lado del conductor, fue el único que intentó responder y lanzó un golpe de puño a través de la ventana.

La escena requirió la intervención inmediata del personal de la Comisaría San Justo, que arribó tras el llamado de auxilio. Pese a lo ocurrido, los tres heridos presentaron lesiones leves y recibieron asistencia en el lugar. Ninguno de ellos necesitó traslado a un hospital.

Las víctimas del atropello, identificadas como Domingo Antonio Ninni, K.E.F. y M.E.N., solo requirieron atención médica en el lugar del hecho

El procedimiento policial incluyó la aprehensión de Esteban N. por el delito de “lesiones culposas”, en una causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de los fiscales Juan Macerlo Diomede y María Catalina Baños.

Un hombre discutió con su padre y le rompió los vidrios de tres autos

Un hombre fue arrestado en barrio Santa Isabel 1º Sección, en las inmediaciones de Córdoba Capital, tras un conflicto familiar que derivó en severos daños materiales. El hecho ocurrió en el cruce de Luis Orione y Pinar del Río, donde la Policía de Córdoba intervino luego de recibir una alerta a través del 911.

El parte oficial señala que la situación se desencadenó por una pelea entre el detenido y su padre, quien figura como dueño de los vehículos dañados.

El operativo tuvo lugar durante la tarde, cuando los policías llegaron al domicilio indicado y encontraron al sospechoso mostrando una actitud agresiva. En esas circunstancias, los uniformados lo detuvieron y confiscaron un caño de hierro de cerca de 1,20 metros, presuntamente utilizado para causar los destrozos.

El daño en Córdoba incluyó ventanillas y parabrisas de dos Fiat Duna, un Peugeot 504 y una Mitsubishi L200, todos registrados a nombre del padre

Los autos dañados fueron dos Fiat Duna, un Peugeot 504 y una Mitsubishi L200, todos a nombre del padre del acusado. De acuerdo a las averiguaciones, el hombre rompió ventanillas y parabrisas de los cuatro vehículos tras el altercado. El informe policial precisa que el detenido fue llevado a la comisaríay el caño, confiscado.

